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Новости Обстрелы Сумщины
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Ряд взрывов прогремел в Конотопе. Атака "шахедов"

Обстрел Конотопа 3 июля 2025 года. Что известно

В Конотопе Сумской области раздаются взрывы.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что город находится под атакой беспилотников.

Воздушные силы сообщили, что в направлении города движется группа БПЛА.

Читайте: "Шахеды" атакуют Сумщину: нанесены удары по Конотопской и Лебединской громадах

Автор: 

Конотоп (129) обстрел (28298) Сумская область (3422) Конотопский район (22)


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Знищено обʼєкт інфраструктури міста…
По постраждалим йде уточнення.
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03.07.2025 10:44 Ответить
Таке враження,що Україна взагалі втратила можливість збивати шахеди. В мене є питання - шахеди не є чимось занадто складним приладом, то не є балістична ракета, чому ми просто не скопіювали той шахед один в один, не налагодили випуск за допомогою наших союзників, та не запускаємо у відповідь по 500-600 шахедів по росії? Чому наші дороги несуть 40 кг бойової частини, в шахеди 100 кг? Чому ми пускаємо 50-70 шт, в по нам 500?
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03.07.2025 10:49 Ответить
 
 