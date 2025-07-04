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Новости Фото Обстрелы Киева
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Удар РФ по Киеву: стало известно о первой жертве. ФОТОрепортаж

Из-под завалов разрушенного в результате массированной атаки РФ здания в Киеве деблокировали тело человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В целом, в столице пострадали 26 человек, среди них 1 ребенок. Психологи ГСЧС оказали помощь 39 людям.

Ликвидация последствий атаки продолжается: проводится тушение пожара и разбор завалов. Сейчас вывезено более 300 т обломков строительных конструкций", - говорится в сообщении.

По данным КГВА, тело человека деблокировали в Святошинском районе Киева.

Удар РФ по Киеву 4 июля. Обнаружено тело человека
Удар РФ по Киеву 4 июля. Обнаружено тело человека
Удар РФ по Киеву 4 июля. Обнаружено тело человека
Удар РФ по Киеву 4 июля. Обнаружено тело человека
Удар РФ по Киеву 4 июля. Обнаружено тело человека

Читайте: Санду об обстреле Россией Киева: Против империи зла Украина остается слишком часто одна. Нужно усилить ПВО

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправка из столицы происходит с задержками.

Смотрите: Пожарно-спасательная часть повреждена в результате атаки РФ по Киеву. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25811) обстрел (28318) жертва (311) ГСЧС (5054)


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Топ комментарии
+8
Трамп, своєю забороною Пентагону та припиненням воєнної допомоги ОВТ, допомагає прутіну, як своєму другу, убивати Українців!!
СпівУчасник убивства Українців ….
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04.07.2025 14:27 Ответить
+4
Щож рашиські варварине не припиняют воювати з мирним населенням ,коли вже здохне злочинець путін ,а огидний "русский мир" буде на смітнику історії ?
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04.07.2025 14:33 Ответить
+3
Шмигаль, мабуть, глибоко хвилюється?

«Olexa :

https://dl-news.defence-line.org/?p=62984#comment-83293 4th Липень 2025 о 11:53

Ну, от Німеччина профінансує 500 «Лютих». А Україна?.. Ось українські урядовці «бідкаються», що американці тицяють їх носом у факти, що українські аграрії не платять податків:

https://lb.ua/economics/2025/07/01/684490
> «Мені було соромно перед американцями, які принесли базу того, що ми виростили, врожайності, і я наклав на це базу податкових накладних. Не зійшлося нічого, ні в одній області. І [повномасштабної] війни ще не було. Американський супутник показав: оце росте, оце ваші податкові накладні, оце йде на експорт - не сходилося нічого. Ринки чорні…

Звідки ж візьмуться гроші, щоби щось полетіло масово на москву? Може, час уже змінюватися, якщо так хочеться, щоби щось на москву летіло?» (с)
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04.07.2025 14:46 Ответить
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Трамп, своєю забороною Пентагону та припиненням воєнної допомоги ОВТ, допомагає прутіну, як своєму другу, убивати Українців!!
СпівУчасник убивства Українців ….
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04.07.2025 14:27 Ответить
Баньте кацапських покидьків антитрампістів! Ці дегенерати вже пишуть хер зна шо під кожною новиною.

Причому пишуть якусь ересь - У України зараз вся зброя американська є, тобто яким же кончним кацапським маніпулятором чи прото дегенератом можна бути, що б в "новину про удар РФ по Києву" приплести Трампа, на новину "про припинення військової допомоги", що відчується по різним оцінкам або з 26 року, або з середини осені...

Хто антитрампіст тот клятий виродок і зрадник України ))))
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04.07.2025 15:21 Ответить
Трамп не президент Украины.
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04.07.2025 16:09 Ответить
Щож рашиські варварине не припиняют воювати з мирним населенням ,коли вже здохне злочинець путін ,а огидний "русский мир" буде на смітнику історії ?
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04.07.2025 14:33 Ответить
то якщо ще розбирають завали, то, може виявитися, ще декілька непоправних жертв...
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04.07.2025 14:42 Ответить
Так: кількість жертв визначають по кількості знайдених тіл...
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04.07.2025 15:27 Ответить
Блін, а я раділа, що немає загиблих..
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04.07.2025 14:42 Ответить
Шмигаль, мабуть, глибоко хвилюється?

«Olexa :

https://dl-news.defence-line.org/?p=62984#comment-83293 4th Липень 2025 о 11:53

Ну, от Німеччина профінансує 500 «Лютих». А Україна?.. Ось українські урядовці «бідкаються», що американці тицяють їх носом у факти, що українські аграрії не платять податків:

https://lb.ua/economics/2025/07/01/684490
> «Мені було соромно перед американцями, які принесли базу того, що ми виростили, врожайності, і я наклав на це базу податкових накладних. Не зійшлося нічого, ні в одній області. І [повномасштабної] війни ще не було. Американський супутник показав: оце росте, оце ваші податкові накладні, оце йде на експорт - не сходилося нічого. Ринки чорні…

Звідки ж візьмуться гроші, щоби щось полетіло масово на москву? Може, час уже змінюватися, якщо так хочеться, щоби щось на москву летіло?» (с)
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04.07.2025 14:46 Ответить
Кров цих жертв на руках тих хто вчора вів з терористом ****** вирішив порозмовляти подушам
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04.07.2025 14:58 Ответить
 
 