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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Я не достиг прогресса в отношении прекращения войны во время разговора с Путиным, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Мы также говорили о войне с Украиной, и я не доволен этим... Сегодня я вообще не достиг с ним никакого прогресса", - рассказал он.

Также Трамп сказал, что США продолжают поставлять оружие Украине: "Мы предоставляем оружие Украине. Мы сотрудничаем с ними, чтобы помочь им. Мы должны убедиться, что у нас хватит для себя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин предложил Трампу обменяться фильмами о "традиционных ценностях", - Ушаков

Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Автор: 

путин владимир (31672) Трамп Дональд (5869) прекращения огня (301)


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Топ комментарии
+61
Тому що ти лошара і покидьок.
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04.07.2025 00:57 Ответить
+43
нє можєт бить!!!
нєужєлі праваліл чудєсниє пєрєгавори??
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04.07.2025 01:00 Ответить
+36
а тут вже нарешті комуняки вскрились на офіційному рівні. головний комуняцький дипломат Ван І заявив, що Китай не може допустити, щоб рашка програла війну в Україні. тварі.. здохніть разом з кацапами.
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04.07.2025 01:00 Ответить
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Тому що ти лошара і покидьок.
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04.07.2025 00:57 Ответить
це добре що не домовились, бо "чудова сдєлка" з буйлом означала б злив України
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04.07.2025 03:11 Ответить
Я ще маю надію, що цей дебільний, злопам'ятний нарцис дуже образиться на пуйла, що той йому образ голуба миру ламає - й крім зброї, з барського плеча надасть дозвіл лупити по мацквабаду..
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04.07.2025 06:17 Ответить
він сцікло
боїтьтся "новачка" у труси отримати
як і зеля
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04.07.2025 06:36 Ответить
А так означає просто роз'їб на купи щебню, офігенний вибір.
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04.07.2025 10:00 Ответить
Тому що Краснов.
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04.07.2025 10:09 Ответить
Українські військові - це потужна бойова сила, яка завдала Росії колосальних витрат.
Український оборонно-промисловий комплекс щомісяця випускає сотні тисяч ударних безпілотників.
Російська економіка перебуває під тиском саме тоді, коли ціни на нафту знижуються.
Якби Сполучені Штати збільшили військову допомогу Україні й посилили санкції проти Росії, позиції України за столом переговорів були б значно сильнішими.
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04.07.2025 00:59 Ответить
"щомісяця випускає сотні тисяч ударних безпілотників" - оце зараз було серйозно?
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04.07.2025 08:21 Ответить
"оце зараз було серйозно?"

так, к слову...
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04.07.2025 10:11 Ответить
нє можєт бить!!!
нєужєлі праваліл чудєсниє пєрєгавори??
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04.07.2025 01:00 Ответить
Чудовий Дональд провів чудові перемовини з чудовим ****** - вони чудово поспілкувались і чудово вирішили і надалі чудово проводити такі чудові перемовини - бо вони дуже чудові і повинні чудово повторятись і чудово продовжуватись - аж поки чудовий Дональд не ''крякне'', а ***** чудово не здохне.
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04.07.2025 01:30 Ответить
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04.07.2025 01:39 Ответить
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04.07.2025 08:26 Ответить
в общем чудаки на букву "м".
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04.07.2025 02:33 Ответить
Він обісрався.
Знову і як завжди.
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04.07.2025 06:21 Ответить
Схоже при спілкуванні з пуциним у рудого Донні стається понос. 😔
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04.07.2025 07:37 Ответить
Отже, знову "щотижня гинуть 5 тис. солдатів з обох сторін" (с)
І трамп знову і знову буде це повторювати, але не скаже, що конкретно він робить для того щоб це припинилося. Закінчений лицемір.
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04.07.2025 08:24 Ответить
Ти ж казав, якщо не домовишся з )(уйлом сильно збільшиш постачання зброі Украіні!
Знову наіпав, чи пожартував?
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04.07.2025 01:00 Ответить
Він же сказав - він би дав, але йому для себе не вистачає. Бо ракети петріот - дуже важко дістати, во.
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04.07.2025 03:10 Ответить
- куме у вас спід є?
- єєєє...., мабуть є, але тільки для себе... 😁
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04.07.2025 06:37 Ответить
Старий рижий мудак цього не говорив, він не помнить.
Старість, деменція, маразм не оргазм.
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04.07.2025 07:43 Ответить
"Я таке сказав? Я не можу повірити, що сказав би таке. Наступне питання" (с)
/27 лютого 2025/
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04.07.2025 08:28 Ответить
а тут вже нарешті комуняки вскрились на офіційному рівні. головний комуняцький дипломат Ван І заявив, що Китай не може допустити, щоб рашка програла війну в Україні. тварі.. здохніть разом з кацапами.
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04.07.2025 01:00 Ответить
Так, суки жовтопикі комуняцькі тварини ********!
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04.07.2025 01:58 Ответить
ну да, китайські соціологии вже працюють над проблемою як подружити якутів з дагестанцями, а удмуртів з мансі, і запобігти розвалу імперії. Але я думаю, що ці проблеми лежать в площині квантової механіки. Але це не точно. Можливо органічної хімії.
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04.07.2025 03:56 Ответить
- Куме, а Ви знаєте - у світовій політиці вимальовується

