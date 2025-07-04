Россия не демонстрирует признаков деэскалации, - Цахкна
Россия не демонстрирует никаких признаков деэскалации только неустанную решимость уничтожить украинские города и невинных людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после очередного массированного удара по Киеву 4 июля.
"Россия начала очередное жестокое нападение на Киев, нацелившись на невинных гражданских граждан, их дома и районы, применив 550 единиц авиационного оружия", - отметил он.
Глава эстонского МИД призвал продолжать усиливать давление на Россию путем жестких санкций и быстрой доставки военной помощи Украине.
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.
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І як це ми не помічали досі, га?
для вас буде відос
а для нас - буде відос
We must keep increasing the pressure on Russia through tougher sanctions & faster delivery of military aid to Ukraine. Aggression must have a price.
(Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшого надання військової допомоги Україні. Агресія повинна мати ціну.)
Прямо як і оці:
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738