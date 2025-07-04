Санду про обстріл Росією Києва: Проти імперії зла Україна залишається занадто часто одна. Потрібно посилити ППО
Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту надати Україні посилену протиповітряну оборону після чергового масованого удару Росії по Києву.
Про це вона заявила у соцмережі X у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Україна бореться за свободу і мир - за всіх нас. Але проти імперії зла вона занадто часто залишається наодинці. Їй потрібна посилена протиповітряна оборона та більш потужна підтримка", - написала Санду, реагуючи на чергову ракетну атаку РФ на українську столицю.
Вона підкреслила, що допомога Україні - це не лише підтримка держави, що бореться, а й "захист миру в Європі та за її межами".
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
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