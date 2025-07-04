Удар РФ по Києву: стало відомо про першу жертву. ФОТОрепортаж

З-під завалів зруйнованої внаслідок масованої атаки РФ будівлі у Києві деблокували тіло людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, у столиці постраждали 26 осіб, серед них 1 дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.



Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 т уламків будівельних конструкцій", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, тіло людини деблокували у Святошинському районі Києва.











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Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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