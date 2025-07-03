Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня, - FT

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч у форматі дзвінка відбудеться на тлі призупинення частини поставок ключових видів американської зброї для України. Очікується, що Зеленський підніме питання майбутніх продажів озброєння.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Після речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.

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