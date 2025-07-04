Комбінована атака ворога на Київ: 23 постраждалі, руйнування у 6 районах (оновлено)
У ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили, начальник КМВА Тимур Ткаченко та міський голова Віталій Кличко.
Ворог атакував столицю з вечора 3 липня. Бив ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста.
Наслідки атаки на столицю станом на 4:10:
Дніпровський район. Уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Горіння не зафіксовано.
Солом’янський район. Уламки впали на нежитлову забудову та на територію гаражного кооперативу, де виникла пожежа. Також горіли складські приміщення і сталося займання в адміністративній будівлі.
Святошинський район. Уламки БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого спалахнула пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку, де загорілися автомобілі. У приватному секторі також виникла пожежа через падіння уламків.
Дарницький район. Уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Горіння та детонацій не зафіксовано.
Шевченківський район. Уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, який введений в експлуатацію, але ще не заселений мешканцями. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі. Також зафіксовано займання в приватному секторі.
Падіння уламків також зафіксоване в Голосіївському районі столиці. Там пошкодження в медичному закладі.
"14 постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю.
12 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці", - наголосив Кличко.
Станом на 6:45 у столиці кількість постраждалих збільшилась до 19
"5 людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували", - зазначив Кличко.
Станом на 8:00, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.
За інформацією глави МВС Ігоря Клименка, серед постраждалих 10-річна дівчинка.
"Пошкоджені житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура", - зазначив міністр.
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Але може годі намагатись відбілювання 'пуделя пуйла"? 🤔
За його каденції жодного нового пакету зброї не надано.
Ба більше - він її навіть продати не хоче
А для ослів , що намагаються розповідати , що він цього не робить , через Зе нагадую ☝️
Байдену - це не заважало
Бо Байден був про-американським президентом, а трамп - шавка кремля ☝️
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Там можна і далі читати, але дивіться, там немає пункту, що в разі не виконання своїх обов'язків президентом України, то ми маємо хаяти президента США.
А приведение в президенты представителей путина - воров Януковича и Порошенко - это было конечно сугубо полезное дело украинских избирателей типа вас?
Подрывы пяти артскладов перед войной последним из этих президентов - тоже было особо благое дело, выполненное по вашему поручению?
Чого б це шавка пуйла кусала хозяїна 🤣🤣