Наслідки комбінованого удару по Києву. ФОТОрепортаж

Росіяни минулої ночі спрямували на столицю сотні дронів та ракет. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка", - зазначив він.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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