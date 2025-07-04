Пожежно-рятувальну частину пошкоджено внаслідок атаки РФ по Києву. ВIДЕО
Внаслідок обстрілу Києва в ніч на 4 липня 2025 року пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин столиці.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було вибито вікна, понівечено фасад будівлі.
Особовий склад не постраждав.
Водночас внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
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У Стерненка власнюї квартири у Киві немає - він її знімає. І є офіційне джерело доходів - 2 мільонний канал на ютубі, у якого щодня мільонні перегляди свіжих роликів - це десятки тисяч доларів від гугла. Тобто Стерненко за власні чесно зароблені гроші може собі дозволити авто і знімати квартиру, а от гончаренко за чесно заробені гроші купити собі кілька квартир аж ніяк не міг.
При тому Стерненко відправляє щодня по 400-500 дронів на фронт, а Гончаренко за місяць стільки не відправляє.