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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
9 346 24

Наслідки комбінованого удару по Києву. ФОТОрепортаж

Росіяни минулої ночі спрямували на столицю сотні дронів та ракет. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка", - зазначив він.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ

Автор: 

Київ (19811) Повітряні атаки на Київ (863)


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Топ коментарі
+16
Коли, ***, на мААЦквє ьаке буде? Де ***** розпіарені через гордонів та будонів ракети і балістичні які на болота долітають?! Чому параша не палає?!
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04.07.2025 09:02 Відповісти
+15
Варвари рашистські.
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04.07.2025 08:58 Відповісти
+14
Рашисти навіть не намагаються маскуватись, що б'ють по військовим об'єктах. Хотілось би побачити потужну відповідь від великого боневтіка, бо він вже всім казав про 3000 ракет в 2025 році, про готову балістику, яка вже в серії. Півроку прoйшло, має бути 1500 ракет. То може хоча б 100 по мордору запустити, пане гаранте. Чи то всьо були зелені понти?
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04.07.2025 09:07 Відповісти
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Варвари рашистські.
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04.07.2025 08:58 Відповісти
Коли, ***, на мААЦквє ьаке буде? Де ***** розпіарені через гордонів та будонів ракети і балістичні які на болота долітають?! Чому параша не палає?!
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04.07.2025 09:02 Відповісти
Бо в 2019 обрали зє!
Його рашисти бережуть,а він рашистів. Нема зє в Києві - маємо масштабний обстріл.
Робить висновки.
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04.07.2025 09:21 Відповісти
Зе лучший!
Изберем его на пожизненно))
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04.07.2025 09:31 Відповісти
Я не сторонник Зеленського, і за нього не голосував, АЛЕ. Хибно думати, що якби хтось був інший в цій ситуації то було б щось по іншому? ***** виношував цю війну з моменту приходу до влади на параші. Він готувався до цього десятиліття, якщо не більше. Дуже велику помилку українці зробили ще в 2010-му коли обрали зечару, який тільки підбадьорив наміри ***** та зробив все, щоб стався 2014-й рік.
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04.07.2025 10:03 Відповісти
Хибно думати, шо буду все ок, коли сам відчиняєшь двері у клітку з крокодилами і знімаєшь з себе захисний одяг. Чи може коли засовуєшь пальці у розетку.
Одноклітинні кричали ж аби не ВАШ Парашенко
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04.07.2025 10:16 Відповісти
На жаль, популізм перемагає, і не тільки це відбувається в Україні. Приклад вам США, Угорщина, Польща, Словакія...
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04.07.2025 10:20 Відповісти
Звісно булоб по іншому! Наявнисть бату на шляху до Київа і його відсутність - нема різніціж,вірно?
Кілька десятків 'шилок" і їх відсутість на березі киівского водосховища - однаково,правда?
Розміновані кримські перешійки і залишеня ~ 300 морпіхів для іх охорони,на противагу 5 ліній оборони з 2.500 л/с + ствольна і реактивна арта + точкиУ з заданими координатами - одне і теж,так?
Розмінуваня і знищеня укріплень + заборона розвідки на 0 з ордло цеж ні на що не впливає - згодні?
Єще багато таких питань,з яких можна зробити висновок,що зє готувався не до оборони України,а до спільного з рашей нападу на ЄС!
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04.07.2025 10:18 Відповісти
Так, це все звісно так, АЛЕ. Ти хочеш сказати, що якби все перелічене тобою не розмінували чи ще щось не зробили то кацапи б нас не доставали шахедами чи балістикою? Фронт зараз майже не рухається, ну там по селу втрачаємо, але це не є стратигічними втратами. А в основному шкоду Україні наносять балістика, КАБи та всякі шахеди. Навіть у кацапів були б менші втрати ніж вони є сьогодні. Я не кажу, що правильно зробили, що розмінували та не підірвали мости, але кацапи б тоді більше окупували території зі сходу, а не півдня. І невідомо б чим все це закінчилось. Може б і Харків вже був окупований.
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04.07.2025 10:27 Відповісти
Усе у таких як чернишов кум нелоха по карман
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04.07.2025 09:35 Відповісти
Чукча нє чітатєль
Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков'я: виникла сильна пожежа.
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04.07.2025 09:54 Відповісти
Ага, майже така як в Києві сюніч. По класиці: ******* інтелігента кулаком в обличчя, а той його газеткою по морді.
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04.07.2025 10:06 Відповісти
Порівняй можливості, територію, площу, відстань і т.д.
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04.07.2025 10:25 Відповісти
Ну і? Мусорку чи трансформатор підпалили? І всьЙО?
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04.07.2025 10:07 Відповісти
Потрібна дзеркальна відповідь по маськві на постійній основі! Але пів ВР збирається на догоду мародерів з ОП протягнути закон про захист корупційного висмоктування крові та зброї з СОУ!
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04.07.2025 09:03 Відповісти
Рашисти навіть не намагаються маскуватись, що б'ють по військовим об'єктах. Хотілось би побачити потужну відповідь від великого боневтіка, бо він вже всім казав про 3000 ракет в 2025 році, про готову балістику, яка вже в серії. Півроку прoйшло, має бути 1500 ракет. То може хоча б 100 по мордору запустити, пане гаранте. Чи то всьо були зелені понти?
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04.07.2025 09:07 Відповісти
Брехня,як завжди вже 12 років поспіль!
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04.07.2025 09:23 Відповісти
Чому саме 12?
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04.07.2025 09:31 Відповісти
У нас війна в 2025 році профінансована в бюджеті тільки до 1 липня. Так як і в 2024 році було. Таке враження що влада чекає поки самих стійких, самих упертих і завзятих доб'ють на фронті щоб потім можна було "лягти" під каtsапів і не боятися Коліївщини.
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04.07.2025 10:11 Відповісти
З тими нелюдами-людожерами мені все давно зрозуміло . А цікаво одне : вийду в місто і знову на кожному кроці буду чути свинособачу "рєчь"?
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04.07.2025 09:24 Відповісти
Москва повинна взриватися і палати... але ж кроти у владі...
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04.07.2025 09:46 Відповісти
кацапоНЕЛЮДИ
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04.07.2025 10:24 Відповісти
Я думаю, нам пора теж починати бити по їхній цивільній інфраструктурі. Ті, зто має зажати зброю, знайде і без того 1001 причину це зробити.
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04.07.2025 10:24 Відповісти
На москву.
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04.07.2025 10:41 Відповісти
 
 