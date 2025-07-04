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Новини Фото Обстріли Києва
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Удар РФ по Києву: стало відомо про першу жертву. ФОТОрепортаж

З-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, тіло людини деблокували у Святошинському районі Києва.

Удар РФ по Києву 4 липня. Виявили тіло людини
Удар РФ по Києву 4 липня. Виявили тіло людини
Удар РФ по Києву 4 липня. Виявили тіло людини
Удар РФ по Києву 4 липня. Виявили тіло людини
Удар РФ по Києву 4 липня. Виявили тіло людини

Читайте: Санду про обстріл Росією Києва: Проти імперії зла Україна залишається занадто часто одна. Потрібно посилити ППО

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

Дивіться: Пожежно-рятувальну частину пошкоджено внаслідок атаки РФ по Києву. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19811) обстріл (29640) жертва (262) ДСНС (5196)


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Топ коментарі
+8
Трамп, своєю забороною Пентагону та припиненням воєнної допомоги ОВТ, допомагає прутіну, як своєму другу, убивати Українців!!
СпівУчасник убивства Українців ….
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04.07.2025 14:27 Відповісти
+4
Щож рашиські варварине не припиняют воювати з мирним населенням ,коли вже здохне злочинець путін ,а огидний "русский мир" буде на смітнику історії ?
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04.07.2025 14:33 Відповісти
+3
Шмигаль, мабуть, глибоко хвилюється?

«Olexa :

https://dl-news.defence-line.org/?p=62984#comment-83293 4th Липень 2025 о 11:53

Ну, от Німеччина профінансує 500 «Лютих». А Україна?.. Ось українські урядовці «бідкаються», що американці тицяють їх носом у факти, що українські аграрії не платять податків:

https://lb.ua/economics/2025/07/01/684490
> «Мені було соромно перед американцями, які принесли базу того, що ми виростили, врожайності, і я наклав на це базу податкових накладних. Не зійшлося нічого, ні в одній області. І [повномасштабної] війни ще не було. Американський супутник показав: оце росте, оце ваші податкові накладні, оце йде на експорт - не сходилося нічого. Ринки чорні…

Звідки ж візьмуться гроші, щоби щось полетіло масово на москву? Може, час уже змінюватися, якщо так хочеться, щоби щось на москву летіло?» (с)
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04.07.2025 14:46 Відповісти
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Трамп, своєю забороною Пентагону та припиненням воєнної допомоги ОВТ, допомагає прутіну, як своєму другу, убивати Українців!!
СпівУчасник убивства Українців ….
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04.07.2025 14:27 Відповісти
Баньте кацапських покидьків антитрампістів! Ці дегенерати вже пишуть хер зна шо під кожною новиною.

Причому пишуть якусь ересь - У України зараз вся зброя американська є, тобто яким же кончним кацапським маніпулятором чи прото дегенератом можна бути, що б в "новину про удар РФ по Києву" приплести Трампа, на новину "про припинення військової допомоги", що відчується по різним оцінкам або з 26 року, або з середини осені...

Хто антитрампіст тот клятий виродок і зрадник України ))))
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04.07.2025 15:21 Відповісти
Трамп не президент Украины.
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04.07.2025 16:09 Відповісти
Щож рашиські варварине не припиняют воювати з мирним населенням ,коли вже здохне злочинець путін ,а огидний "русский мир" буде на смітнику історії ?
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04.07.2025 14:33 Відповісти
то якщо ще розбирають завали, то, може виявитися, ще декілька непоправних жертв...
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04.07.2025 14:42 Відповісти
Так: кількість жертв визначають по кількості знайдених тіл...
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04.07.2025 15:27 Відповісти
Блін, а я раділа, що немає загиблих..
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04.07.2025 14:42 Відповісти
Шмигаль, мабуть, глибоко хвилюється?

«Olexa :

https://dl-news.defence-line.org/?p=62984#comment-83293 4th Липень 2025 о 11:53

Ну, от Німеччина профінансує 500 «Лютих». А Україна?.. Ось українські урядовці «бідкаються», що американці тицяють їх носом у факти, що українські аграрії не платять податків:

https://lb.ua/economics/2025/07/01/684490
> «Мені було соромно перед американцями, які принесли базу того, що ми виростили, врожайності, і я наклав на це базу податкових накладних. Не зійшлося нічого, ні в одній області. І [повномасштабної] війни ще не було. Американський супутник показав: оце росте, оце ваші податкові накладні, оце йде на експорт - не сходилося нічого. Ринки чорні…

Звідки ж візьмуться гроші, щоби щось полетіло масово на москву? Може, час уже змінюватися, якщо так хочеться, щоби щось на москву летіло?» (с)
показати весь коментар
04.07.2025 14:46 Відповісти
Кров цих жертв на руках тих хто вчора вів з терористом ****** вирішив порозмовляти подушам
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04.07.2025 14:58 Відповісти
 
 