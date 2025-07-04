У Києві пошкоджена залізнична інфраструктура в межах міста: зміна у графіку руху поїздів, - "Укрзалізниця"
Внаслідок російського комбінованого удару у столиці пошкоджена залізнична інфраструктура. Є зміни у графіку руху поїздів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".
Зазначається, що пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.
Водночас.Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху.
"Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар04.07.2025 06:42 Відповісти Посилання
+3 Андрій Волошко
показати весь коментар04.07.2025 07:42 Відповісти Посилання
+2 Николай Нагорняк
показати весь коментар04.07.2025 07:24 Відповісти Посилання
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