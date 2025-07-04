В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах города: изменение в графике движения поездов, - "Укрзализныця"
В результате российского комбинированного удара в столице повреждена железнодорожная инфраструктура. Есть изменения в графике движения поездов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця".
Отмечается, что пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.
В то же время Kyiv City Express пока выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.
"Приносим извинения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.
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