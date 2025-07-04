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Я не достиг прогресса в отношении прекращения войны во время разговора с Путиным, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Мы также говорили о войне с Украиной, и я не доволен этим... Сегодня я вообще не достиг с ним никакого прогресса", - рассказал он.
Также Трамп сказал, что США продолжают поставлять оружие Украине: "Мы предоставляем оружие Украине. Мы сотрудничаем с ними, чтобы помочь им. Мы должны убедиться, что у нас хватит для себя".
Напомним Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".
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боїтьтся "новачка" у труси отримати
як і зеля
Український оборонно-промисловий комплекс щомісяця випускає сотні тисяч ударних безпілотників.
Російська економіка перебуває під тиском саме тоді, коли ціни на нафту знижуються.
Якби Сполучені Штати збільшили військову допомогу Україні й посилили санкції проти Росії, позиції України за столом переговорів були б значно сильнішими.
так, к слову...
нєужєлі праваліл чудєсниє пєрєгавори??
Знову і як завжди.
І трамп знову і знову буде це повторювати, але не скаже, що конкретно він робить для того щоб це припинилося. Закінчений лицемір.
Знову наіпав, чи пожартував?
- єєєє...., мабуть є, але тільки для себе... 😁
Старість, деменція, маразм не оргазм.
/27 лютого 2025/
цікавий «секс утрьох» - у Трампа, Сі Дзінь Піна, і Путіна… Трамп хоче трахнуть Сі Дзінь Піна і «пограть в любов» з Путіним… Сі Дзінь Пін хоче трахнуть Путіна і Трампа… Путін хоче, щоб Трамп і Сі Дзінь Пін трахнули один одного, а потім він трахне їх обох…
А насправді виходить зовсім інша картина - «хєр» Сі Дзінь Піна зустрічається з губами Трампа в одній точці - на сраці Путіна, і вони там конкурують … Трамп ту сраку цілує, а Сі її трахає…
барига є барига що поробиш
Що дала? Поки нічого, а якби не підписали то нічого нічого би небуло...
то навіщо нам та угода ?
.
Угода для того щоб у Трампа було менше аргументів допомагати Україні.
Рано чи пізно в Америці будуть нові вибори до конгресу чи президенські - і йому це згадають...
.
Причому "rather sooner than later".
Пива вистачить усім.
Але найцікавіше буде на осінь - коли Конгрес прийматиме бюджет на наступний рік.
Рудий Дональд може ''не вижити''...
щоби зрозуміти...
Ну трамлобіл!!!
І хто їм всім заважає сильно надавити?
Почему-то кроме тебя ...
понабирали в команду знакомых аматоров и думают что все порешают, прям как у нас, работать надо. изначально приличнее выглядели бы без бессмысленной траты времени.
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... и наказал Украину, лишив поставок ей различного вооружения.
Усе що ти робиш - через сраку...
Отмашку ***лу саме ти дав.
Давай,володья,дій,снряди-ракети я в Польщі тормознув,добивай.
Такої ночі я не пам'ятаю,летіло все і на різних висотах...
і кто буде планувати покупку ПЄТРИОТ для свого захисту? Зараз кацапи займуть нішу своїми балалайками