Трамп и Путин уже начали телефонный разговор, - Кремль
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор.
Об этом сообщили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас продолжается. Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запланировал 3 июля провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
После этого должен состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. По данным СМИ, это будет 4 июля, в пятницу.
Это происходит на фоне сообщений об остановке Вашингтоном поставок некоторого оружия Киеву.
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Я ставлю на "чудова".
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» -
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».-
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!» -
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички,
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Все ваша музыка плоха!..»
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
(Кукушка и Петух. Иван Крылов)
Голос старческій надтреснутий в ночі.
Чую голос маньяка маняшего в дорогу
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Прекрасная розмова леті від Вашингтона,
Леті прям до Параші і Вальоді в вуха ти швидка долеті.
Та від Параші в Штати до вуха Додіні також ти долеті.
Шепочутся два діда два цапа два козли.
Два ********* діда спілкуются з далека
Спілкуются з далека куйню різну несуть.
Несуть куйню завзято два шізнутих старпера
І від отой їх шізи заплаче скоро світ.
та скільки часу розмовляли тампон та зе
Ах, як упоітєльні в московії, були у Трампа, вечора…, за часів совдепії!!
Правда, а ні дітям, а ні онукам, про таке, він НЕ розповість…