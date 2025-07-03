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Новини Обстріли Сумщини
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Низка вибухів пролунала в Конотопі. Атака "шахедів"

Обстріл Конотопа 3 липня 2025 року. Що відомо

У Конотопі на Сумщині лунають вибухи.

Про це у Telegram повідомив міський голова Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що місто перебуває під атакою безпілотників.

Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста рухається група БпЛА.

Читайте: "Шахеди" атакують Сумщину: завдано ударів по Конотопській та Лебединській громадах

Автор: 

Конотоп (116) обстріл (29620) Сумська область (3976) Конотопський район (23)


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https://t.me/SemenikhinArtem Artem Semenikhin🇺🇦

Знищено обʼєкт інфраструктури міста…
По постраждалим йде уточнення.
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03.07.2025 10:44 Відповісти
Таке враження,що Україна взагалі втратила можливість збивати шахеди. В мене є питання - шахеди не є чимось занадто складним приладом, то не є балістична ракета, чому ми просто не скопіювали той шахед один в один, не налагодили випуск за допомогою наших союзників, та не запускаємо у відповідь по 500-600 шахедів по росії? Чому наші дороги несуть 40 кг бойової частини, в шахеди 100 кг? Чому ми пускаємо 50-70 шт, в по нам 500?
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03.07.2025 10:49 Відповісти
 
 