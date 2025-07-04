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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Россия не демонстрирует признаков деэскалации, - Цахкна

Цахкна о очередном ударе по Киеву

Россия не демонстрирует никаких признаков деэскалации только неустанную решимость уничтожить украинские города и невинных людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после очередного массированного удара по Киеву 4 июля.

"Россия начала очередное жестокое нападение на Киев, нацелившись на невинных гражданских граждан, их дома и районы, применив 550 единиц авиационного оружия", - отметил он.

Глава эстонского МИД призвал продолжать усиливать давление на Россию путем жестких санкций и быстрой доставки военной помощи Украине.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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Автор: 

Киев (25811) Цахкна Маргус (59) Воздушные атаки на Киев (806)


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Топ комментарии
+1
Росія не демонструє ознак деескалації
І як це ми не помічали досі, га?
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04.07.2025 12:15 Ответить
+1
А з чого болотяним жабам зараз деаскелувати коли всі на його боці від китаю до сша? Щоб рашисти захотіли деаскелювати потрібно спалити моцкву. Зеленський вже зараз повинен оголосити над Сосією безпольотну зону і почати використовувати нашу перевагу. А наша перевага в тому що в нас немає літаків і працюючих аеропортів по яким рашисти могли би бити у відповідь. Тому потрібно знищувати все що літає на Сосії а також кошмарити моцкву день і ніч. ***** не даремно кошмарить Київ. ***** дуже боїться ударів по моцкві тому по його ж логіці він думає що удари по Київу примусять українців капітулювати. Через це якщо хочите закінчення війни потрібно щоб моцкву накрила темрява, охопив вогонь і дим а по дорогам потекла кров з гімном
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04.07.2025 12:21 Ответить
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Росія не демонструє ознак деескалації
І як це ми не помічали досі, га?
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04.07.2025 12:15 Ответить
А з чого болотяним жабам зараз деаскелувати коли всі на його боці від китаю до сша? Щоб рашисти захотіли деаскелювати потрібно спалити моцкву. Зеленський вже зараз повинен оголосити над Сосією безпольотну зону і почати використовувати нашу перевагу. А наша перевага в тому що в нас немає літаків і працюючих аеропортів по яким рашисти могли би бити у відповідь. Тому потрібно знищувати все що літає на Сосії а також кошмарити моцкву день і ніч. ***** не даремно кошмарить Київ. ***** дуже боїться ударів по моцкві тому по його ж логіці він думає що удари по Київу примусять українців капітулювати. Через це якщо хочите закінчення війни потрібно щоб моцкву накрила темрява, охопив вогонь і дим а по дорогам потекла кров з гімном
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04.07.2025 12:21 Ответить
Навіщо кацапам деескалація ? Коли їх навпаки - заохочують до неї .
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04.07.2025 12:32 Ответить
Дуже дякуємо, а то ми не знали. Черговий капітан очевидність.
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04.07.2025 12:36 Ответить
то написано не для вас
для вас буде відос
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04.07.2025 12:42 Ответить
А для кого?
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04.07.2025 12:46 Ответить
відкривайте гіперпосилання
а для нас - буде відос
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04.07.2025 12:49 Ответить
Ух ти, наша пісня гарна нова. Заклики у всесвіт.
We must keep increasing the pressure on Russia through tougher sanctions & faster delivery of military aid to Ukraine. Aggression must have a price.
(Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшого надання військової допомоги Україні. Агресія повинна мати ціну.)

Прямо як і оці:

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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04.07.2025 13:06 Ответить
Бавовна над хремлем усе рішить
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04.07.2025 12:47 Ответить
Не может быть!
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04.07.2025 13:31 Ответить
 
 