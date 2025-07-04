Удар РФ по Киеву: стало известно о первой жертве. ФОТОрепортаж
Из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"В целом, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.
Ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций", - говорится в сообщении.
По данным КГВА, тело человека деблокировали в Святошинском районе Киева.
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправка из столицы происходит с задержками.
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СпівУчасник убивства Українців ….
Причому пишуть якусь ересь - У України зараз вся зброя американська є, тобто яким же кончним кацапським маніпулятором чи прото дегенератом можна бути, що б в "новину про удар РФ по Києву" приплести Трампа, на новину "про припинення військової допомоги", що відчується по різним оцінкам або з 26 року, або з середини осені...
Хто антитрампіст тот клятий виродок і зрадник України ))))
«Olexa :
https://dl-news.defence-line.org/?p=62984#comment-83293 4th Липень 2025 о 11:53
Ну, от Німеччина профінансує 500 «Лютих». А Україна?.. Ось українські урядовці «бідкаються», що американці тицяють їх носом у факти, що українські аграрії не платять податків:
https://lb.ua/economics/2025/07/01/684490
> «Мені було соромно перед американцями, які принесли базу того, що ми виростили, врожайності, і я наклав на це базу податкових накладних. Не зійшлося нічого, ні в одній області. І [повномасштабної] війни ще не було. Американський супутник показав: оце росте, оце ваші податкові накладні, оце йде на експорт - не сходилося нічого. Ринки чорні…
Звідки ж візьмуться гроші, щоби щось полетіло масово на москву? Може, час уже змінюватися, якщо так хочеться, щоби щось на москву летіло?» (с)