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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор, - Зеленський

Атака на Київ

Цієї ночі російські загарбники завдали одного з найбільш масштабних повітряних ударів. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив що, ще тривають гасіння пожеж та розбір завалів.

"Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента Трампа з Путіним. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч", - йдеться в дописі.

Зеленський підтвердив, що саме столиця була головною мішенню цього російського удару. Силам ППО вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.

"Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. "Петріоти" й ракети для них є реальними захисниками життя", - наголосив президент

Загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на цей час відомо про 23 поранених. 

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"І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі російські війська випустили рекордну кількість "шахедів" саме ударного типу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24628) Київ (19811) обстріл (29640)


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Топ коментарі
+10
слава зеленському та його асфальту. Україна стала ідеальною жертвою для цієї війни.
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04.07.2025 10:01 Відповісти
+8
От, якби ти промовчав - краще було б!
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04.07.2025 10:01 Відповісти
+5
Так а що ти зробив, щоб примусити русню до миру? Може, створив ядерну та хімічну зброю? Може створив балістичні ракети середньої та великої дальності? Абсолютно нікчемний през.
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04.07.2025 10:06 Відповісти
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От, якби ти промовчав - краще було б!
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04.07.2025 10:01 Відповісти
Зеленский Ермак Где балистика.?
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04.07.2025 10:38 Відповісти
слава зеленському та його асфальту. Україна стала ідеальною жертвою для цієї війни.
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04.07.2025 10:01 Відповісти
Ідеальна жертва взагалі не б'є у відповідь.
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04.07.2025 10:13 Відповісти
А ти ж хотів переговори вести з кривавим терористом ?До речі жодного разу не чув, що б він назвав путіна терористом убивцею.
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04.07.2025 10:04 Відповісти
Так а що ти зробив, щоб примусити русню до миру? Може, створив ядерну та хімічну зброю? Може створив балістичні ракети середньої та великої дальності? Абсолютно нікчемний през.
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04.07.2025 10:06 Відповісти
А томи споминів по місяцях, а тисячі прочитаних відеозвернень, сотні поїздок, чи це не титанічна праця сонцесяйного?
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04.07.2025 10:13 Відповісти
Так, не збирається доки не виконають її ультимативні умови. А що протиставити? Штати заскочили, ЄС як мокре горить допомагає водночас купуючи енергоресурси в москалів. Питання що робити Україні якої щодня стає менше як і людей у ній.
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04.07.2025 10:07 Відповісти
Конферансьє грьобаний, як тобі спалося?
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04.07.2025 10:10 Відповісти
Боневтік і кодло вкотре демонструють що не збираються припиняти мародерство і обʼєднувати зусилля для захисту України.
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04.07.2025 10:13 Відповісти
Тискун сказав про тиск на ***** від партнерів?
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04.07.2025 10:14 Відповісти
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04.07.2025 10:16 Відповісти
О, прокинулось! Невже і системи ППО повернуло з кордону, які возить в своєму кортежі?
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04.07.2025 10:18 Відповісти
Наш Лідор вкотре демонструє, що в тєлєграмє він потужний головнокомандуючий.
Аве Найдосвіченіший!
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04.07.2025 10:21 Відповісти
Як там в Данії, тихо?
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04.07.2025 10:31 Відповісти
Бог ти мій,який же він бовдур....знову звинувачує у всьому "світ"....всі навкруги винні крім нього...він вже вбив в голову населення що війну тільки "світ" може "зупинити".А зе не винен
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04.07.2025 10:40 Відповісти
 
 