цікавий «секс утрьох» - у Трампа, Сі Дзінь Піна, і Путіна… Трамп хоче трахнуть Сі Дзінь Піна і «пограть в любов» з Путіним… Сі Дзінь Пін хоче трахнуть Путіна і Трампа… Путін хоче, щоб Трамп і Сі Дзінь Пін трахнули один одного, а потім він трахне їх обох…

А насправді виходить зовсім інша картина - «хєр» Сі Дзінь Піна зустрічається з губами Трампа в одній точці - на сраці Путіна, і вони там конкурують … Трамп ту сраку цілує, а Сі її трахає…
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04.07.2025 06:52 Ответить
недалеко той час, коли ці комуняцькі соціологи будуть працювати над тим як врятувати саму Китайську імперію від розвалу..
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04.07.2025 09:20 Ответить
Да ми вже бачимо зараз в небі над Україною до чого призвели твої перегавори. Поїв гівна рижий обмудок?
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04.07.2025 01:07 Ответить
Це щось нове. А як же зупинена зброя, в тому числі ракети для Петріот? Київ в цю хвилину під обстрілом і атакою шахедів.
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04.07.2025 01:11 Ответить
сша продовжують постачати = постачали раніше ?
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04.07.2025 01:12 Ответить
І як з гуся вода, розвів нас на мирні переговори які зуйло ясне діло проігноруваа, а тепер так просто "я не досягнув" і мені пох....
барига є барига що поробиш
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04.07.2025 01:14 Ответить
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04.07.2025 01:14 Ответить
Угода була умова трампа для постачання зброї.
Що дала? Поки нічого, а якби не підписали то нічого нічого би небуло...
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04.07.2025 01:37 Ответить
і так не буде

то навіщо нам та угода ?

.
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04.07.2025 03:02 Ответить
Ти не можеш цього знати буде чи не буде.
Угода для того щоб у Трампа було менше аргументів допомагати Україні.
Рано чи пізно в Америці будуть нові вибори до конгресу чи президенські - і йому це згадають...
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04.07.2025 03:11 Ответить
при трампі на допомогу Україні НЕ сподівайтесь !

.
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04.07.2025 03:13 Ответить
Як не досяг. Досяг. Над головою летить твій 'Владімір', щоб вам обом до сьомого коліна Бог віддячив.
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04.07.2025 01:16 Ответить
опять по губам поводил тебе тампон твой володька
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04.07.2025 01:16 Ответить
Вiн не досяг... Нi, ну, не муфлон?
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04.07.2025 01:16 Ответить
Муфлон
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04.07.2025 06:52 Ответить
Ху ..ло нас вже повідомило
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04.07.2025 01:16 Ответить
Два педофіла не домовились? Ні вєрю...
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04.07.2025 01:17 Ответить
Вік вже не той, тепер вони можуть хіба що дивитися і заздрити. Тому й такі #обнуті обидва.
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04.07.2025 08:32 Ответить
"Гарний парень", "друг Володя", з яким ти "домовишся у 24 години" тебе ПОСЛАВ НАХ?
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04.07.2025 01:24 Ответить
Саме зараз ***** показово обсцикає рудого ****** тероризуючи Київ.
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04.07.2025 01:25 Ответить
Трамп, ну ты не хотел и не мог отказать своему другу *****. просто позвонил чтобы услышать голос своего любимого
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04.07.2025 01:30 Ответить
Здохнуть обоє.

