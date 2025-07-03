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Низка вибухів пролунала в Конотопі. Атака "шахедів"
У Конотопі на Сумщині лунають вибухи.
Про це у Telegram повідомив міський голова Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що місто перебуває під атакою безпілотників.
Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста рухається група БпЛА.
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Знищено обʼєкт інфраструктури міста…
По постраждалим йде уточнення.