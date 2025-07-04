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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп

Трамп заявив про розчарування розмовою із Путіним

Президент США Дональд Трамп не вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче зупинятися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це він заявив перед вильотом з Айови.

"Я дуже розчарований розмовою, яку я провів з президентом Путіним... Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано", - сказав лідер США.

Також Трамп повідомив, що пізніше проведе розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте: Путін атакує Україну одразу після розмови з Трампом, демонструючи свою зневагу до США, - Сибіга

Автор: 

путін володимир (24249) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+20
Піди в гольф пограй - попустить.
Завтра знову буде "харошайпарєнь"
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04.07.2025 10:36 Відповісти
+12
А хотів?
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04.07.2025 10:34 Відповісти
+10
Хто з убивць не хоче зупинятися, того зупиняють, а не скиглять, розводячи руки.
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04.07.2025 10:38 Відповісти
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А хотів?
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04.07.2025 10:34 Відповісти
Трамп Пуйлом то зачарований, то розчарований.
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04.07.2025 11:30 Відповісти
Якби ти, Донні знав, як українці розчаровані тобою!
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04.07.2025 11:57 Відповісти
Мабуть пізніше це знову через два тижні...
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04.07.2025 10:36 Відповісти
Як дитятко, цей трамп!
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04.07.2025 10:36 Відповісти
+100500!!!
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04.07.2025 10:51 Відповісти
Дитя мамкину сисю сосёт. Вы уверены, что Трамп сосёт именно сисю?
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04.07.2025 11:17 Відповісти
пісю афроросіянина
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04.07.2025 11:57 Відповісти
Є така українська приказка : що з літ, той з розуму. Тут нема що нам обговорювати, це вибір американців. Та й попрікати їх не нам, у нас також тубе бидло вибрало блазня квартального
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04.07.2025 11:48 Відповісти
стань нарешті Президентом США, лідером Республіканської партії США
будь ласка...
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04.07.2025 10:36 Відповісти
Не треба цього все одно вже не виліковний, хай ліпше за нього говорять або хорошо, або нічого
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04.07.2025 10:44 Відповісти
Слідкуй далі,довбо@***
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04.07.2025 10:36 Відповісти
Піди в гольф пограй - попустить.
Завтра знову буде "харошайпарєнь"
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04.07.2025 10:36 Відповісти
Це нагадує ситуацію, коли генеральний директор констатує, що якийсь начальник цеху посилає його на б*й і клепає шабашки для себе...
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04.07.2025 10:37 Відповісти
Це нагадує як директор банку жаліється на грабіжників:
- ну як же так, ми і сигналізацію відключили і охорону розброїли а вони все одно лізуть...
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04.07.2025 12:41 Відповісти
Хто з убивць не хоче зупинятися, того зупиняють, а не скиглять, розводячи руки.
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04.07.2025 10:38 Відповісти
Так то якщо ти президент гідної держави, а не підстилка ху...ла
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04.07.2025 10:41 Відповісти
То ще поцілуй ***** в дупу,ідіот.
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04.07.2025 10:38 Відповісти
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04.07.2025 11:50 Відповісти
Трамп, пойди посмотри фильм от *****, или картину и на душе станет легче.
отойдет тяжесть от души
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04.07.2025 10:39 Відповісти
Мабуть ти як його агент діяв так, що він прийняв таке рішення. Він ще мабуть за Аляску не нагадував. А ти вже всрався
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04.07.2025 10:40 Відповісти
Перед виборами можна *****ти що завгодно
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04.07.2025 10:40 Відповісти
Азохенвей *****! Та невже? От ідіот!!! Ще пару років і до рудої бібізяни шось почне доходити...
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04.07.2025 10:40 Відповісти
❗️Я дуже розчарований розмовою з путіним. Мені здається, що путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано, він не хоче закінчувати війну, - Трамп
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04.07.2025 10:42 Відповісти
немає - це не тому, що ху йло в холодильнику як про це пітисть соловей, а тому що під час цієї розмови ху йло літало десь у хмарах, не слухало що говорив йому Чуб, а тільки несло дичину про фільми з традиційними цінностями і що всі цілі "сво" будуть досягнуті.
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04.07.2025 11:21 Відповісти
шось почало доходити...
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04.07.2025 10:42 Відповісти
А ты тоже, в лизании задницы пуйлу, не хочешь остановиться.
Нашли общий интерес.
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04.07.2025 10:42 Відповісти
Пожалівся Дональд і заплакав
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04.07.2025 10:42 Відповісти
Я дуже розчарований розмвою з ******, тому зупинив передачу зброї Україні.
Рудий телепень
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04.07.2025 10:44 Відповісти
А з якого хера ***** зупинятися коли крім північної кореї і ірану вже й Китай підтримав московський режим. Да тут ще Тампон зробив такий подарунок ***** заблокувавши Україні поставки зброї. Да для маньяка ***** це як свято і відкрилось друге дихання
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04.07.2025 10:45 Відповісти
У "Хартії про стратегічне партнерство..." треба внести зміни. Замінити слово "стратегічне" на "приорітетне". Бо такий партнер потребує дуже багато реверансів.
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04.07.2025 10:45 Відповісти
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04.07.2025 10:48 Відповісти
Так постав на коліна цю кремлівську міль.
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04.07.2025 10:49 Відповісти
Агент Краснов знайде купу причин. То одяг не той, то повоювати дайте їм, то клімат не той. Нас баба Меркель так само водила за ніс із 2014-го. На США можна потихеньку переставати розраховувати, вони нас зрадили і зрадять.
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04.07.2025 10:51 Відповісти
Трамп публічно визнав той факт що ***** його вертів на *** і витер піструна об його рижу шевелюру. Такого приниження Америки ще не було ніколи ))
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04.07.2025 10:53 Відповісти
"Я закінчу цю війну, як тільки Я стану президентом США!"
виділено головні слова, все інше значення не має.
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04.07.2025 10:53 Відповісти
дорогий ...і дуже дорогий дональд трамп для світу ...пора послати нах...кремль з тим компроматом на тебе... а по друге не срасія не хоче зупинятися ,а не хоче зупинятися китай ...тому переключатися США на китай вже давно пора , якшо китай забере Європу , то США 100% будуть захищатися від не тільки русні з китайцями ...
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04.07.2025 10:54 Відповісти
"Тому, хто вилікує мене від манії величі я подарую Великобританіююююю!! Цитата з радіоефіру)) Чьотєнько про трампа.
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04.07.2025 10:54 Відповісти
Коли ж вже ти "розчаруєшся", посміховисько ти "зачароване"!
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04.07.2025 10:57 Відповісти
идиот
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04.07.2025 10:57 Відповісти
через пять месяцев заключения в одиночной камере вождь племени Ирокезов по кличке Зоркий Глаз Донни заметил что в камере отсутствует одна из стен ????Они открыто играют в одной команде и цель у них общая - капитуляция Украины
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04.07.2025 10:59 Відповісти
"... тому я припиню поставки навіть ППО для України, які вже оплачені і в Польщі" трамп.
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04.07.2025 11:03 Відповісти
Так на америку ні хто не срав,не сцяв як ***** при твоєму призеденстві.
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04.07.2025 11:03 Відповісти
Я дуже розчарований розмовою з Путіним

