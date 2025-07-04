Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор, - Зеленський

Цієї ночі російські загарбники завдали одного з найбільш масштабних повітряних ударів. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив що, ще тривають гасіння пожеж та розбір завалів.

"Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента Трампа з Путіним. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї годині ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч", - йдеться в дописі.

Зеленський підтвердив, що саме столиця була головною мішенню цього російського удару. Силам ППО вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ.

"Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. "Петріоти" й ракети для них є реальними захисниками життя", - наголосив президент

Загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Станом на цей час відомо про 23 поранених.

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"І все це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі російські війська випустили рекордну кількість "шахедів" саме ударного типу.