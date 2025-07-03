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Новини Обстріли Сумщини
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Вибухи пролунали в Сумах: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Атака РФ на Суми 3 липня: що відомо про обстріл

У Сумах вдень 3 липня під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах о 15:11 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Перед цим у Сумській області була оголошена загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

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Автор: 

вибух (4546) Сумська область (3979) Суми (942) Повітряні сили (2828) Сумський район (311)


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