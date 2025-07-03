Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах (оновлено)
Увечері 3 липня Київ та область атакують російські ударні дрони. У столиці працює ППО, є збиття.
Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Сили ППО працюють на лівому березі міста. Ворожі БпЛА ще заходять на столицю. Перебувайте в укриттях!" - написав міський голова.
За даними Ткаченка, о 20:39 підтверджено збиття ворожого дрона над столицею.
"Уламки виявлено на відкритій території в Соломʼянському районі. Попередньо – без наслідків", - уточнив він.
Тим часом ударні російські БпЛА вже заходять на Київщину, додав він.
Повітряні сили повідомили о 21:00, що фіксується російський дрон повз місто Бровари у напрямку Києва.
Доповнено 22:00. Згодом Ткаченко повідомив, що в Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки.
Медики й рятувальники прямують на місце, додав мер міста.
Доповнено 22:16. За повідомленням начальника КМВА Тимура Ткаченка, інформація щодо наслідків в Оболонському районі не підтвердилась.
Водночас, попередньо, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА.
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але ти думаєш, що кацапи робили ці шахеди, щоб просто займатися авіамоделюванням.
але саме сьогодні трамп дав добро і х..ло вирішив побомбити нас.
ти здоровий на голову?
Сумний досвід дозволяє визначити все самотужки...
А той новояз про "уламки" - засуньте Єрмаку понижче спини.
Колись дивувався, читаючи, що Ернест Хемінгуей міг легко визначити на звук, куди саме впаде бомба та її калібр. Тепер вже й сам можу значно більше...
Але це не викликає радощів.
Це не життя стільки часу знаходитеся під цими ракетами , серенами.