Последствия комбинированного удара по Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне минувшей ночью направили на столицу сотни дронов и ракет. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка", - отметил он.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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