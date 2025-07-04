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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Комбінована атака ворога на Київ: 23 постраждалі, руйнування у 6 районах (оновлено)

Наслідки атаки на Київ

У  ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили, начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.

Ворог атакував столицю з вечора 3 липня. Бив ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста. 

Наслідки атаки на столицю станом на 4:10:

Дніпровський район. Уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Горіння не зафіксовано.

Солом’янський район. Уламки впали на нежитлову забудову та на територію гаражного кооперативу, де виникла пожежа. Також горіли складські приміщення і сталося займання в адміністративній будівлі.

Святошинський район. Уламки БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого спалахнула пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку, де загорілися автомобілі. У приватному секторі також виникла пожежа через падіння уламків.

Дарницький район. Уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Горіння та детонацій не зафіксовано.

Шевченківський район. Уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, який введений в експлуатацію, але ще не заселений мешканцями. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі. Також зафіксовано займання в приватному секторі.

Падіння уламків також зафіксоване в Голосіївському районі столиці. Там пошкодження в медичному закладі.

"14 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю.

12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці", - наголосив Кличко.

Станом на 6:45 у столиці кількість постраждалих збільшилась до 19

"5 людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували", - зазначив Кличко.

Станом на 8:00, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, серед постраждалих 10-річна дівчинка.

"Пошкоджені житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах (оновлено)

Автор: 

Київ (19802) Повітряні атаки на Київ (863)


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Топ коментарі
+17
Я не в захваті від дій Трампа, але мені дуже прикро, що український нарід до цього часу звинувачує в своїх помилках і своєму стані Трампа, а до цього звинувачував Байдена, Шольца та інших не помічаючи своєї невиправної помилки у 2019 році, коли під час війни запрагли на переправі замість жеребця дряхлого віслюка. За безпеку України відповідає Зеленський, а за безпеку США Трамп. Так в США немає війни і це народ США вирішує кого їм підтримувати терористів росії, чи бариг-мародерів слугориг в Україні, а постраждав і довго буде страждани простий, обдкрений, пошматований український народ. Бо Трамп і Сенат-Конгрес чомусь вже не бажають мільярди своїх платників податків дарувати 5-ти менеджерапм"ефективним" менеджерам Боневтіка. Згадайте, що першим робив Боневтік, як тільки прийшов до влади у 2019 році? Порушив Конституцію, розпустивши парламент, а потім всі наші бюджетні гроші закатав в асфальт замість виробництва систем ППО, ракет, дронів, побудови укриттів.
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04.07.2025 07:11 Відповісти
+9
"Прекрасна" телефонна розмова "миротворця" Трампа і путлєра..
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04.07.2025 06:33 Відповісти
+7
Чекаємо таку ж атаку на Москву, да, товаришч Зеленской? Де твої ракети?
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04.07.2025 06:47 Відповісти
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"Прекрасна" телефонна розмова "миротворця" Трампа і путлєра..
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04.07.2025 06:33 Відповісти
Так, Трамп явно дав "добро".
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04.07.2025 06:43 Відповісти
Я не в захваті від дій Трампа, але мені дуже прикро, що український нарід до цього часу звинувачує в своїх помилках і своєму стані Трампа, а до цього звинувачував Байдена, Шольца та інших не помічаючи своєї невиправної помилки у 2019 році, коли під час війни запрагли на переправі замість жеребця дряхлого віслюка. За безпеку України відповідає Зеленський, а за безпеку США Трамп. Так в США немає війни і це народ США вирішує кого їм підтримувати терористів росії, чи бариг-мародерів слугориг в Україні, а постраждав і довго буде страждани простий, обдкрений, пошматований український народ. Бо Трамп і Сенат-Конгрес чомусь вже не бажають мільярди своїх платників податків дарувати 5-ти менеджерапм"ефективним" менеджерам Боневтіка. Згадайте, що першим робив Боневтік, як тільки прийшов до влади у 2019 році? Порушив Конституцію, розпустивши парламент, а потім всі наші бюджетні гроші закатав в асфальт замість виробництва систем ППО, ракет, дронів, побудови укриттів.
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04.07.2025 07:11 Відповісти
Ніхто не каже , що Зе-шапіто адекватне
Але може годі намагатись відбілювання 'пуделя пуйла"? 🤔
За його каденції жодного нового пакету зброї не надано.
Ба більше - він її навіть продати не хоче
А для ослів , що намагаються розповідати , що він цього не робить , через Зе нагадую ☝️
Байдену - це не заважало
Бо Байден був про-американським президентом, а трамп - шавка кремля ☝️
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04.07.2025 07:45 Відповісти
Пане Артеме, я Вам раджу відкрити Конституцію США, тим більше, що не потрібно їхати до Капітолію, чи йти в бібліотеку, просто загугліть і ваідшукайте пункт який говорить, що президент США має забезпечити Україну зброєю. Якщо такого пункта немає, то чого ми до цього часу хаємо Трампа? І чого українці мають відбілювати чи вибруднювати "пуделя Кремля"? Невже українці вибирали Трампа? Чому українці не нападають на представника Китаю, чи Північної Кореї, які допомагають росії, а не Україні? А де у Ваших коментарях написано, що за Україну відповідає "Зе-шапіто. Давайте разом відкриємо Конституцію України: ст.ст.102-105. А стаття 106. прямо каже, що має робити Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

