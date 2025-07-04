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Новини Обстріли Києва
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Санду про обстріл Росією Києва: Проти імперії зла Україна залишається занадто часто одна. Потрібно посилити ППО

санду

Президентка Молдови Мая Санду закликала міжнародну спільноту надати Україні посилену протиповітряну оборону після чергового масованого удару Росії по Києву.

Про це вона заявила у соцмережі X у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Україна бореться за свободу і мир - за всіх нас. Але проти імперії зла вона занадто часто залишається наодинці. Їй потрібна посилена протиповітряна оборона та більш потужна підтримка", - написала Санду, реагуючи на чергову ракетну атаку РФ на українську столицю.

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Вона підкреслила, що допомога Україні - це не лише підтримка держави, що бореться, а й "захист миру в Європі та за її межами".

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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Автор: 

Київ (19811) обстріл (29640) Мая Санду (262)


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04.07.2025 13:32 Відповісти
Ванья сасі молча.
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04.07.2025 13:36 Відповісти
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04.07.2025 13:37 Відповісти
Вкотре переконуюсь у вашому нездоровому мисленні. Напевно це вже хронічне, але все одно, намагайтеся хоч трохи підлікуватися, в результаті може трохи і попустить.
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04.07.2025 13:37 Відповісти
я так розумію що ви при зеленському лікарем стали. а в якій області? не в криворіжській випадково?
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04.07.2025 13:39 Відповісти
Санду зосередься на тому щоб зневілювати вплив рашки на Молдову!! Бо через три роки вашу покемонію рашковани приберуть до рук за пару годин.
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04.07.2025 13:35 Відповісти
Скільки не кажи солодко від цього солодко в роті не буде. З ранку дуже багато солодкого але до рота так і не доходить.
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04.07.2025 13:36 Відповісти
Президентка Молдови Мая Санду закликала

"Закликайте з нами, закликайте як ми, закликайте краще за нас!"
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04.07.2025 13:40 Відповісти
Потужно дякую!
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04.07.2025 13:52 Відповісти
 
 