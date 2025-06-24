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У Шевченківському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи, - Клименко. ВIДЕО

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей", - зазначив міністр.

Клименко зазначив, що наразі на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи - фахівці демонтують небезпечні конструкції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Київ: Понад 30 пошкоджених об’єктів у Шевченківському районі, - КМВА

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Київ (19791) Клименко Ігор (504) Повітряні атаки на Київ (862)


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