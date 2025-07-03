Зеленський про розмову Трампа і Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем
Президент України Володимир Зеленський вважає, що у лідера США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна небагато спільних тем для спілкування.
Про це він сказав під час брифінгу в Данії, інформує Цензор.НЕТ.
"Не знаю, не впевнений, що у них є багато спільних ідей, спільних тем для розмови, бо вони дуже різні люди. Але якщо говорити про Україну, то ми з самого початку підтримували ідею президента Трампа про беззастережне припинення вогню", - зазначив голова держави.
За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі.
"І я думаю, що в Росії тільки Путін справді ухвалює рішення. Ось чому нам потрібна зустріч на рівні лідерів. Ми дійсно хочемо миру", - додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 3 липня проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.
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на відосики люта ненвисть до Гниди
- Донні, дай.
- Вова, не дам.
Тебе вверили всю страну, и закрыли глаза на твою диктатуру для того чтобы ты действовал.
А не впевнений ты можешь быть в Ленке, когда она остается наедине с Ермаком.
А Зелі краще поменше триндіти на тему того, що він думає про трампона, бо він офіційне лице...
знов ці марення вилізуть Україні хєровим боком
рудий дуже злопам'ятний, мстивий, пихатий нарцис, увесь негатив стосовно себе сече
будь мудрішим - хвали та дякуй, а там побачимо