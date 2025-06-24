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В Шевченковском районе Киева завершены поисково-спасательные работы, - Клименко. ВИДЕО

В Киеве завершили поисково-спасательные работы в Шевченковском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек", - отметил министр.

Клименко отметил, что сейчас на месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы - специалисты демонтируют опасные конструкции.

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Автор: 

Киев (25793) Клименко Игорь (416) Воздушные атаки на Киев (805)


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