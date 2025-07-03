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Новини Атака БПЛА на Київ Атака шахедів на Київ
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Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах (оновлено)

Київ під ударом шахедів 3 липня

Увечері 3 липня Київ та область атакують російські ударні дрони. У столиці працює ППО, є збиття.

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють на лівому березі міста. Ворожі БпЛА ще заходять на столицю. Перебувайте в укриттях!" - написав міський голова. 

За даними Ткаченка, о 20:39 підтверджено збиття ворожого дрона над столицею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу в Шевченківському районі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

"Уламки виявлено на відкритій території в Соломʼянському районі. Попередньо – без наслідків", - уточнив він.

Тим часом ударні російські БпЛА вже заходять на Київщину, додав він.

Повітряні сили повідомили о 21:00, що фіксується російський дрон повз місто Бровари у напрямку Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: Понад 30 пошкоджених об’єктів у Шевченківському районі, - КМВА

Доповнено 22:00. Згодом Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки. 

Медики й рятувальники прямують на місце, додав мер міста. 

Доповнено 22:16. За повідомленням начальника КМВА Тимура Ткаченка, інформація щодо наслідків в Оболонському районі не підтвердилась.

Водночас, попередньо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА.

Автор: 

Київ (19802) обстріл (29620) Повітряні атаки на Київ (863) Шахед (1255) війна в Україні (5072)


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Топ коментарі
+15
Ну, то есть, Трамп Путю благословил. Побеседовали два пи#араса..
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03.07.2025 21:38 Відповісти
+7
Ху...ло показало, що розмова з агентом пройшла з найкращим результатом. Агент краснов підтвердив свою відданість ху...лу. А в Україні шахеди літають, це ху...ло так американський народ опускає на 4 липня
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03.07.2025 21:49 Відповісти
+5
То шо зелені під контролем байдена 3 роки крали ..ніякої своєї зброї ракет не зробили...країну на військові рейки не поставили...жили тільки в борг ВИНЕН ТРАМП ????????
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03.07.2025 22:28 Відповісти
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Ну, то есть, Трамп Путю благословил. Побеседовали два пи#араса..
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03.07.2025 21:38 Відповісти
тобі два місяці тому казали, що рашка збільшила виробництво шахедів до 500 в день.
але ти думаєш, що кацапи робили ці шахеди, щоб просто займатися авіамоделюванням.
але саме сьогодні трамп дав добро і х..ло вирішив побомбити нас.

ти здоровий на голову?
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03.07.2025 22:25 Відповісти
замість того, щоб наклепати дронів винищувачів проти шахедів, наша влада пиляє бюджет, аж гай шумить, але це трамп дав добро х..йлу. ох і крінж.
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03.07.2025 22:26 Відповісти
Не нервничай ты так, дорогой. Ты чересчур буквально всё воспринимаешь (я аж вижу. как у тебя из головы здоровье фонтаном бьёт)
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03.07.2025 22:44 Відповісти
ти зовсім альтернативно обдарований? навкруги мене шахеди літають, чому б це я нервував? всі нормальні - спокійні в такій ситуації.
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03.07.2025 22:47 Відповісти
Та я ж так и думал: вокруг тебя, спокойного, шахеды, а ты левой отстреливаешься, а правой по клаве молотишь. Не отвлекайся больше.
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03.07.2025 22:53 Відповісти
Ху...ло показало, що розмова з агентом пройшла з найкращим результатом. Агент краснов підтвердив свою відданість ху...лу. А в Україні шахеди літають, це ху...ло так американський народ опускає на 4 липня
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03.07.2025 21:49 Відповісти
Стоп! Який ще американський народ ***** опускає? Він опускає український народ , який і так під геноцидом вже 3.5 віки. Американський народ насолоджується вільним і ситим життям ... не плутай більше так
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03.07.2025 22:00 Відповісти
та то ще наративи совкокацапської пропаганди, про США.
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03.07.2025 22:09 Відповісти
а де твій зезедент?
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03.07.2025 22:30 Відповісти
слів нема ...трамп та консерватори США збіговісько пройдисвітів ...
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03.07.2025 21:55 Відповісти
Зараз Ермак запустить на Маскву 8 мільонів дронів.
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03.07.2025 22:00 Відповісти
Я особисто, як і усі кияни, чудово зараз чув, що один шахід таки влучив. Повністю і не збитим.
Сумний досвід дозволяє визначити все самотужки...
А той новояз про "уламки" - засуньте Єрмаку понижче спини.
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03.07.2025 22:12 Відповісти
То "локаційно втраченний"...
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03.07.2025 22:21 Відповісти
Ого, оце ти досвідчений самотужний експерд.
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03.07.2025 22:24 Відповісти
Таких як мінімум пів Києва...
Колись дивувався, читаючи, що Ернест Хемінгуей міг легко визначити на звук, куди саме впаде бомба та її калібр. Тепер вже й сам можу значно більше...
Але це не викликає радощів.
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03.07.2025 22:43 Відповісти
Ну так а що тут дивного? Не так давно навіть одну балістичну ракету локаційно втратили... після того як вона прямо в дім попала.
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03.07.2025 22:28 Відповісти
Один гарант Будапештського меморандума почав агресію і нищення України, другий під шумок забрав природні ресурси. А ви продовжуйте співати оди Гундосому...
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03.07.2025 22:22 Відповісти
То шо зелені під контролем байдена 3 роки крали ..ніякої своєї зброї ракет не зробили...країну на військові рейки не поставили...жили тільки в борг ВИНЕН ТРАМП ????????
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03.07.2025 22:28 Відповісти
так, все вірно. а хто ж іще винен?
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03.07.2025 22:38 Відповісти
Ти.
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03.07.2025 23:10 Відповісти
При Зєлі бояться бити...
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03.07.2025 22:50 Відповісти
Ганьба такий українськой (?) владі, яка вже більше трьох років не може забеспечити безпеку своїх громадян. Правильно роблять люди , яки виїзжають з країни.
Це не життя стільки часу знаходитеся під цими ракетами , серенами.
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03.07.2025 23:01 Відповісти
 
 