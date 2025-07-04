Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор, - Зеленский

Этой ночью российские захватчики нанесли один из самых масштабных воздушных ударов. Всего 550 целей, из них не менее 330 - российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в том числе баллистические.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил что, еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов.

"Причем первые воздушные тревоги в наших городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента Трампа с Путиным. Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь", - говорится в заметке.

Зеленский подтвердил, что именно столица была главной мишенью этого российского удара. Силам ПВО удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ.

"Начали работать дроны-перехватчики - десятки сбиваний. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. "Петриоты" и ракеты для них являются реальными защитниками жизни", - подчеркнул президент

Всего от этого сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. По состоянию на это время известно о 23 раненых.

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"И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали ответные санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов", - подытожил Зеленский.

Напомним, по информации Воздушных сил ВСУ, этой ночью российские войска выпустили рекордное количество "шахедов" именно ударного типа.