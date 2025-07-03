Трамп и Путин уже начали телефонный разговор, - Кремль

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин начали анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор.

Об этом сообщили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас продолжается. Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запланировал 3 июля провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

После этого должен состояться телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. По данным СМИ, это будет 4 июля, в пятницу.

Это происходит на фоне сообщений об остановке Вашингтоном поставок некоторого оружия Киеву.

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