Причому "rather sooner than later".
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04.07.2025 01:36 Ответить
В Украiнi немае стiльки горiлки!
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04.07.2025 01:39 Ответить
В Україні за роки незалежності стали менше пити горілки - а більше пити пива.
Пива вистачить усім.
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04.07.2025 01:48 Ответить
Два кремлёвских п*дараса обсудили по телефону у кого очко шире! Победила дружба!
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04.07.2025 01:42 Ответить
Мене все ж таки цікавить проблема..... а коли в самій Америці над ним почнуть сміятися та злословити його? - ну, так само, яу ми стібемося над нашим клоуном...
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04.07.2025 01:43 Ответить
Вже сміються - купа сарказму та іронії.
Але найцікавіше буде на осінь - коли Конгрес прийматиме бюджет на наступний рік.
Рудий Дональд може ''не вижити''...
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04.07.2025 01:54 Ответить
недоумок, рейган в труні крутиться, як дзига, навіть буш молдший (не дуже далекий) нервово курить від цього дебіла, все ж чудово, головне щоб пукін гроші не забрав з корумпованого рахунку, а так все чудово
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04.07.2025 01:44 Ответить
Зазирнув у очі? Тепер ще у с...ку зазирни. Ідіот
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04.07.2025 01:54 Ответить
Никакого прогресса не будет. Все эти звонки просто тешат эго Путина, который чувствует себя важным.
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04.07.2025 01:58 Ответить
Wake up moron!!!!!
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04.07.2025 02:03 Ответить
6 раз здвонив
щоби зрозуміти...
Ну трамлобіл!!!
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04.07.2025 02:05 Ответить
піз*діти не мішки ворочати. За 24 год ти обіср*вся війну закінчити. Це тобі не арабів по пустелі ганяти
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04.07.2025 02:06 Ответить
Лоху за замітку… А ти попроси Сержа Гора, чи як його там. Він знайде спільну (не мальтійську) мову з колєгою. Навіщось ж він там сидить у вас, у білій хаті.
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04.07.2025 02:20 Ответить
Французы, Итальянцы, Немцы, Британцы, Поляки и т.д говорят ему что сначало нодавить нужно сильно, а потом переговоры, дони уверен в своих силах и никого не слушает, ему ***** говорит что приймет к сведению (в деловом языке это иди на ***), и так покругу, сейчас опять, мы не просунулись в переговорах но мы **** обменяемся фильмами про ценности, занавес! И сейчас эти дятлы вам напихают кино про мальчиков в трусиках на бамбасе и херое десантнике, и этим говном начнут кормить американцев!
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04.07.2025 02:21 Ответить
"Французы, Итальянцы, Немцы, Британцы, Поляки и т.д говорят ему что сначало нодавить нужно сильно, а потом переговоры"

