Удар РФ по Києву: стало відомо про першу жертву. ФОТОрепортаж
З-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.
Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій", - йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, тіло людини деблокували у Святошинському районі Києва.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
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СпівУчасник убивства Українців ….
Причому пишуть якусь ересь - У України зараз вся зброя американська є, тобто яким же кончним кацапським маніпулятором чи прото дегенератом можна бути, що б в "новину про удар РФ по Києву" приплести Трампа, на новину "про припинення військової допомоги", що відчується по різним оцінкам або з 26 року, або з середини осені...
Хто антитрампіст тот клятий виродок і зрадник України ))))
«Olexa :
https://dl-news.defence-line.org/?p=62984#comment-83293 4th Липень 2025 о 11:53
Ну, от Німеччина профінансує 500 «Лютих». А Україна?.. Ось українські урядовці «бідкаються», що американці тицяють їх носом у факти, що українські аграрії не платять податків:
https://lb.ua/economics/2025/07/01/684490
> «Мені було соромно перед американцями, які принесли базу того, що ми виростили, врожайності, і я наклав на це базу податкових накладних. Не зійшлося нічого, ні в одній області. І [повномасштабної] війни ще не було. Американський супутник показав: оце росте, оце ваші податкові накладні, оце йде на експорт - не сходилося нічого. Ринки чорні…
Звідки ж візьмуться гроші, щоби щось полетіло масово на москву? Може, час уже змінюватися, якщо так хочеться, щоби щось на москву летіло?» (с)