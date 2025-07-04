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Я не досяг прогресу щодо припинення вогню під час розмови з Путіним, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення вогню під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Ми також говорили про війну з Україною, і я не задоволений цим... Сьогодні я взагалі не досягнув з ним жодного прогресу", - розповів він.
Також Трамп сказав, що США продовжують постачати зброю Україні: "Ми надаємо зброю Україні. Ми співпрацюємо з ними, щоб допомогти їм. Ми повинні переконатися, що у нас вистачить для себе".
Нагадаємо Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".
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Український оборонно-промисловий комплекс щомісяця випускає сотні тисяч ударних безпілотників.
Російська економіка перебуває під тиском саме тоді, коли ціни на нафту знижуються.
Якби Сполучені Штати збільшили військову допомогу Україні й посилили санкції проти Росії, позиції України за столом переговорів були б значно сильнішими.
нєужєлі праваліл чудєсниє пєрєгавори??
Знову наіпав, чи пожартував?
барига є барига що поробиш