23) пункт 23 частини першої статті 106 виключено

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем'єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.
Там можна і далі читати, але дивіться, там немає пункту, що в разі не виконання своїх обов'язків президентом України, то ми маємо хаяти президента США.
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04.07.2025 08:12 Відповісти
"...невиправної помилки у 2019 році"

А приведение в президенты представителей путина - воров Януковича и Порошенко - это было конечно сугубо полезное дело украинских избирателей типа вас?
Подрывы пяти артскладов перед войной последним из этих президентов - тоже было особо благое дело, выполненное по вашему поручению?
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04.07.2025 07:49 Відповісти
Квартал 95 вам мізки вправив невиліковно.
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04.07.2025 07:56 Відповісти
Что такое "Квартал 95" - что-то опасное?
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04.07.2025 07:58 Відповісти
Пане,Black Confectioner вже давно позаду 2019-й рік, коли брехня на Порошенка проходила на "ура". Люди вже все побачили на свої очі, хто є хто, бо час лікує. Вам не соромно? "Воров" Порошенко? Назвіть мені хоч одну справу, в які звинувачує корумпована влада в крадіжці Порошенка? "Представитєлями Пуйла(не путіна) був янукович і є Зе. Порошенко навіть записав в Конституції рух в ЄС і НАТО, чи Пуйло також рухається в НАТО? А ще безвіз і асоціацію Порошенко отримав з ЄС, а не не москалями. Що стосується складів, то навіть мені вже соромно за Вашу брехню. Найбільше складів і навіть міст, знищили при Зеленському і знищили їх кацапи, а не Порошенко.
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04.07.2025 08:26 Відповісти
Тупе бидло, яке кукурікало : хоть поржом вибрало блазня-ідіота, який з кожного утюга бельметав : встретімся по средине і все порешаем фактично привело до війни з кацапами. Варто було ***** подивитися на блазня, який 4 рази тікав від военкоматів. Ну який з цього дрища воїн? Ось ***** і напало. фюрер кацапів ***** боявся Пороха і не напав-би, знаючи що Порошенко всі свої зусилля направляв на оборону України. А стодо дебілів вибрало тупого блазня. І якби не зусилля премьера Великобританії, Дориса Джонсона, який заставив блазня войювати, то зграя ЗЕбанутих в Стамбулі здала-би Україну.
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04.07.2025 08:11 Відповісти
Ким працюєте, якщо не секрет?
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04.07.2025 08:31 Відповісти
Уламки уламки уламки ДБ
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04.07.2025 06:35 Відповісти
у кацапів передрали
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04.07.2025 06:40 Відповісти
Чекаємо таку ж атаку на Москву, да, товаришч Зеленской? Де твої ракети?
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04.07.2025 06:47 Відповісти
"Он вам нічого нє должен".
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04.07.2025 07:05 Відповісти
Тобі ще не набридло як папузі одне й те ж саме талдичити,убоге!
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04.07.2025 07:06 Відповісти
Та ні.... Мені набридли ракети та шахеди, що літають над головою. Но то таке.... А більше дратує відсутність нашої балістики.
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04.07.2025 07:32 Відповісти
Вспокійся,українська балістика не буде бити по мирняку хоч і свинособачому,є пріоритетніші цілі .
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04.07.2025 07:40 Відповісти
Що зехудобинка,не подобається коли тебе в твоє лайно що ти обрало " по приколу", " хоть поржом" писком тикають? Ніколи не набридне повторювати,нагадувати дегенератам як ти ,що вони дегенерати,які своїми руками штовхнули Україну у прірву.
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04.07.2025 07:46 Відповісти
Его ракеты пропиты вашими президентами Януковичем и Порошенкой
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04.07.2025 08:00 Відповісти
віслюки рашистські завжди обливають брудом Порошенка, Бо путя дуже його боїться, як і всі парашики
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04.07.2025 08:08 Відповісти
Чекаємо на реакцію Трампа. Я думаю що зараз він просто повинен хоча б повністю відкрити нескінченний воєнторг. Думаю так і буде.
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04.07.2025 07:13 Відповісти
Та да , вже відриває
Чого б це шавка пуйла кусала хозяїна 🤣🤣
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04.07.2025 07:46 Відповісти
Для мене шавки пуйла це антитрампісти, мені цікаво скільки кацапи витратили на таких як ти, і скільки наша зелена недовлада витратила ))))
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04.07.2025 08:27 Відповісти
так він уже відкрив , після вчорашньої розмови з путлером , тільки не на нашу користь ..
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04.07.2025 08:03 Відповісти
І шо США продають рашці? Чи тільки херню казати кончені антитрампісти можуть?
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04.07.2025 08:09 Відповісти
Де відповідь, віслюк?
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04.07.2025 08:07 Відповісти
Чому Велика Британія за кілька місяців змогла створити систему ППО Gravehawk, а зевлада за більш ніж три роки війни не змогла? Питання.
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04.07.2025 08:24 Відповісти
 
 