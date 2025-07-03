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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Зеленський про розмову Трампа і Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем

Зеленський прокоментував розмову Трампа та Путіна 3 липня

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у лідера США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна небагато спільних тем для спілкування.

Про це він сказав під час брифінгу в Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, не впевнений, що у них є багато спільних ідей, спільних тем для розмови, бо вони дуже різні люди. Але якщо говорити про Україну, то ми з самого початку підтримували ідею президента Трампа про беззастережне припинення вогню", - зазначив голова держави.

За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі.

"І я думаю, що в Росії тільки Путін справді ухвалює рішення. Ось чому нам потрібна зустріч на рівні лідерів. Ми дійсно хочемо миру", - додав він.

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Нагадаємо,  президент США Дональд Трамп 3 липня проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Автор: 

Зеленський Володимир (24615) путін володимир (24236) Трамп Дональд (6337)


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Топ коментарі
+9
Зате у тебе з Трампом багато спільного:
- Донні, дай.
- Вова, не дам.
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03.07.2025 18:26 Відповісти
+7
А українців вже на тебе та на твої відосіки- просто алергія
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03.07.2025 18:25 Відповісти
+5
Петушара, ты не имеешь права быть впевненим, или не впевненим.
Тебе вверили всю страну, и закрыли глаза на твою диктатуру для того чтобы ты действовал.
А не впевнений ты можешь быть в Ленке, когда она остается наедине с Ермаком.
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03.07.2025 18:29 Відповісти
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У старперів свої таракани
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03.07.2025 18:23 Відповісти
а зєля старпьор чи маладой пєрспєктівний лідор?
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03.07.2025 18:35 Відповісти
Просто дебіл..
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03.07.2025 18:47 Відповісти
це всі знають.
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03.07.2025 18:48 Відповісти
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03.07.2025 18:47 Відповісти
Неправильний хід думок - в них є за що балакати
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03.07.2025 18:24 Відповісти
От власне, тем спільних у них овердохуа: нафта, бабло, Меланія, простатит, деменція і Зєлєнскій.
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03.07.2025 18:52 Відповісти
Вова ********* вже переправив за кордон тримачів свого общака жидів братів Шефірів, Миндича. Це означає, що Вова *********- на низькому старті: готовий в будь-який момент злиняти за кордон. Чому б йому не допомогти в цьому ?
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03.07.2025 19:06 Відповісти
Допомогти здриснути за кордон? Серйозно? Після усього, що ця мерзота натворила? Хіба що з держаком від лопати у сраці, як Каддафі!
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03.07.2025 20:03 Відповісти
А українців вже на тебе та на твої відосіки- просто алергія
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03.07.2025 18:25 Відповісти
алергія то на цвітіння

на відосики люта ненвисть до Гниди
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03.07.2025 19:35 Відповісти
Зате у тебе з Трампом багато спільного:
- Донні, дай.
- Вова, не дам.
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03.07.2025 18:26 Відповісти
любоффь к дєтям - це явно спільна тема. але коли є щось мінімум одне спільне, то це запорука що є безліч спільного ))
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03.07.2025 18:26 Відповісти
Гігант СССР розвалився , а росію так відстроїла Европа , то тепер хай і розвалює , а не продовжує торгувати.
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03.07.2025 18:26 Відповісти
Цитатник найвеличнішого поповнюється щохвилини, цікаво, скільки вже томів ?
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03.07.2025 18:27 Відповісти
Трамп забув в тебе дозволу запитати, янєлох боневтікович -це не твого розуму справа про що вони розмовляють ,
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03.07.2025 18:28 Відповісти
Петушара, ты не имеешь права быть впевненим, или не впевненим.
Тебе вверили всю страну, и закрыли глаза на твою диктатуру для того чтобы ты действовал.
А не впевнений ты можешь быть в Ленке, когда она остается наедине с Ермаком.
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03.07.2025 18:29 Відповісти
Трампон і ***** знайомі вже років 40...давні пряєтелі...і це є проблемою, бо у ***** на трампона багато компромату і він знає трампона як облупленого - як з ним себе поводити і тд
А Зелі краще поменше триндіти на тему того, що він думає про трампона, бо він офіційне лице...
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03.07.2025 18:30 Відповісти
Є однa - гроші. І саме тому Трамп зараз зливає Україну.
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03.07.2025 18:32 Відповісти
вони (тампон та *****) не хочуть першими класти трубку ....
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03.07.2025 18:33 Відповісти
Окрім педофілії, дибілізму, шизофренії, хворого нарцисизиу, і того що обоє довго не протягнуть думаю спільного дійсно немає
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03.07.2025 18:36 Відповісти
не варто на загал філосовствувати та патякати за рудого донні та його інтереси
знов ці марення вилізуть Україні хєровим боком
рудий дуже злопам'ятний, мстивий, пихатий нарцис, увесь негатив стосовно себе сече
будь мудрішим - хвали та дякуй, а там побачимо
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03.07.2025 18:38 Відповісти
Так буратінка ж несповна розуму. Меле своїм довжелезним язиком усе підряд, наче старшокласницю вмовляє на побачення.
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03.07.2025 18:50 Відповісти
хєрово вмовляє
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03.07.2025 18:52 Відповісти
Дебил
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03.07.2025 18:40 Відповісти
У тебе буде спільна тема - розкажеш як прем'єр-міністра крадія покриваєш та голову Аннтимонопольного комітету.
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03.07.2025 18:43 Відповісти
Нарко Дегенерат!! Так для чего ты заключил сделку по ресурсам с агентом красновым, если нет ни гарантий безопасности, ни поставок оружия...
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03.07.2025 19:01 Відповісти
Шашличний продовжує закопувати своі відносини з Трампом, але відгрібає Україна від цього
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03.07.2025 19:06 Відповісти
у них одна тема- как украину сгнобить
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03.07.2025 19:10 Відповісти
"дурний думкою багатіє.або знає і "шлангом "прикидується.що в двох світових аферистів "куйла 3,14дерації і куйла з нумером два із США" набагато більше спільних інтересів,як в "зепоцріота" із всією світовою спільнотою ,І цей інтерс.як розшматувати (розірвати Україну згідно омано- турецького договорняку "зелених зрадників України,але викласти реально навязану капітуляцію частини України для світової спільнототи ,"як Божу благодать миру " для України і цілого світу...куй то правда...негідники з роду христопродавців....
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03.07.2025 19:13 Відповісти
Скільки разів ти міняв риторику - пуйло хоче миру,какая разница,хочеш подивиться пуйлу в дупу, план перемоги,формула миру,з пуйлом не яких перемовин,тепер хоч з чортом.Ти або труси одягни або хрестик зніми.Взагалі як би не ти то,можливо,і війни не було б,або розвивалася по іншому сценарію.Ти та "ноша" яку звалила на себе цей тягар Україна разом з ЗЕленим шоблом.
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03.07.2025 19:25 Відповісти
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03.07.2025 19:34 Відповісти
Тем спільних небагато, але в головній темі - про капітуяцію України - вони єдині.
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03.07.2025 19:36 Відповісти
 
 