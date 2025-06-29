УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7395 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Сумщину
813 0

"Шахеди" атакують Сумщину: завдано ударів по Конотопській та Лебединській громадах

шахед над Конотопом

Сумщина наразі перебуває під атакою ворожих БпЛА.

Про це повідомив у фейсбуку голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, цього ранку росіяни завдали ударів по Конотопській та Лебединській громадах. Наслідки уточнюються.

На місцях влучань працюють усі екстрені служби.

Також читайте: Дві ракети та 9 БпЛА знищені на Хмельниччині: пошкоджено ЛЕП

"Загроза триває. Під час повітряної тривоги обов’язково перебувайте в безпечних місцях", - наголошує очільник області.

Автор: 

Конотоп (115) обстріл (29558) Сумська область (3960) Лебедин (6) Шахед (1241) Конотопський район (21) Сумський район (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 