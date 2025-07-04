У Києві зафіксували вкрай небезпечний рівень забруднення повітря. ІНФОГРАФІКА
Внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Києву зафіксовані пожежі у в різних районах столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт", - написав він.
Кияни в соцмережах пишуть, що вулиці столиці повністю огорнуті чорним їдким димом і білого неба не видно взагалі.
За даними порталу SEB, у деяких районах рівень забруднення повітря перевищує норму у 16 разів. Це вкрай небезпечно.
Як відомо, Київ перебував під масованою атакою безпілотників та ракет. Тривога у столиці.тривала майже дев'ять годин.
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Реєстрація: 29.01.2025
іх зараз тищами рееструють , треба деактивувати
А де наш пан президент? Турбуюсь за його здоров'я через небезпечну якість повітря в столиці!
Це ж випадково, ні?