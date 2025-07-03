Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня, - FT
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч у форматі дзвінка відбудеться на тлі призупинення частини поставок ключових видів американської зброї для України. Очікується, що Зеленський підніме питання майбутніх продажів озброєння.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Після речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.
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- або краснову зірвало дах , і тоді ситуацію неможливо змінити. І тоді після дзвінка можливо стане ще гірше, бо "america , прости Господи, first"
- або тотальний безлад в команді трампа: чинуша елбрідж колбі, що ненавидить Україну, знайшов легальний спосіб все зупинити ( поки трамп грав у гольф чи трахав якусь порнозірку ) . І лише в такому випадку дзвінок може щось змінить .