Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче зупинятися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це він заявив перед вильотом з Айови.

"Я дуже розчарований розмовою, яку я провів з президентом Путіним... Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", - сказав лідер США.

Також Трамп повідомив, що пізніше проведе розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

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