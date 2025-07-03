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Новости Атака беспилотников
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Украину с севера атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 3 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • БпЛА между н.п.Мена и Березина, курс - юго-западный.

Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях!

Читайте: Взрывы прогремели в Сумах: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Автор: 

Воздушные силы (2489) Шахед (1252) война в Украине (5037)


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Над Києвом тільки недавно розвід дрон літав, як у себе дома.

Я так розумію, сьогодні чекаємо шахедів, а вночі під них ще й балістику?

За 3.5 роки, квартал не знайшов (чи не шукав) засобів проти орланів, шахедів, зате постійно чутно "вся надія на сша". Дякуємо, дуже дякуємо
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03.07.2025 18:31 Ответить
А порт Новоросійськ хто нам заборонив атакувати? трампель чи путлєр?
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03.07.2025 18:31 Ответить
George Tuka

Цілком розумію, що я не самий розумний і далеко не все знаю.

Тому, хотів би отримати хоч якесь пояснення!

Годину над Києвом літає дрон.

В повній тиші і комфорті.

В ТГ вже пишуть, що це розвідник…

Тобто, ворожим розвідникам дозволено літати над столицею і збирати інформацію для майбутнього удару???

Маячня якась.

--- була піднята крута наша авіація, десь 30 хв тому пролітала поблизу Києва ( боюсь писати де саме), невже не могли збити цей дрон...?
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03.07.2025 18:31 Ответить
Всі гроші пішли на заставу Чернишову. Нахер нам оборона, коли Гундосому треба дружків відкупати...
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03.07.2025 18:32 Ответить
 
 