У Києві зафіксували вкрай небезпечний рівень забруднення повітря. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Києву зафіксовані пожежі у в різних районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт", - написав він.

Кияни в соцмережах пишуть, що вулиці столиці повністю огорнуті чорним їдким димом і білого неба не видно взагалі.

За даними порталу SEB, у деяких районах рівень забруднення повітря перевищує норму у 16 разів. Це вкрай небезпечно.





Як відомо, Київ перебував під масованою атакою безпілотників та ракет. Тривога у столиці.тривала майже дев'ять годин.

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