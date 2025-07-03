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Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову (доповнено)
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що сьогодні проведе розмову із президентом США Дональдом Трампом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що Зеленський і Трамп планують телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США.
За даними FT, розмова Трампа та Зеленського відбудеться 4 липня.
Доповнено о 17:10. Пізніше запланований дзвінок із Путіним підтвердив і президент США Дональд Трамп.
У соціальній мережі Truth Social він повідомив, що його розмова з Путіним відбудеться о 17:00 за Києвом.
Топ коментарі
+12 Philip Od
показати весь коментар03.07.2025 16:30 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
показати весь коментар03.07.2025 16:32 Відповісти Посилання
+4 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар03.07.2025 16:28 Відповісти Посилання
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маразматики ********* цей світ
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- спасибо Краснов !
- служу атєчєству за бабкі
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Подякує за припинення допомоги Україні та обговорить подальші дії з примушення України до капітуляції згідно "мирного плану Трмпа - ПТНа".
Цього достатньо аби Трамп похвалив путіна
https://www.tiktok.com/@horrorartguy/video/7477946737542368534
фу, яка гидота для Меланії
.
.
Може їм з'їхатися та об'єднатися?
Може,їм з'їхатись і об'єднатись?
...на концерті у кобзона?
Готують та... язик не повертається...
Нічого нового. "Навеличніший" президент всього світу буде радий "золотому дощу" на своєму обличчі від ху"ла.
И я даже не удивлюсь...