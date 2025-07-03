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Ряд взрывов прогремел в Конотопе. Атака "шахедов"
В Конотопе Сумской области раздаются взрывы.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
Известно, что город находится под атакой беспилотников.
Воздушные силы сообщили, что в направлении города движется группа БПЛА.
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Знищено обʼєкт інфраструктури міста…
По постраждалим йде уточнення.