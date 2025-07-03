Путін і Трамп сьогодні проведуть телефонну розмову (доповнено)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що сьогодні проведе розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що Зеленський і Трамп планують телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США.

За даними FT, розмова Трампа та Зеленського відбудеться 4 липня.

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Доповнено о 17:10. Пізніше запланований дзвінок із Путіним підтвердив і президент США Дональд Трамп.

У соціальній мережі Truth Social він повідомив, що його розмова з Путіним відбудеться о 17:00 за Києвом.