І хто їм всім заважає сильно надавити?
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04.07.2025 02:42 Ответить
Даже дети малые знают, что с пуйлом о мире не договоришься.
Почему-то кроме тебя ...
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04.07.2025 02:34 Ответить
ну, Хйла не зря так именовали. вероятно, Дональд не привыкши к зековско-гебнявым разговорам. нормальная первая реакция. хотя, это явно не первая каденция и не первые "переговоры". понабирали в команду знакомых аматоров и думают что все порешают, прям как у нас, работать надо. изначально приличнее выглядели бы без бессмысленной траты времени.
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04.07.2025 02:37 Ответить
Я не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним ...
----------------------------------------------------------------------------------------
... и наказал Украину, лишив поставок ей различного вооружения.
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04.07.2025 02:37 Ответить
Обоссанка! Балабол! США страна которая боится даже Ирана! Они такое же ничто раздутое как кацапы ( они это понимают и весь мир это увидел)...хотя в прямом столкновении кацапы им бы точно наваляли. Думаю мы еще станем свидетелями краха этой страны под названием сша.
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04.07.2025 02:43 Ответить
Нарцис криворотий і глибоко аморальна людина. Абсолютно нічим не відрізняється від Путлера. Може їм обом виписати Нобелівську премію миру? Заслужили...
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04.07.2025 02:53 Ответить
У Трампа немає карт проти путіна.
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04.07.2025 03:16 Ответить
карти проти ***** є . і дуже козирні . обкласти 500% митом всі товари які ввозять в сша ті хто купує ********** нафту . перекрити потік нафтодолларів і ***** тоді задумається про замороження війни . а миру з тими покидьками з тими істотами не буде ніколи . ***** і його оточення повинні висіти на баштах кремля але рятує цих тварюк яд. зброя
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04.07.2025 06:27 Ответить
Дибіл криворотий...
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04.07.2025 03:49 Ответить
Ти п*дрило (ОЙ)бане і ЧМО гнидозне!
Усе що ти робиш - через сраку...
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04.07.2025 04:22 Ответить
Та досяг ти прогресу.
Отмашку ***лу саме ти дав.
Давай,володья,дій,снряди-ракети я в Польщі тормознув,добивай.
Такої ночі я не пам'ятаю,летіло все і на різних висотах...
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04.07.2025 04:59 Ответить
ЛОХ.
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04.07.2025 05:27 Ответить
"Продовжуєм постачати". А в Польщі на кордоні з Україною накопичилась американська зброя і кордон не перетинає.
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04.07.2025 06:10 Ответить
Єдине чого ти досяг, Додіку, це тє, що твовм рудим чубом прекрасно підтер свою сраку плешивий парашний щур серущій у валізу.
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04.07.2025 06:13 Ответить
А де праведний гнів, де погрози, де тупотіння ногами? Не зміг і все? А стільки було пафосу.
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04.07.2025 06:45 Ответить
‼️Трамп, ти зруйнував довіру до військового промислового комплексу США: то він НЕ ХОЧЕ РОБИТИ СЕРВИС Ф16, то він не хочете давати ракети до американських пєтриот для захисту мирного населення і цівілізіціі

і кто буде планувати покупку ПЄТРИОТ для свого захисту? Зараз кацапи займуть нішу своїми балалайками
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04.07.2025 06:47 Ответить
Каци вже не займуть--від слова ніколи! А от китайоси точно!
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04.07.2025 08:59 Ответить
Прогрес є - Трамп явно провокує Путіна на удари. Він вірить в перемогу РФ і просить прискоритись. П.С. У Ірана є лінійка балістики, у зеленого чмоні ніхера нема. Хоча ні, два хера є - один за Будапешт, інший за ресурси. Зелька, як король, сидить з двома херами в руках.
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04.07.2025 06:51 Ответить
Ну так єрмак сказав, що неначасі
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04.07.2025 06:53 Ответить
Трамп здає Україну пуйлу з потрохами і ще й тролить прогресом. Ще одне хло.
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04.07.2025 07:31 Ответить
Похвалився
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04.07.2025 07:36 Ответить
Тому що ху ло в рот тобі поклало, рижа мавпа
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04.07.2025 07:57 Ответить
***** знову насцяло у очі піндосіку!!!
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04.07.2025 08:03 Ответить
моя книга - мистецств опереговорів - для лохів
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04.07.2025 08:09 Ответить
13 ракет і 539 БпЛА - результат твоїх переговорів, трампло довбане!
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04.07.2025 08:19 Ответить
Ти просто йому підігруєш рижий йолоп. Горіти в пеклі тобі і твоїй сімейці...
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04.07.2025 08:24 Ответить
Малашки це не стосуеться, адже вона рудого довбня давно розкусили, та й банально послала його на.ер.
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04.07.2025 08:47 Ответить
Бобік ще не здох, але вже сильно воняєт! Так опустити штати!
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04.07.2025 09:00 Ответить
Китай буде цькувати своїх сателітів поки не доконає своїх ворогів. Дуже дотепна тактика. Американці клюнули , а думають що розумні і стали пекінським качками яких смажать.
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04.07.2025 09:37 Ответить
лох
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04.07.2025 09:39 Ответить
 
 