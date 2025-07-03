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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову (доповнено)

Трамп та Путін проведуть телефонну розмову

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що сьогодні проведе розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що Зеленський і Трамп планують телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США.

За даними FT, розмова Трампа та Зеленського відбудеться 4 липня.

Читайте: Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

Доповнено о 17:10. Пізніше запланований дзвінок із Путіним підтвердив і президент США Дональд Трамп.

У соціальній мережі Truth Social він повідомив, що його розмова з Путіним відбудеться о 17:00 за Києвом.

трамп

Автор: 

путін володимир (24236) Трамп Дональд (6337)


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Топ коментарі
+12
На тлі призупинення військової допомоги Україні досить очікувано...
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03.07.2025 16:30 Відповісти
+5
******** чубатий старпер буде спілкуватись з ******** плешивим старпером.
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03.07.2025 16:32 Відповісти
+4
❗️Ліквідовано так званого мера Луганську, - росЗМІ
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03.07.2025 16:28 Відповісти
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У Трампа в США залишилися два підступні вороги: демократка Деменція і республіканець Паркінсон.
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03.07.2025 16:31 Відповісти
сьогодні в США День благодарєнія россії за припинення надання допомоги Україні
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03.07.2025 16:43 Відповісти
Алло ! це пуйло ?
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03.07.2025 16:26 Відповісти
Всєлєннскоє собитіє, ***...
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03.07.2025 16:27 Відповісти
Мабуть з'явилися нові, досі невідомі історикам факти про печенігів
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03.07.2025 16:51 Відповісти
❗️Ліквідовано так званого мера Луганську, - росЗМІ
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03.07.2025 16:28 Відповісти
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03.07.2025 16:36 Відповісти
колишнього ...
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03.07.2025 16:45 Відповісти
******* хробак! - випередив - Зеля опіздав - його балачка вже буде без толку
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03.07.2025 16:28 Відповісти
Ну - слухає не слухає а після путлєра - яка мова?
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03.07.2025 16:34 Відповісти
а хто із притомних слухає тарампона та буйла ?

маразматики ********* цей світ

.
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03.07.2025 16:46 Відповісти
На тлі призупинення військової допомоги Україні досить очікувано...
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03.07.2025 16:30 Відповісти
зкорегувати плани знищення України, так би мовити.....

- спасибо Краснов !
- служу атєчєству за бабкі

.

.
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03.07.2025 16:48 Відповісти
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03.07.2025 16:31 Відповісти
Путін сьогодні проведе телефонну розмову із Трампом Джерело: https://censor.net/ua/n3561371

Подякує за припинення допомоги Україні та обговорить подальші дії з примушення України до капітуляції згідно "мирного плану Трмпа - ПТНа".
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03.07.2025 16:32 Відповісти
Похвалить Мелані і дітей Трампа.
Цього достатньо аби Трамп похвалив путіна
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03.07.2025 16:54 Відповісти
******** чубатий старпер буде спілкуватись з ******** плешивим старпером.
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03.07.2025 16:32 Відповісти
Раніше це були зустрічі без краваток, зараз зустрічі на валізах
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03.07.2025 16:53 Відповісти
Зараз це зустричи маразма з деменцією. Або Альтцгеймера з Даннінгом та Крюгером.
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03.07.2025 16:55 Відповісти
Згоден, но валіза це обов'язково
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03.07.2025 17:04 Відповісти
трамп теж лисий - його т.зв. "чуб" - це викладені та вправно разтапирені залишки волосся.

https://www.tiktok.com/@horrorartguy/video/7477946737542368534

фу, яка гидота для Меланії

.
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03.07.2025 16:56 Відповісти
скоорденують подальші дії?...
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03.07.2025 16:32 Відповісти
праймеріз в США, мер Нью-Йорка індус мусульманин і депортація трампа в Сальвадор....

