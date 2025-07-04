Пожарно-спасательная часть повреждена в результате атаки РФ по Киеву. ВИДЕО

В результате обстрела Киева в ночь на 4 июля 2025 года повреждена одна из пожарно-спасательных частей столицы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, были выбиты окна, изуродован фасад здания.

Личный состав не пострадал.

В то же время в результате вражеской атаки в целом по Киеву повреждено 11 единиц техники ГСЧС.

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Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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