УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11036 відвідувачів онлайн
Новини Трамп призупинив допомогу Україні Розмова Трампа і Зеленського
490 9

Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня, - FT

Відносини Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч у форматі дзвінка відбудеться на тлі призупинення частини поставок ключових видів американської зброї для України. Очікується, що Зеленський підніме питання майбутніх продажів озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп планують телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США, - Politico

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Після речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

Автор: 

Зеленський Володимир (24615) Трамп Дональд (6337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після першої розмови припинили постачання зброї... Після другої мабуть санкції на Україну
показати весь коментар
03.07.2025 15:23 Відповісти
...а після третьої заявлять "the Chicken Kieff speech стає офіціальною доктриною Злучених Північноамериканських Штатів"

(спіч, до речі, був тоді написаний відомою всім Кондолізою Райс)
показати весь коментар
03.07.2025 15:26 Відповісти
Руде одоробло скаже, що тепер вже точно у нас карт нема і треба слушаца друга- валодю.
показати весь коментар
03.07.2025 15:28 Відповісти
Більшої скотиняки ніж рижа чмоня світ за океаном ще не бачив.
показати весь коментар
03.07.2025 15:32 Відповісти
Трамп вже кричить - я на ето пойтіть нє могу!
показати весь коментар
03.07.2025 15:30 Відповісти
Типу а поп...ть
показати весь коментар
03.07.2025 15:31 Відповісти
Вова, пообіцяй Трампу поставити йому золоту статую на Майдані, нульові митні ставки на продукцію з США та спалити всі "Тесли" !
Поведеться - 100% даю...
показати весь коментар
03.07.2025 15:31 Відповісти
тут 2 варіанти:

- або краснову зірвало дах , і тоді ситуацію неможливо змінити. І тоді після дзвінка можливо стане ще гірше, бо "america , прости Господи, first"

- або тотальний безлад в команді трампа: чинуша елбрідж колбі, що ненавидить Україну, знайшов легальний спосіб все зупинити ( поки трамп грав у гольф чи трахав якусь порнозірку ) . І лише в такому випадку дзвінок може щось змінить .
показати весь коментар
03.07.2025 15:32 Відповісти
Що там? Що там? Що там...Китай , що там Китай? Нуууу? Жеминь жебао що?
показати весь коментар
03.07.2025 15:55 Відповісти
 
 