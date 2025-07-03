Вибухи пролунали в Сумах: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

У Сумах вдень 3 липня під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах о 15:11 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Перед цим у Сумській області була оголошена загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Низка вибухів пролунала в Конотопі. Атака "шахедів"