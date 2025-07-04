Росія не демонструє ознак деескалації, - Цахкна

Росія не демонструє жодних ознак деескалації лише невпинну рішучість знищити українські міста та невинних людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна після чергового масованого удару по Києву 4 липня.

"Росія розпочала черговий жорстокий напад на Київ, націлившись на невинних цивільних громадян, їхні домівки та райони, застосувавши 550 одиниць авіаційної зброї", – зазначив він.

Глава естонського МЗС закликав продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшої доставки військової допомоги Україні.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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