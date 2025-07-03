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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Зеленский о разговоре Трампа и Путина: Не уверен, что у них есть много общих тем

Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина 3 июля

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у лидера США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина немного общих тем для общения.

Об этом он сказал во время брифинга в Дании, информирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю, не уверен, что у них есть много общих идей, общих тем для разговора, потому что они очень разные люди. Но если говорить об Украине, то мы с самого начала поддерживали идею президента Трампа о безоговорочном прекращении огня", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он готов к любому формату встречи.

"И я думаю, что в России только Путин действительно принимает решения. Вот почему нам нужна встреча на уровне лидеров. Мы действительно хотим мира", - добавил он.

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Напомним, президент США Дональд Трамп 3 июля проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Автор: 

Зеленский Владимир (21114) путин владимир (31662) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+6
Зате у тебе з Трампом багато спільного:
- Донні, дай.
- Вова, не дам.
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03.07.2025 18:26 Ответить
+5
А українців вже на тебе та на твої відосіки- просто алергія
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03.07.2025 18:25 Ответить
+3
Петушара, ты не имеешь права быть впевненим, или не впевненим.
Тебе вверили всю страну, и закрыли глаза на твою диктатуру для того чтобы ты действовал.
А не впевнений ты можешь быть в Ленке, когда она остается наедине с Ермаком.
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03.07.2025 18:29 Ответить
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У старперів свої таракани
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03.07.2025 18:23 Ответить
а зєля старпьор чи маладой пєрспєктівний лідор?
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03.07.2025 18:35 Ответить
Просто дебіл..
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03.07.2025 18:47 Ответить
це всі знають.
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03.07.2025 18:48 Ответить
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03.07.2025 18:47 Ответить
Неправильний хід думок - в них є за що балакати
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03.07.2025 18:24 Ответить
От власне, тем спільних у них овердохуа: нафта, бабло, Меланія, простатит, деменція і Зєлєнскій.
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03.07.2025 18:52 Ответить
А українців вже на тебе та на твої відосіки- просто алергія
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03.07.2025 18:25 Ответить
Зате у тебе з Трампом багато спільного:
- Донні, дай.
- Вова, не дам.
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03.07.2025 18:26 Ответить
любоффь к дєтям - це явно спільна тема. але коли є щось мінімум одне спільне, то це запорука що є безліч спільного ))
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03.07.2025 18:26 Ответить
Гігант СССР розвалився , а росію так відстроїла Европа , то тепер хай і розвалює , а не продовжує торгувати.
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03.07.2025 18:26 Ответить
Цитатник найвеличнішого поповнюється щохвилини, цікаво, скільки вже томів ?
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03.07.2025 18:27 Ответить
Трамп забув в тебе дозволу запитати, янєлох боневтікович -це не твого розуму справа про що вони розмовляють ,
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03.07.2025 18:28 Ответить
Петушара, ты не имеешь права быть впевненим, или не впевненим.
Тебе вверили всю страну, и закрыли глаза на твою диктатуру для того чтобы ты действовал.
А не впевнений ты можешь быть в Ленке, когда она остается наедине с Ермаком.
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03.07.2025 18:29 Ответить
Трампон і ***** знайомі вже років 40...давні пряєтелі...і це є проблемою, бо у ***** на трампона багато компромату і він знає трампона як облупленого - як з ним себе поводити і тд
А Зелі краще поменше триндіти на тему того, що він думає про трампона, бо він офіційне лице...
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03.07.2025 18:30 Ответить
Є однa - гроші. І саме тому Трамп зараз зливає Україну.
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03.07.2025 18:32 Ответить
вони (тампон та *****) не хочуть першими класти трубку ....
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03.07.2025 18:33 Ответить
Окрім педофілії, дибілізму, шизофренії, хворого нарцисизиу, і того що обоє довго не протягнуть думаю спільного дійсно немає
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03.07.2025 18:36 Ответить
не варто на загал філосовствувати та патякати за рудого донні та його інтереси
знов ці марення вилізуть Україні хєровим боком
рудий дуже злопам'ятний, мстивий, пихатий нарцис, увесь негатив стосовно себе сече
будь мудрішим - хвали та дякуй, а там побачимо
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03.07.2025 18:38 Ответить
Так буратінка ж несповна розуму. Меле своїм довжелезним язиком усе підряд, наче старшокласницю вмовляє на побачення.
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03.07.2025 18:50 Ответить
хєрово вмовляє
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03.07.2025 18:52 Ответить
Дебил
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03.07.2025 18:40 Ответить
У тебе буде спільна тема - розкажеш як прем'єр-міністра крадія покриваєш та голову Аннтимонопольного комітету.
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03.07.2025 18:43 Ответить
Нарко Дегенерат!! Так для чего ты заключил сделку по ресурсам с агентом красновым, если нет ни гарантий безопасности, ни поставок оружия...
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03.07.2025 19:01 Ответить
 
 