Це дуже-дуже чудове, дуже велике розчарування!
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04.07.2025 11:06 Відповісти
Путін не хоче зупинитися, Україна не хоче здаватися. Який висновок зрпобить Трамп, давайте вгадаємо:
1. Озброїти до зубов Україну, підняти "ціну вторгнення" для Пу до неприйнятної.
2. Просто залишити цих "дітей" на "шкільному дворі", нехай деруться самі, без втручання.
Складний вибір для сильного лідера...
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04.07.2025 11:07 Відповісти
Він, як "чудовий бізнесмен" (6-кратний банкрут, якого рятували російські гроші), звісно ж обере варіант із найменшими для себе витратами.
Він не політик, він бізнесмен. Він себе таким вважає.
PS. Дуже правильні записання.
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04.07.2025 11:13 Відповісти
+ Витрати маються на увазі тільки фінансові! Ні про які репутаційні наслідки для держави чи які-небудь іще політичні наслідки не думається взагалі.
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04.07.2025 11:23 Відповісти
Безоплатна порада рудому довбо@бу. Щоночі 50 томагавків на "маскву", без попередження. Навіть твій "стелс" не доведеться використовувати. Одного залпу буде достатньо . Ти будеш здивований як зміниться перелякане трусло пуйло- владімір.
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04.07.2025 11:08 Відповісти
Та ну нах..?
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04.07.2025 11:10 Відповісти
Та невже? Блть 24 години
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04.07.2025 11:13 Відповісти
Я хвилююсь за Трампа, налийте йому бокал віскі!
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04.07.2025 11:15 Відповісти
До Трампа треба особливий підхід...може Безуглу йому підсунути...
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04.07.2025 11:20 Відповісти
*****! А як ти догадався рижий що той не хоче закінчувати війну???
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04.07.2025 11:27 Відповісти
******* лох, США перетворилось на ******* цирк
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04.07.2025 11:28 Відповісти
Але до цього ***** надсилав сигнали що зупинення збройної підтримки України як передумови до припинення вогню. Схоже Трамп повівся і був як завжди на@б@ний *****м.
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04.07.2025 11:31 Відповісти
Маньяки никогда сами не останавливаются, пока их не уничтожат.
Саранча никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Болезнь никогда не останавливается пока ее не уничтожат.
Вы когда ни будь видели что бы с маньяком, саранчой или болезнью вели переговоры?
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04.07.2025 11:37 Відповісти
куколд рудий, підвид - тупоголовий. поводило пуйло прутнем йому по губах, а він і радий
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04.07.2025 11:46 Відповісти
Я дуже розчарований розмовою з Путіним, він не хоче зупинятися, - Трамп Джерело: https://censor.net/ua/n3561477
У Трампа обговорюють скасування енергетичних санкцій проти Росії, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3561496
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04.07.2025 11:53 Відповісти
Чому всі так стежать за діяльністю президента якоїсь далекої країни? Пакистан приблизно дорівнює США з політичного впливу на світ. В ідеалі всі країни мають бути рівними перед міжнародними законами.
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04.07.2025 11:56 Відповісти
Дуже і дуже туго елементарні речі доходять до Трампа, коли вони не приносять йому живі гроші.
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04.07.2025 11:58 Відповісти
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04.07.2025 12:01 Відповісти
***** плює в обличчя рудому клоуну, а той, гля.. розчарований.. цирк. впевнена, він зараз подумає, ніч переспить і потім ще зніме якісь санкції з московії.
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04.07.2025 12:29 Відповісти
Кого цікавить твої почуття, мразота аморальна
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04.07.2025 12:34 Відповісти
Щоб зрозуміти, що борщ скис - не треба його їсти. Щоб зрозуміти, що путін не збирається зупинятись - не треба з ним вести годинні розмови.
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04.07.2025 12:40 Відповісти
 
 