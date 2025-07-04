Росія не демонструє ознак деескалації, - Цахкна
Росія не демонструє жодних ознак деескалації лише невпинну рішучість знищити українські міста та невинних людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна після чергового масованого удару по Києву 4 липня.
"Росія розпочала черговий жорстокий напад на Київ, націлившись на невинних цивільних громадян, їхні домівки та райони, застосувавши 550 одиниць авіаційної зброї", – зазначив він.
Глава естонського МЗС закликав продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшої доставки військової допомоги Україні.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
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І як це ми не помічали досі, га?
для вас буде відос
а для нас - буде відос
We must keep increasing the pressure on Russia through tougher sanctions & faster delivery of military aid to Ukraine. Aggression must have a price.
(Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшого надання військової допомоги Україні. Агресія повинна мати ціну.)
Прямо як і оці:
Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193
Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661
За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738