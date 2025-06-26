Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу в Шевченківському районі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі після атаки росіян у ніч проти 23 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 куб. м сміття та будівельних конструкцій.

Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

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Атака РФ на Київ 23 червня

Унаслідок російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.