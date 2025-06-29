РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7786 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Сумщину
902 0

"Шахеды" атакуют Сумщину: нанесены удары по Конотопской и Лебединской громадам

шахед над Конотопом

Сумщина сейчас находится под атакой вражеских БПЛА.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этим утром россияне нанесли удары по Конотопской и Лебединской громадам. Последствия уточняются.

На местах попаданий работают все экстренные службы.

Также читайте: Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, эпицентр удара - Запад Украины

"Угроза продолжается. Во время воздушной тревоги обязательно находитесь в безопасных местах", - отмечает глава области.

Автор: 

Конотоп (128) обстрел (28239) Сумская область (3406) Лебедин (5) Шахед (1232) Конотопский район (20) Сумский район (305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 