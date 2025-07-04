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Новини Забруднення повітря
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У Києві зафіксували вкрай небезпечний рівень забруднення повітря. ІНФОГРАФІКА

Внаслідок масованого ракетно-дронового удару по Києву зафіксовані пожежі у   в різних районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт", - написав він.

Кияни в соцмережах пишуть, що вулиці столиці повністю огорнуті чорним їдким димом і білого неба не видно взагалі.

За даними порталу SEB, у деяких районах рівень забруднення повітря перевищує норму у 16 разів. Це вкрай небезпечно.

Якість повітря у Києві станом на 4 липня
Повітря

Як відомо, Київ перебував під масованою атакою безпілотників та ракет. Тривога у столиці.тривала майже дев'ять годин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві пошкоджена залізнична інфраструктура в межах міста: зміна у графіку руху поїздів, - "Укрзалізниця"

Автор: 

повітря (167) Київ (19802)


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Топ коментарі
+5
Чому стоїть кримський міст ?
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04.07.2025 07:18 Відповісти
+4
Чому в Москві спокій і тиша, клоуне зелений?!
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04.07.2025 07:15 Відповісти
+3
Умєров вже мчить на москвабад верхи на 10млн. дронах с отвєткой?
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04.07.2025 06:56 Відповісти
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пдри
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04.07.2025 06:52 Відповісти
Нічого Зельц з Москвою не зробить. Це - факт. Не те, що "комбінованого", бо на ракети забив, а навіть дронового. П.С. Трамп дійсно прямо провокує Путіна закінчувати з Україною. Він не вірить в перемогу зеленого банкрута.
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04.07.2025 06:55 Відповісти
Соплі підбери, або так тебе куратор проінструктував
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04.07.2025 07:08 Відповісти
Це із свіженаструганих Андрій Лавриненко

Реєстрація: 29.01.2025

іх зараз тищами рееструють , треба деактивувати
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04.07.2025 07:17 Відповісти
Насправді я на Цензорі років 15-20. І завжи під своїм справжнім ім'ям. Самє тому, що бдительные граждане чекисты товарища Ермака постійно кидають у бан, бо свобода слова не для них, при розбанюванні поновлюється регістрація, все просто і без теорій змови. Но ваше стукачєство до жопи, бо адміни поновлюють, не знаходячі зрадливої зради.
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04.07.2025 07:39 Відповісти
куратор каже, що у Зелі немає балістики для Москви. Бреше, це ж брехня?
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04.07.2025 07:40 Відповісти
Умєров вже мчить на москвабад верхи на 10млн. дронах с отвєткой?
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04.07.2025 06:56 Відповісти
А крім ниття, може хоч співчуття висловиш
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04.07.2025 07:11 Відповісти
Досить вже дитячі понти писати.Хочеш щось писати,якщо розум є--пиши,а не веди себе як в пісочниці.
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04.07.2025 07:19 Відповісти
Чому в Москві спокій і тиша, клоуне зелений?!
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04.07.2025 07:15 Відповісти
Чому стоїть кримський міст ?
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04.07.2025 07:18 Відповісти
Масове бомбардування Москви - це шлях до миру.
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04.07.2025 07:19 Відповісти
Но ведь тогда может и по "лидеру" и его менеджерам прилететь в ответ... Так что обойдемся очередным "потужным" видосиком про "незламність".
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04.07.2025 07:46 Відповісти
Ну й новини зранку! Навіть читати заголовки шкідливо для психіки!
А де наш пан президент? Турбуюсь за його здоров'я через небезпечну якість повітря в столиці!
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04.07.2025 07:50 Відповісти
Якесь дивне співпадіння - масований удар ЗАВЖДИ за відсутності в Києві Буратіни + Козиря!
Це ж випадково, ні?
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04.07.2025 08:10 Відповісти
Чи то з Житомира принесло ?
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04.07.2025 08:23 Відповісти
 
 