У Києві пошкоджена залізнична інфраструктура в межах міста: зміна у графіку руху поїздів, - "Укрзалізниця"

Внаслідок російського комбінованого удару у столиці пошкоджена залізнична інфраструктура. Є зміни у графіку руху поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

Водночас.Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху.

"Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбінована атака ворога на Київ: 14 постраждалих, руйнування у 6 районах