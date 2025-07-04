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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия комбинированного удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне минувшей ночью направили на столицу сотни дронов и ракет. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка", - отметил он.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев

Автор: 

Киев (25802) Воздушные атаки на Киев (806)


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Топ комментарии
+12
Варвари рашистські.
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04.07.2025 08:58 Ответить
+12
Коли, ***, на мААЦквє ьаке буде? Де ***** розпіарені через гордонів та будонів ракети і балістичні які на болота долітають?! Чому параша не палає?!
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04.07.2025 09:02 Ответить
+8
Рашисти навіть не намагаються маскуватись, що б'ють по військовим об'єктах. Хотілось би побачити потужну відповідь від великого боневтіка, бо він вже всім казав про 3000 ракет в 2025 році, про готову балістику, яка вже в серії. Півроку прoйшло, має бути 1500 ракет. То може хоча б 100 по мордору запустити, пане гаранте. Чи то всьо були зелені понти?
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04.07.2025 09:07 Ответить
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Варвари рашистські.
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04.07.2025 08:58 Ответить
Коли, ***, на мААЦквє ьаке буде? Де ***** розпіарені через гордонів та будонів ракети і балістичні які на болота долітають?! Чому параша не палає?!
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04.07.2025 09:02 Ответить
Бо в 2019 обрали зє!
Його рашисти бережуть,а він рашистів. Нема зє в Києві - маємо масштабний обстріл.
Робить висновки.
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04.07.2025 09:21 Ответить
Зе лучший!
Изберем его на пожизненно))
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04.07.2025 09:31 Ответить
Я не сторонник Зеленського, і за нього не голосував, АЛЕ. Хибно думати, що якби хтось був інший в цій ситуації то було б щось по іншому? ***** виношував цю війну з моменту приходу до влади на параші. Він готувався до цього десятиліття, якщо не більше. Дуже велику помилку українці зробили ще в 2010-му коли обрали зечару, який тільки підбадьорив наміри ***** та зробив все, щоб стався 2014-й рік.
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04.07.2025 10:03 Ответить
Хибно думати, шо буду все ок, коли сам відчиняєшь двері у клітку з крокодилами і знімаєшь з себе захисний одяг. Чи може коли засовуєшь пальці у розетку.
Одноклітинні кричали ж аби не ВАШ Парашенко
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04.07.2025 10:16 Ответить
Усе у таких як чернишов кум нелоха по карман
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04.07.2025 09:35 Ответить
Чукча нє чітатєль
Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков'я: виникла сильна пожежа.
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04.07.2025 09:54 Ответить
Ага, майже така як в Києві сюніч. По класиці: ******* інтелігента кулаком в обличчя, а той його газеткою по морді.
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04.07.2025 10:06 Ответить
Ну і? Мусорку чи трансформатор підпалили? І всьЙО?
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04.07.2025 10:07 Ответить
Потрібна дзеркальна відповідь по маськві на постійній основі! Але пів ВР збирається на догоду мародерів з ОП протягнути закон про захист корупційного висмоктування крові та зброї з СОУ!
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04.07.2025 09:03 Ответить
Рашисти навіть не намагаються маскуватись, що б'ють по військовим об'єктах. Хотілось би побачити потужну відповідь від великого боневтіка, бо він вже всім казав про 3000 ракет в 2025 році, про готову балістику, яка вже в серії. Півроку прoйшло, має бути 1500 ракет. То може хоча б 100 по мордору запустити, пане гаранте. Чи то всьо були зелені понти?
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04.07.2025 09:07 Ответить
Брехня,як завжди вже 12 років поспіль!
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04.07.2025 09:23 Ответить
Чому саме 12?
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04.07.2025 09:31 Ответить
У нас війна в 2025 році профінансована в бюджеті тільки до 1 липня. Так як і в 2024 році було. Таке враження що влада чекає поки самих стійких, самих упертих і завзятих доб'ють на фронті щоб потім можна було "лягти" під каtsапів і не боятися Коліївщини.
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04.07.2025 10:11 Ответить
З тими нелюдами-людожерами мені все давно зрозуміло . А цікаво одне : вийду в місто і знову на кожному кроці буду чути свинособачу "рєчь"?
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04.07.2025 09:24 Ответить
Москва повинна взриватися і палати... але ж кроти у владі...
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04.07.2025 09:46 Ответить
 
 