Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах (оновлено)

Увечері 3 липня Київ та область атакують російські ударні дрони. У столиці працює ППО, є збиття.

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сили ППО працюють на лівому березі міста. Ворожі БпЛА ще заходять на столицю. Перебувайте в укриттях!" - написав міський голова.

За даними Ткаченка, о 20:39 підтверджено збиття ворожого дрона над столицею.

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"Уламки виявлено на відкритій території в Соломʼянському районі. Попередньо – без наслідків", - уточнив він.

Тим часом ударні російські БпЛА вже заходять на Київщину, додав він.

Повітряні сили повідомили о 21:00, що фіксується російський дрон повз місто Бровари у напрямку Києва.

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Доповнено 22:00. Згодом Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки.

Медики й рятувальники прямують на місце, додав мер міста.

Доповнено 22:16. За повідомленням начальника КМВА Тимура Ткаченка, інформація щодо наслідків в Оболонському районі не підтвердилась.

Водночас, попередньо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА.