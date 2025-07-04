Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп
Президент США Дональд Трамп не вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче зупинятися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це він заявив перед вильотом з Айови.
"Я дуже розчарований розмовою, яку я провів з президентом Путіним... Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", - сказав лідер США.
Також Трамп повідомив, що пізніше проведе розмову із президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".
Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
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Завтра знову буде "харошайпарєнь"
- ну як же так, ми і сигналізацію відключили і охорону розброїли а вони все одно лізуть...
отойдет тяжесть от души
Нашли общий интерес.
Рудий телепень
виділено головні слова, все інше значення не має.
Це дуже-дуже чудове, дуже велике розчарування!
1. Озброїти до зубов Україну, підняти "ціну вторгнення" для Пу до неприйнятної.
2. Просто залишити цих "дітей" на "шкільному дворі", нехай деруться самі, без втручання.
Складний вибір для сильного лідера...
Він не політик, він бізнесмен. Він себе таким вважає.
PS. Дуже правильні записання.
Саранча никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Болезнь никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Вы когда ни будь видели что бы с маньяком, саранчой или болезнью вели переговоры?
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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