РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12306 посетителей онлайн
Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
5 603 11

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах города: изменение в графике движения поездов, - "Укрзализныця"

Обстрелы объектов Укрзализныця

В результате российского комбинированного удара в столице повреждена железнодорожная инфраструктура. Есть изменения в графике движения поездов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрзализныця".

Отмечается, что пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.

В то же время Kyiv City Express пока выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

"Приносим извинения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комбинированная атака врага на Киев: 14 пострадавших, разрушения в 6 районах

Автор: 

Киев (25802) обстрел (28318) Укрзализныця (2767)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
А чому у мацкві жд інфраструктура не пошкоджена?
показать весь комментарий
04.07.2025 06:42 Ответить
+7
Каструлі - це лексикон ФСБшних ботів.
І наших кретинів, які за ними повторюють.
показать весь комментарий
04.07.2025 07:42 Ответить
+6
показать весь комментарий
04.07.2025 07:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому у мацкві жд інфраструктура не пошкоджена?
показать весь комментарий
04.07.2025 06:42 Ответить
Мабуть ще не на часі.
показать весь комментарий
04.07.2025 07:08 Ответить
Ви ще про кремль спитайте, чого туди дрони не летять... Зараз прокинуться каструлі, як набіжать вас клеймити зрадником, запроданцем і взагалі агентом кремля
показать весь комментарий
04.07.2025 07:15 Ответить
Каструлі - це лексикон ФСБшних ботів.
І наших кретинів, які за ними повторюють.
показать весь комментарий
04.07.2025 07:42 Ответить
Кастарулі - це каструлі, і не треба шукати зраду там, де її немає. Всього лише позначення інтелектуального рівня певного кола осіб. Хочете, називайте пательнею, качалкою, та хоть соковижималкою - суть це не міняє.
показать весь комментарий
04.07.2025 08:19 Ответить
Молороське бидло намалювалось з бидлосросійським " кастрюли".
показать весь комментарий
04.07.2025 07:51 Ответить
Одразу видно "******* зелену українську ітелігенцію". Правда ця "інтелігенція" схожа на мавпочку, яка кидається лайном з клітки по людях, але то вже таке, дрібниці життя)
показать весь комментарий
04.07.2025 08:21 Ответить
Після 2019 для України немає гарних сценаріїв і це вже не залежить від українців.
показать весь комментарий
04.07.2025 06:53 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2025 07:24 Ответить
Завали писок, бо одне слово тобою сказане відразу вказує на ватну потвору, яка маскується під критика боневтіка.
показать весь комментарий
04.07.2025 08:58 Ответить
 
 