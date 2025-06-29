"Шахеди" атакують Сумщину: завдано ударів по Конотопській та Лебединській громадах
Сумщина наразі перебуває під атакою ворожих БпЛА.
Про це повідомив у фейсбуку голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цього ранку росіяни завдали ударів по Конотопській та Лебединській громадах. Наслідки уточнюються.
На місцях влучань працюють усі екстрені служби.
"Загроза триває. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в безпечних місцях", - наголошує очільник області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль