Взрывы прогремели в Сумах: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

В Сумах днем 3 июля во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах в 15:11 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Перед этим в Сумской области была объявлена угроза применения ударных вражеских БПЛА.

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