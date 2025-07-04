Удар РФ по Киеву: стало известно о первой жертве. ФОТОрепортаж

Из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В целом, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.



Ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, тело человека деблокировали в Святошинском районе Киева.











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Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправка из столицы происходит с задержками.

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