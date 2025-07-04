В Киеве зафиксировали крайне опасный уровень загрязнения воздуха. ИНФОГРАФИКА
В результате массированного ракетно-дронового удара по Киеву зафиксированы пожары в в разных районах столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
"Есть возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист Россия наделала беды. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - написал он.
Киевляне в соцсетях пишут, что улицы столицы полностью окутаны черным едким дымом и белого неба не видно вообще.
По данным портала SEB, в некоторых районах уровень загрязнения воздуха превышает норму в 16 раз. Это крайне опасно.
Как известно, Киев находился под массированной атакой беспилотников и ракет. Тревога в столице продолжалась почти девять часов.
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Реєстрація: 29.01.2025
іх зараз тищами рееструють , треба деактивувати
треба з БЕКів запустити касетні дрони з термітом або з алюмінієвим ракетним паливом по тросам моста і йому буде усьо
захисту від цього немає
можливо х йло платить за те щоб міст не руйнували
хотіли б знайшли метод
це потроху подяка знищив остатки науковців
оцей підор наробив лиха втричі більше за яниковича
при ССср студентам сеціальностей що були потрібні військовим військова кафедра доплачувала стипендію
а зараз
******* що підтримують а по фак ту донищують науку
скоро вже не буде спеціалістів працювати на імпортному хай тек обладнанні
А де наш пан президент? Турбуюсь за його здоров'я через небезпечну якість повітря в столиці!
Це ж випадково, ні?
Робота президента це якраз такі закордонні поїздки, щоб договоритись про щось. Про цю поїздку знали всі заздалегідь. Кацапи навмисне запускають шахеди, в день від'їзду президента, щоб такі тварі як ти могли зраду роздувати.