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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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У Києві пошкоджена залізнична інфраструктура в межах міста: зміна у графіку руху поїздів, - "Укрзалізниця"

Обстріли об’єктів Укрзалізниця

Внаслідок російського комбінованого удару у столиці пошкоджена залізнична інфраструктура.  Є зміни у графіку руху поїздів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зазначається, що пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

Водночас.Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху.

"Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київ (19802) обстріл (29620) Укрзалізниця (6933)


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Топ коментарі
+5
А чому у мацкві жд інфраструктура не пошкоджена?
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04.07.2025 06:42 Відповісти
+3
Каструлі - це лексикон ФСБшних ботів.
І наших кретинів, які за ними повторюють.
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04.07.2025 07:42 Відповісти
+2
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04.07.2025 07:24 Відповісти
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А чому у мацкві жд інфраструктура не пошкоджена?
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04.07.2025 06:42 Відповісти
Мабуть ще не на часі.
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04.07.2025 07:08 Відповісти
Ви ще про кремль спитайте, чого туди дрони не летять... Зараз прокинуться каструлі, як набіжать вас клеймити зрадником, запроданцем і взагалі агентом кремля
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04.07.2025 07:15 Відповісти
Каструлі - це лексикон ФСБшних ботів.
І наших кретинів, які за ними повторюють.
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04.07.2025 07:42 Відповісти
Кастарулі - це каструлі, і не треба шукати зраду там, де її немає. Всього лише позначення інтелектуального рівня певного кола осіб. Хочете, називайте пательнею, качалкою, та хоть соковижималкою - суть це не міняє.
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04.07.2025 08:19 Відповісти
Молороське бидло намалювалось з бидлосросійським " кастрюли".
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04.07.2025 07:51 Відповісти
Одразу видно "******* зелену українську ітелігенцію". Правда ця "інтелігенція" схожа на мавпочку, яка кидається лайном з клітки по людях, але то вже таке, дрібниці життя)
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04.07.2025 08:21 Відповісти
Після 2019 для України немає гарних сценаріїв і це вже не залежить від українців.
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04.07.2025 06:53 Відповісти
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04.07.2025 07:24 Відповісти
 
 