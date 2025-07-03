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Новости Обстрелы Сумщины
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Взрывы прогремели в Сумах: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Атака РФ на Сумы 3 июля: что известно об обстреле

В Сумах днем 3 июля во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах в 15:11 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Перед этим в Сумской области была объявлена угроза применения ударных вражеских БПЛА.

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взрыв (6834) Сумская область (3426) Сумы (1203) Воздушные силы (2489) Сумский район (309)


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