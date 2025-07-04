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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор, - Зеленский

Атака на Киев

Этой ночью российские захватчики нанесли один из самых масштабных воздушных ударов. Всего 550 целей, из них не менее 330 - российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в том числе баллистические.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил что, еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов.

"Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента Трампа с Путиным. Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь", - говорится в заметке.

Зеленский подтвердил, что именно столица была главной мишенью этого российского удара. Силам ПВО удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ.

"Начали работать дроны-перехватчики - десятки сбиваний. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. "Петриоты" и ракеты для них являются реальными защитниками жизни", - подчеркнул президент

Всего от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. По состоянию на это время известно о 23 раненых.

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"И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали ответные санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов", - подытожил Зеленский.

Напомним, по информации Воздушных сил ВСУ, этой ночью российские войска выпустили рекордное количество "шахедов" именно ударного типа.

Автор: 

Зеленский Владимир (21126) Киев (25811) обстрел (28318)


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Топ комментарии
+13
слава зеленському та його асфальту. Україна стала ідеальною жертвою для цієї війни.
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04.07.2025 10:01 Ответить
+11
От, якби ти промовчав - краще було б!
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04.07.2025 10:01 Ответить
+7
Так а що ти зробив, щоб примусити русню до миру? Може, створив ядерну та хімічну зброю? Може створив балістичні ракети середньої та великої дальності? Абсолютно нікчемний през.
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04.07.2025 10:06 Ответить
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От, якби ти промовчав - краще було б!
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04.07.2025 10:01 Ответить
Зеленский Ермак Где балистика.?
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04.07.2025 10:38 Ответить
слава зеленському та його асфальту. Україна стала ідеальною жертвою для цієї війни.
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04.07.2025 10:01 Ответить
Ідеальна жертва взагалі не б'є у відповідь.
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04.07.2025 10:13 Ответить
просто запамятай це, дійде потім.
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04.07.2025 10:57 Ответить
А ти ж хотів переговори вести з кривавим терористом ?До речі жодного разу не чув, що б він назвав путіна терористом убивцею.
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04.07.2025 10:04 Ответить
Так а що ти зробив, щоб примусити русню до миру? Може, створив ядерну та хімічну зброю? Може створив балістичні ракети середньої та великої дальності? Абсолютно нікчемний през.
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04.07.2025 10:06 Ответить
А томи споминів по місяцях, а тисячі прочитаних відеозвернень, сотні поїздок, чи це не титанічна праця сонцесяйного?
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04.07.2025 10:13 Ответить
Так, не збирається доки не виконають її ультимативні умови. А що протиставити? Штати заскочили, ЄС як мокре горить допомагає водночас купуючи енергоресурси в москалів. Питання що робити Україні якої щодня стає менше як і людей у ній.
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04.07.2025 10:07 Ответить
Конферансьє грьобаний, як тобі спалося?
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04.07.2025 10:10 Ответить
Боневтік і кодло вкотре демонструють що не збираються припиняти мародерство і обʼєднувати зусилля для захисту України.
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04.07.2025 10:13 Ответить
Тискун сказав про тиск на ***** від партнерів?
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04.07.2025 10:14 Ответить
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04.07.2025 10:16 Ответить
О, прокинулось! Невже і системи ППО повернуло з кордону, які возить в своєму кортежі?
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04.07.2025 10:18 Ответить
Наш Лідор вкотре демонструє, що в тєлєграмє він потужний головнокомандуючий.
Аве Найдосвіченіший!
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04.07.2025 10:21 Ответить
Як там в Данії, тихо?
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04.07.2025 10:31 Ответить
Бог ти мій,який же він бовдур....знову звинувачує у всьому "світ"....всі навкруги винні крім нього...він вже вбив в голову населення що війну тільки "світ" може "зупинити".А зе не винен
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04.07.2025 10:40 Ответить
Тоді самий час показати наші "потужні балістичні далекобійні речі" по впк заводах.
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04.07.2025 11:11 Ответить
 
 