Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу в Шевченківському районі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі після атаки росіян у ніч проти 23 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.
Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 куб. м сміття та будівельних конструкцій.
Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.
Атака РФ на Київ 23 червня
Унаслідок російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.
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Микола Байда
показати весь коментар27.06.2025 13:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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