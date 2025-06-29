"Шахеды" атакуют Сумщину: нанесены удары по Конотопской и Лебединской громадам

Сумщина сейчас находится под атакой вражеских БПЛА.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этим утром россияне нанесли удары по Конотопской и Лебединской громадам. Последствия уточняются.

На местах попаданий работают все экстренные службы.

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"Угроза продолжается. Во время воздушной тревоги обязательно находитесь в безопасных местах", - отмечает глава области.