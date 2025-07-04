Россия не демонстрирует признаков деэскалации, - Цахкна

Россия не демонстрирует никаких признаков деэскалации только неустанную решимость уничтожить украинские города и невинных людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после очередного массированного удара по Киеву 4 июля.

"Россия начала очередное жестокое нападение на Киев, нацелившись на невинных гражданских граждан, их дома и районы, применив 550 единиц авиационного оружия", - отметил он.

Глава эстонского МИД призвал продолжать усиливать давление на Россию путем жестких санкций и быстрой доставки военной помощи Украине.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор, - Зеленский