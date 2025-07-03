Зеленский о разговоре Трампа и Путина: Не уверен, что у них есть много общих тем

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у лидера США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина немного общих тем для общения.

Об этом он сказал во время брифинга в Дании, информирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю, не уверен, что у них есть много общих идей, общих тем для разговора, потому что они очень разные люди. Но если говорить об Украине, то мы с самого начала поддерживали идею президента Трампа о безоговорочном прекращении огня", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он готов к любому формату встречи.

"И я думаю, что в России только Путин действительно принимает решения. Вот почему нам нужна встреча на уровне лидеров. Мы действительно хотим мира", - добавил он.

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Напомним, президент США Дональд Трамп 3 июля проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.