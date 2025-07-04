Наслідки комбінованого удару по Києву. ФОТОрепортаж
Росіяни минулої ночі спрямували на столицю сотні дронів та ракет. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка", - зазначив він.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
Топ коментарі
+16 Грицько Злий
показати весь коментар04.07.2025 09:02 Відповісти Посилання
+15 artem shepit
показати весь коментар04.07.2025 08:58 Відповісти Посилання
+14 Anatoly B #542736
показати весь коментар04.07.2025 09:07 Відповісти Посилання
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Його рашисти бережуть,а він рашистів. Нема зє в Києві - маємо масштабний обстріл.
Робить висновки.
Изберем его на пожизненно))
Одноклітинні кричали ж аби не ВАШ Парашенко
Кілька десятків 'шилок" і їх відсутість на березі киівского водосховища - однаково,правда?
Розміновані кримські перешійки і залишеня ~ 300 морпіхів для іх охорони,на противагу 5 ліній оборони з 2.500 л/с + ствольна і реактивна арта + точкиУ з заданими координатами - одне і теж,так?
Розмінуваня і знищеня укріплень + заборона розвідки на 0 з ордло цеж ні на що не впливає - згодні?
Єще багато таких питань,з яких можна зробити висновок,що зє готувався не до оборони України,а до спільного з рашей нападу на ЄС!
Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков'я: виникла сильна пожежа.