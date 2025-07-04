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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Росія не демонструє ознак деескалації, - Цахкна

Цахкна про черговий удар по Києву

Росія не демонструє жодних ознак деескалації  лише невпинну рішучість знищити українські міста та невинних людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна після чергового масованого удару по Києву 4 липня.

"Росія розпочала черговий жорстокий напад на Київ, націлившись на невинних цивільних громадян, їхні домівки та райони, застосувавши 550 одиниць авіаційної зброї", – зазначив він.

Глава естонського МЗС закликав продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшої доставки військової допомоги Україні.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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Автор: 

Київ (19811) Цахкна Маргус (72) Повітряні атаки на Київ (863)


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Топ коментарі
+1
Росія не демонструє ознак деескалації
І як це ми не помічали досі, га?
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04.07.2025 12:15 Відповісти
+1
А з чого болотяним жабам зараз деаскелувати коли всі на його боці від китаю до сша? Щоб рашисти захотіли деаскелювати потрібно спалити моцкву. Зеленський вже зараз повинен оголосити над Сосією безпольотну зону і почати використовувати нашу перевагу. А наша перевага в тому що в нас немає літаків і працюючих аеропортів по яким рашисти могли би бити у відповідь. Тому потрібно знищувати все що літає на Сосії а також кошмарити моцкву день і ніч. ***** не даремно кошмарить Київ. ***** дуже боїться ударів по моцкві тому по його ж логіці він думає що удари по Київу примусять українців капітулювати. Через це якщо хочите закінчення війни потрібно щоб моцкву накрила темрява, охопив вогонь і дим а по дорогам потекла кров з гімном
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04.07.2025 12:21 Відповісти
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Росія не демонструє ознак деескалації
І як це ми не помічали досі, га?
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04.07.2025 12:15 Відповісти
А з чого болотяним жабам зараз деаскелувати коли всі на його боці від китаю до сша? Щоб рашисти захотіли деаскелювати потрібно спалити моцкву. Зеленський вже зараз повинен оголосити над Сосією безпольотну зону і почати використовувати нашу перевагу. А наша перевага в тому що в нас немає літаків і працюючих аеропортів по яким рашисти могли би бити у відповідь. Тому потрібно знищувати все що літає на Сосії а також кошмарити моцкву день і ніч. ***** не даремно кошмарить Київ. ***** дуже боїться ударів по моцкві тому по його ж логіці він думає що удари по Київу примусять українців капітулювати. Через це якщо хочите закінчення війни потрібно щоб моцкву накрила темрява, охопив вогонь і дим а по дорогам потекла кров з гімном
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04.07.2025 12:21 Відповісти
Навіщо кацапам деескалація ? Коли їх навпаки - заохочують до неї .
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04.07.2025 12:32 Відповісти
Дуже дякуємо, а то ми не знали. Черговий капітан очевидність.
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04.07.2025 12:36 Відповісти
то написано не для вас
для вас буде відос
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04.07.2025 12:42 Відповісти
А для кого?
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04.07.2025 12:46 Відповісти
відкривайте гіперпосилання
а для нас - буде відос
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04.07.2025 12:49 Відповісти
Ух ти, наша пісня гарна нова. Заклики у всесвіт.
We must keep increasing the pressure on Russia through tougher sanctions & faster delivery of military aid to Ukraine. Aggression must have a price.
(Ми повинні продовжувати посилювати тиск на Росію шляхом жорсткіших санкцій та швидшого надання військової допомоги Україні. Агресія повинна мати ціну.)

Прямо як і оці:

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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04.07.2025 13:06 Відповісти
Бавовна над хремлем усе рішить
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04.07.2025 12:47 Відповісти
Не может быть!
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04.07.2025 13:31 Відповісти
А повинна була? Невже прокинувся?
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04.07.2025 13:38 Відповісти
 
 