Зеленский о разговоре Трампа и Путина: Не уверен, что у них есть много общих тем
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у лидера США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина немного общих тем для общения.
Об этом он сказал во время брифинга в Дании, информирует Цензор.НЕТ.
"Не знаю, не уверен, что у них есть много общих идей, общих тем для разговора, потому что они очень разные люди. Но если говорить об Украине, то мы с самого начала поддерживали идею президента Трампа о безоговорочном прекращении огня", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, он готов к любому формату встречи.
"И я думаю, что в России только Путин действительно принимает решения. Вот почему нам нужна встреча на уровне лидеров. Мы действительно хотим мира", - добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп 3 июля проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.
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- Донні, дай.
- Вова, не дам.
Тебе вверили всю страну, и закрыли глаза на твою диктатуру для того чтобы ты действовал.
А не впевнений ты можешь быть в Ленке, когда она остается наедине с Ермаком.
А Зелі краще поменше триндіти на тему того, що він думає про трампона, бо він офіційне лице...
знов ці марення вилізуть Україні хєровим боком
рудий дуже злопам'ятний, мстивий, пихатий нарцис, увесь негатив стосовно себе сече
будь мудрішим - хвали та дякуй, а там побачимо