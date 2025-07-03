Украину с севера атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 3 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
- БпЛА между н.п.Мена и Березина, курс - юго-западный.
Вражеские БпЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях!
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Я так розумію, сьогодні чекаємо шахедів, а вночі під них ще й балістику?
За 3.5 роки, квартал не знайшов (чи не шукав) засобів проти орланів, шахедів, зате постійно чутно "вся надія на сша". Дякуємо, дуже дякуємо
Цілком розумію, що я не самий розумний і далеко не все знаю.
Тому, хотів би отримати хоч якесь пояснення!
Годину над Києвом літає дрон.
В повній тиші і комфорті.
В ТГ вже пишуть, що це розвідник…
Тобто, ворожим розвідникам дозволено літати над столицею і збирати інформацію для майбутнього удару???
Маячня якась.
--- була піднята крута наша авіація, десь 30 хв тому пролітала поблизу Києва ( боюсь писати де саме), невже не могли збити цей дрон...?