.
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03.07.2025 16:58 Відповісти
Тепер все ясно , чому Трамп призупенив допомогу, щоб узнати що путін надасть взайми , а потім з Зеленським по результатах розмови. Так що не все пропало, - або Все , або нічого.
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03.07.2025 16:33 Відповісти
подякує мабуть, дасть подальші вказівки
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03.07.2025 16:33 Відповісти
Секас по телефону між ціми двома підарасами дуже нервує світову спільноту.
Може їм з'їхатися та об'єднатися?
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03.07.2025 16:34 Відповісти
Izira
Може,їм з'їхатись і об'єднатись?
...на концерті у кобзона?
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03.07.2025 16:41 Відповісти
Будуть обговорювати, як ще на Европу надавити, щоб допомоги нам не давала. Це серьозне питання!!!
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03.07.2025 16:38 Відповісти
Можуть і таке обговорювати. А що там наші дипломати роблять?
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03.07.2025 16:42 Відповісти
Маркарова з Ілащук? Мабуть те що вміють...
Готують та... язик не повертається...
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03.07.2025 17:00 Відповісти
европа уже поняла что за чмырь в штатах,так что имхо военка помощь будет тольько нарастать,в большинстве конечно от германии.
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03.07.2025 16:42 Відповісти
Ото тобі все. Руде падло отримає вказівки від господаря і поводить завтра бубачкі по всій морді.
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03.07.2025 16:40 Відповісти
І тобі також
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03.07.2025 16:46 Відповісти
Путін вирішив подякувати Трампу по телефону!!
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03.07.2025 16:41 Відповісти
Ні, він скаже де забрати агенту його оплату
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03.07.2025 16:50 Відповісти
Ясно, що шеф з кремля хоче подякувати тромбу за зупинку допомоги і патєрєть про спільний «великий і хороший» бізнес.
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03.07.2025 16:42 Відповісти
Два психопата будуть спілкуватися - що може пійти не так?
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03.07.2025 16:43 Відповісти
краснову треба "устаканіть" спільну позицію між сша та росією, щоб завтра киданути квартального.
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03.07.2025 16:44 Відповісти
Гандональд узнает об присвоении очередного воинского звания генерала-отсоса!
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03.07.2025 16:45 Відповісти
Кривавий терорист має подякувати агенту краснову за припинення допомоги України і жодних нових санкцій ,наобіцяє казки рудому дурню про рідкоземенльні мінерали які можна спільно розробляти.
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03.07.2025 16:45 Відповісти
Агент відзвітує за виконання завдання по Україні, а ху...ло скаже де забрати КамАЗ з вдячністю
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03.07.2025 16:48 Відповісти
як не круті воєного пріступніка путена ******* всі і Трампон і Макрон.
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03.07.2025 16:49 Відповісти
Ну, про присвоєння Трумпу звання "Герой Росії" ***** могло і черерез газету "Правда" повідомити. Це вже навряд чи кого здивує...
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03.07.2025 16:49 Відповісти
Отчетики-рапорты)))
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03.07.2025 16:51 Відповісти
Ху"ло скаже, трампу, що той виконує його вказівки, та накаже продовжувати так і надалі. Трамп заявить, що відбулася гарна розмова.
Нічого нового. "Навеличніший" президент всього світу буде радий "золотому дощу" на своєму обличчі від ху"ла.
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03.07.2025 16:52 Відповісти
Поставит новую задачу, снять санкции с кацапов и наложить санкции на Украину!
И я даже не удивлюсь...
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03.07.2025 16:54 Відповісти
І скаже: спасібо товарістч дональт абрамавіч за содействіє в рєшєнії вопроса урегулірованія проблєм с націстамі путьом прекращенія вооруженія києвскага режіма.
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03.07.2025 16:54 Відповісти
Подякує за розуміння пєрвапрічін і дії ,щодо скорочення поставок зброї Україні?
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03.07.2025 16:55 Відповісти
"Патріоти" проситиме...
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03.07.2025 17:01 Відповісти
Желаю им торжественно подписать хорошую сделку в ввиде совместного некролога..
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03.07.2025 17:05 Відповісти
Трамп отчитается о выполнении приказа.
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03.07.2025 17:09 Відповісти
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03.07.2025 17:16 Відповісти
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03.07.2025 17:18 Відповісти
Тампон хоче щоб ***** його похвалив і назвав хорошим злопцем за те що заблокував Україні зброю
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03.07.2025 17:39 Відповісти
Да ще й дасть нову задачу заборонити Україні стріляти по Сосії.
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03.07.2025 17:41 Відповісти
Секс по телефону. Похвилинна оплата.
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03.07.2025 17:53 Відповісти
День подяки у старих гондонів
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03.07.2025 18:08 Відповісти
 
 