Санду об обстреле РФ по Киеву: Против империи зла Украина остается слишком часто одна. Нужно усилить ПВО
Президент Молдовы Майя Санду призвала международное сообщество предоставить Украине усиленную противовоздушную оборону после очередного массированного удара России по Киеву.
Об этом она заявила в соцсети X в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Украина борется за свободу и мир - за всех нас. Но против империи зла она слишком часто остается в одиночку. Ей нужна усиленная противовоздушная оборона и более мощная поддержка", - написала Санду, реагируя на очередную ракетную атаку РФ на украинскую столицу.
Она подчеркнула, что помощь Украине - это не только поддержка борющегося государства, но и "защита мира в Европе и за ее пределами".
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.
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