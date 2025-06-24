У Шевченківському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи, - Клименко. ВIДЕО
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
"Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей", - зазначив міністр.
Клименко зазначив, що наразі на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи - фахівці демонтують небезпечні конструкції.
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