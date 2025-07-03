Украину с севера атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Вечером 3 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

БпЛА между н.п.Мена и Березина, курс - юго-западный.

Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях!

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