В Киеве зафиксировали крайне опасный уровень загрязнения воздуха. ИНФОГРАФИКА

В результате массированного ракетно-дронового удара по Киеву зафиксированы пожары в в разных районах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"Есть возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист Россия наделала беды. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - написал он.

Киевляне в соцсетях пишут, что улицы столицы полностью окутаны черным едким дымом и белого неба не видно вообще.

По данным портала SEB, в некоторых районах уровень загрязнения воздуха превышает норму в 16 раз. Это крайне опасно.





Как известно, Киев находился под массированной атакой беспилотников и ракет. Тревога в столице продолжалась почти девять часов.

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