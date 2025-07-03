Зеленський про розмову Трампа і Путіна: Не впевнений, що у них є багато спільних тем

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у лідера США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна небагато спільних тем для спілкування.

Про це він сказав під час брифінгу в Данії, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, не впевнений, що у них є багато спільних ідей, спільних тем для розмови, бо вони дуже різні люди. Але якщо говорити про Україну, то ми з самого початку підтримували ідею президента Трампа про беззастережне припинення вогню", - зазначив голова держави.

За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі.

"І я думаю, що в Росії тільки Путін справді ухвалює рішення. Ось чому нам потрібна зустріч на рівні лідерів. Ми дійсно хочемо миру", - додав він.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 3 липня проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.