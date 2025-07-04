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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Я не досяг прогресу щодо припинення вогню під час розмови з Путіним, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення вогню під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Ми також говорили про війну з Україною, і я не задоволений цим... Сьогодні я взагалі не досягнув з ним жодного прогресу", -  розповів він.

Також Трамп сказав, що США продовжують постачати зброю Україні: "Ми надаємо зброю Україні. Ми співпрацюємо з ними, щоб допомогти їм. Ми повинні переконатися, що у нас вистачить для себе".

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Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Автор: 

путін володимир (24236) Трамп Дональд (6337) припинення вогню (301)


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Тому що ти лошара і покидьок.
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04.07.2025 00:57 Відповісти
Українські військові - це потужна бойова сила, яка завдала Росії колосальних витрат.
Український оборонно-промисловий комплекс щомісяця випускає сотні тисяч ударних безпілотників.
Російська економіка перебуває під тиском саме тоді, коли ціни на нафту знижуються.
Якби Сполучені Штати збільшили військову допомогу Україні й посилили санкції проти Росії, позиції України за столом переговорів були б значно сильнішими.
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04.07.2025 00:59 Відповісти
нє можєт бить!!!
нєужєлі праваліл чудєсниє пєрєгавори??
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04.07.2025 01:00 Відповісти
Ти ж казав, якщо не домовишся з )(уйлом сильно збільшиш постачання зброі Украіні!
Знову наіпав, чи пожартував?
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04.07.2025 01:00 Відповісти
а тут вже нарешті комуняки вскрились на офіційному рівні. головний комуняцький дипломат Ван І заявив, що Китай не може допустити, щоб рашка програла війну в Україні. тварі.. здохніть разом з кацапами.
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04.07.2025 01:00 Відповісти
Да ми вже бачимо зараз в небі над Україною до чого призвели твої перегавори. Поїв гівна рижий обмудок?
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04.07.2025 01:07 Відповісти
Це щось нове. А як же зупинена зброя, в тому числі ракети для Петріот? Київ в цю хвилину під обстрілом і атакою шахедів.
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04.07.2025 01:11 Відповісти
сша продовжують постачати = постачали раніше ?
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04.07.2025 01:12 Відповісти
І як з гуся вода, розвів нас на мирні переговори які зуйло ясне діло проігноруваа, а тепер так просто "я не досягнув" і мені пох....
барига є барига що поробиш
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04.07.2025 01:14 Відповісти
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04.07.2025 01:14 Відповісти
Як не досяг. Досяг. Над головою летить твій 'Владімір', щоб вам обом до сьомого коліна Бог віддячив.
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04.07.2025 01:16 Відповісти
опять по губам поводил тебе тампон твой володька
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04.07.2025 01:16 Відповісти
Вiн не досяг... Нi, ну, не муфлон?
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04.07.2025 01:16 Відповісти
Ху ..ло нас вже повідомило
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04.07.2025 01:16 Відповісти
Два педофіла не домовились? Ні вєрю...
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04.07.2025 01:17 Відповісти
 
 