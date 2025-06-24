В Шевченковском районе Киева завершены поисково-спасательные работы, - Клименко. ВИДЕО
В Киеве завершили поисково-спасательные работы в Шевченковском районе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек", - отметил министр.
Клименко отметил, что сейчас на месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы - специалисты демонтируют опасные конструкции.
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