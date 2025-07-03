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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Трамп и Путин уже начали телефонный разговор, - Кремль

Путин и Трамп провели разговор 3 июля

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор.

Об этом сообщили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас продолжается. Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Новость дополняется...

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запланировал 3 июля провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

После этого должен состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. По данным СМИ, это будет 4 июля, в пятницу.

Это происходит на фоне сообщений об остановке Вашингтоном поставок некоторого оружия Киеву.

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Автор: 

кремль (733) путин владимир (31662) россия (96482) США (27372) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+4
Х-ло ставит задачи краснову.
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03.07.2025 18:38 Ответить
+4
69
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03.07.2025 18:47 Ответить
+3
Нахвалюють один одного
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03.07.2025 18:37 Ответить
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Нахвалюють один одного
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03.07.2025 18:37 Ответить
Аби здохли оби два
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03.07.2025 18:45 Ответить
69
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03.07.2025 18:47 Ответить
Два міньйони.
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03.07.2025 18:57 Ответить
Х-ло ставит задачи краснову.
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03.07.2025 18:38 Ответить
пуйло скаже трампу, що той дуже геній, що трамп найкращий геній, дуже-дуже геній .
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03.07.2025 18:39 Ответить
ото вночі будемо чути на власній шкірі та ловити результати теревенів
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03.07.2025 18:41 Ответить
Чому «будемо»чути?
Вже.Раша запустила з півночі ударні безпілотники...
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03.07.2025 18:56 Ответить
бо прив'язка до "результати теревенів", а вони наразі тривають...
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03.07.2025 18:59 Ответить
Я завжди був впевнений, добро переможе зло... Добро лягло на лопатки.
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03.07.2025 18:49 Ответить
хто вгадає - розмова буде прекрасна чи чудова?
Я ставлю на "чудова".
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03.07.2025 18:52 Ответить
хто перший покладе слухавку?
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03.07.2025 19:01 Ответить
Два в одному.
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03.07.2025 19:04 Ответить
Так нельзя мы все люди Одинаковы!они просто грабят не только деньгами а и жизнями моральро!это Беспридел Полный!!Нужен суд ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ!уничтожать плохое для хорошего!!!
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03.07.2025 18:52 Ответить
Ні до кого так часто за порадою не звертається, окрім "друга Владіміра". До чого докотилися США, коли в переддень своєї незалежності спілкуються з підлими кровожерними диктаторами!
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03.07.2025 18:53 Ответить
Шкода, що через телефон трампон не зможе фізично вилизати пуйлу дупу, тому мабуть домовиться з ним, що зробить це при особистій зустрічі...
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03.07.2025 18:54 Ответить
«Как, милый Петушок, поешь, ты громко, важно!»-
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» -
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».-
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..

Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!» -
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички,

На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,-
Все ваша музыка плоха!..»

За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

(Кукушка и Петух. Иван Крылов)
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03.07.2025 18:59 Ответить
Короля грає свита. Політику і поведінку Трампа визначає його іудейське оточення: родичі і друзі.
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03.07.2025 18:59 Ответить
Чую голос з вашингтонського дальока
Голос старческій надтреснутий в ночі.
Чую голос маньяка маняшего в дорогу
Кружить голову похвалами мені.

Прекрасная розмова леті від Вашингтона,
Леті прям до Параші і Вальоді в вуха ти швидка долеті.
Та від Параші в Штати до вуха Додіні також ти долеті.
Шепочутся два діда два цапа два козли.

Два ********* діда спілкуются з далека
Спілкуются з далека куйню різну несуть.
Несуть куйню завзято два шізнутих старпера
І від отой їх шізи заплаче скоро світ.
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03.07.2025 19:02 Ответить
цікаво простежить скільки часу тампон та ***** розмовляли,
та скільки часу розмовляли тампон та зе
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03.07.2025 19:02 Ответить
Трамп, аж бігом, спішить доповісти убивці з московії, що ще ПОГАНОГО він зробив проти України заради ******!!
Ах, як упоітєльні в московії, були у Трампа, вечора…, за часів совдепії!!
Правда, а ні дітям, а ні онукам, про таке, він НЕ розповість…
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03.07.2025 19:03 Ответить
- Асісяй?
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03.07.2025 19:03 Ответить
 
 