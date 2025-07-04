Я не достиг прогресса в отношении прекращения войны во время разговора с Путиным, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Мы также говорили о войне с Украиной, и я не доволен этим... Сегодня я вообще не достиг с ним никакого прогресса", - рассказал он.

Также Трамп сказал, что США продолжают поставлять оружие Украине: "Мы предоставляем оружие Украине. Мы сотрудничаем с ними, чтобы помочь им. Мы должны убедиться, что у нас хватит для себя".

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Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".