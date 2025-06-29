"Шахеди" атакують Сумщину: завдано ударів по Конотопській та Лебединській громадах

Сумщина наразі перебуває під атакою ворожих БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цього ранку росіяни завдали ударів по Конотопській та Лебединській громадах. Наслідки уточнюються.

На місцях влучань працюють усі екстрені служби.

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"Загроза триває. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в безпечних місцях", - наголошує очільник області.