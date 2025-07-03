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Вибухи пролунали в Сумах: Повітряні сили попередили про загрозу балістики
У Сумах вдень 3 липня під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах о 15:11 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Перед цим у Сумській області була оголошена загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
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