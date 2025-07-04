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Новости Загрязнение воздуха
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В Киеве зафиксировали крайне опасный уровень загрязнения воздуха. ИНФОГРАФИКА

В результате массированного ракетно-дронового удара по Киеву зафиксированы пожары в в разных районах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

"Есть возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист Россия наделала беды. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - написал он.

Киевляне в соцсетях пишут, что улицы столицы полностью окутаны черным едким дымом и белого неба не видно вообще.

По данным портала SEB, в некоторых районах уровень загрязнения воздуха превышает норму в 16 раз. Это крайне опасно.

Качество воздуха в Киеве по состоянию на 4 июля
Воздух

Как известно, Киев находился под массированной атакой беспилотников и ракет. Тревога в столице продолжалась почти девять часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города: изменение в графике движения поездов, - "Укрзализныця"

Автор: 

воздух (175) Киев (25802)


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Топ комментарии
+6
Чому стоїть кримський міст ?
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04.07.2025 07:18 Ответить
+5
Умєров вже мчить на москвабад верхи на 10млн. дронах с отвєткой?
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04.07.2025 06:56 Ответить
+5
Чому в Москві спокій і тиша, клоуне зелений?!
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04.07.2025 07:15 Ответить
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пдри
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04.07.2025 06:52 Ответить
Нічого Зельц з Москвою не зробить. Це - факт. Не те, що "комбінованого", бо на ракети забив, а навіть дронового. П.С. Трамп дійсно прямо провокує Путіна закінчувати з Україною. Він не вірить в перемогу зеленого банкрута.
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04.07.2025 06:55 Ответить
Соплі підбери, або так тебе куратор проінструктував
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04.07.2025 07:08 Ответить
Це із свіженаструганих Андрій Лавриненко

Реєстрація: 29.01.2025

іх зараз тищами рееструють , треба деактивувати
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04.07.2025 07:17 Ответить
Насправді я на Цензорі років 15-20. І завжи під своїм справжнім ім'ям. Самє тому, що бдительные граждане чекисты товарища Ермака постійно кидають у бан, бо свобода слова не для них, при розбанюванні поновлюється регістрація, все просто і без теорій змови. Но ваше стукачєство до жопи, бо адміни поновлюють, не знаходячі зрадливої зради.
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04.07.2025 07:39 Ответить
Дата регі не змінюється, а от якщо зайти через акаунт Гугля - то так, нова дата регі
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04.07.2025 08:45 Ответить
Коли повернетесь в україну всім своїм виводком зрадливим?
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04.07.2025 08:43 Ответить
Ще одне свіжестругане прилізло на підтримку колєги?
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04.07.2025 09:28 Ответить
куратор каже, що у Зелі немає балістики для Москви. Бреше, це ж брехня?
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04.07.2025 07:40 Ответить
Умєров вже мчить на москвабад верхи на 10млн. дронах с отвєткой?
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04.07.2025 06:56 Ответить
А крім ниття, може хоч співчуття висловиш
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04.07.2025 07:11 Ответить
Досить вже дитячі понти писати.Хочеш щось писати,якщо розум є--пиши,а не веди себе як в пісочниці.
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04.07.2025 07:19 Ответить
Чому в Москві спокій і тиша, клоуне зелений?!
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04.07.2025 07:15 Ответить
Чому стоїть кримський міст ?
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04.07.2025 07:18 Ответить
тому що немає способу його зруйнувати
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04.07.2025 09:04 Ответить
Не згоден.
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04.07.2025 10:12 Ответить
тому що херівництво ще радянське тай система в Україні радянська чим тупіше гівно тим вище воно спливає
треба з БЕКів запустити касетні дрони з термітом або з алюмінієвим ракетним паливом по тросам моста і йому буде усьо
захисту від цього немає
можливо х йло платить за те щоб міст не руйнували
хотіли б знайшли метод
це потроху подяка знищив остатки науковців
оцей підор наробив лиха втричі більше за яниковича
при ССср студентам сеціальностей що були потрібні військовим військова кафедра доплачувала стипендію
а зараз
******* що підтримують а по фак ту донищують науку
скоро вже не буде спеціалістів працювати на імпортному хай тек обладнанні
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04.07.2025 09:36 Ответить
Знаєш як його покласти? Напиши тут
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04.07.2025 09:39 Ответить
Масове бомбардування Москви - це шлях до миру.
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04.07.2025 07:19 Ответить
Но ведь тогда может и по "лидеру" и его менеджерам прилететь в ответ... Так что обойдемся очередным "потужным" видосиком про "незламність".
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04.07.2025 07:46 Ответить
Ну й новини зранку! Навіть читати заголовки шкідливо для психіки!
А де наш пан президент? Турбуюсь за його здоров'я через небезпечну якість повітря в столиці!
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04.07.2025 07:50 Ответить
Якесь дивне співпадіння - масований удар ЗАВЖДИ за відсутності в Києві Буратіни + Козиря!
Це ж випадково, ні?
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04.07.2025 08:10 Ответить
О, кацапська пропаганда пішла в хід.
Робота президента це якраз такі закордонні поїздки, щоб договоритись про щось. Про цю поїздку знали всі заздалегідь. Кацапи навмисне запускають шахеди, в день від'їзду президента, щоб такі тварі як ти могли зраду роздувати.
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04.07.2025 08:47 Ответить
Чи то з Житомира принесло ?
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04.07.2025 08:23 Ответить
Хз, пожеж багато було в Києві, вітру немає...
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04.07.2025 08:46 Ответить
 
 