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Новости Обстрелы Киева
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Санду об обстреле РФ по Киеву: Против империи зла Украина остается слишком часто одна. Нужно усилить ПВО

санду

Президент Молдовы Майя Санду призвала международное сообщество предоставить Украине усиленную противовоздушную оборону после очередного массированного удара России по Киеву.

Об этом она заявила в соцсети X в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Украина борется за свободу и мир - за всех нас. Но против империи зла она слишком часто остается в одиночку. Ей нужна усиленная противовоздушная оборона и более мощная поддержка", - написала Санду, реагируя на очередную ракетную атаку РФ на украинскую столицу.

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Она подчеркнула, что помощь Украине - это не только поддержка борющегося государства, но и "защита мира в Европе и за ее пределами".

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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Автор: 

Киев (25811) обстрел (28318) Мая Санду (220)


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Ванья сасі молча.
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04.07.2025 13:36 Ответить
Вкотре переконуюсь у вашому нездоровому мисленні. Напевно це вже хронічне, але все одно, намагайтеся хоч трохи підлікуватися, в результаті може трохи і попустить.
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04.07.2025 13:37 Ответить
я так розумію що ви при зеленському лікарем стали. а в якій області? не в криворіжській випадково?
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04.07.2025 13:39 Ответить
Санду зосередься на тому щоб зневілювати вплив рашки на Молдову!! Бо через три роки вашу покемонію рашковани приберуть до рук за пару годин.
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04.07.2025 13:35 Ответить
Скільки не кажи солодко від цього солодко в роті не буде. З ранку дуже багато солодкого але до рота так і не доходить.
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04.07.2025 13:36 Ответить
Президентка Молдови Мая Санду закликала

"Закликайте з нами, закликайте як ми, закликайте краще за нас!"
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04.07.2025 13:40 Ответить
Потужно дякую!
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04.07.2025 13:52 Ответить
 
 