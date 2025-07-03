УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9418 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 089 4

Україну з півночі атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 3 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
    БпЛА між н.п.Мена і Березина, курс - південно-західний.
  • Ворожі БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях!

Читайте: Вибухи пролунали в Сумах: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Автор: 

Повітряні сили (2828) Шахед (1255) війна в Україні (5072)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Над Києвом тільки недавно розвід дрон літав, як у себе дома.

Я так розумію, сьогодні чекаємо шахедів, а вночі під них ще й балістику?

За 3.5 роки, квартал не знайшов (чи не шукав) засобів проти орланів, шахедів, зате постійно чутно "вся надія на сша". Дякуємо, дуже дякуємо
показати весь коментар
03.07.2025 18:31 Відповісти
А порт Новоросійськ хто нам заборонив атакувати? трампель чи путлєр?
показати весь коментар
03.07.2025 18:31 Відповісти
George Tuka

Цілком розумію, що я не самий розумний і далеко не все знаю.

Тому, хотів би отримати хоч якесь пояснення!

Годину над Києвом літає дрон.

В повній тиші і комфорті.

В ТГ вже пишуть, що це розвідник…

Тобто, ворожим розвідникам дозволено літати над столицею і збирати інформацію для майбутнього удару???

Маячня якась.

--- була піднята крута наша авіація, десь 30 хв тому пролітала поблизу Києва ( боюсь писати де саме), невже не могли збити цей дрон...?
показати весь коментар
03.07.2025 18:31 Відповісти
Всі гроші пішли на заставу Чернишову. Нахер нам оборона, коли Гундосому треба дружків відкупати...
показати весь коментар
03.07.2025 18:32 Відповісти
 
 