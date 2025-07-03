1 089 4
Україну з півночі атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 3 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА між н.п.Мена і Березина, курс - південно-західний.
- Ворожі БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я так розумію, сьогодні чекаємо шахедів, а вночі під них ще й балістику?
За 3.5 роки, квартал не знайшов (чи не шукав) засобів проти орланів, шахедів, зате постійно чутно "вся надія на сша". Дякуємо, дуже дякуємо
Цілком розумію, що я не самий розумний і далеко не все знаю.
Тому, хотів би отримати хоч якесь пояснення!
Годину над Києвом літає дрон.
В повній тиші і комфорті.
В ТГ вже пишуть, що це розвідник…
Тобто, ворожим розвідникам дозволено літати над столицею і збирати інформацію для майбутнього удару???
Маячня якась.
--- була піднята крута наша авіація, десь 30 хв тому пролітала поблизу Києва ( боюсь писати де саме), невже не могли збити цей дрон...?