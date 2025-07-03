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Взрывы прогремели в Сумах: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
В Сумах днем 3 июля во время воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
В Воздушных силах в 15:11 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Перед этим в Сумской области была объявлена угроза применения ударных вражеских БПЛА.
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