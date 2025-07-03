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Новости Трамп приостановил помощь Украине Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор 4 июля, - FT

Отношения Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Встреча в формате звонка состоится на фоне приостановки части поставок ключевых видов американского оружия для Украины. Ожидается, что Зеленский поднимет вопрос будущих продаж вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп планируют телефонный разговор на фоне приостановки военной помощи США, - Politico

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

После пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21114) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+2
Трамп вже кричить - я на ето пойтіть нє могу!
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03.07.2025 15:30 Ответить
+2
Більшої скотиняки ніж рижа чмоня світ за океаном ще не бачив.
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03.07.2025 15:32 Ответить
+1
...а після третьої заявлять "the Chicken Kieff speech стає офіціальною доктриною Злучених Північноамериканських Штатів"

(спіч, до речі, був тоді написаний відомою всім Кондолізою Райс)
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03.07.2025 15:26 Ответить
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...а після третьої заявлять "the Chicken Kieff speech стає офіціальною доктриною Злучених Північноамериканських Штатів"

(спіч, до речі, був тоді написаний відомою всім Кондолізою Райс)
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03.07.2025 15:26 Ответить
Руде одоробло скаже, що тепер вже точно у нас карт нема і треба слушаца друга- валодю.
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03.07.2025 15:28 Ответить
Більшої скотиняки ніж рижа чмоня світ за океаном ще не бачив.
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03.07.2025 15:32 Ответить
Трамп вже кричить - я на ето пойтіть нє могу!
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03.07.2025 15:30 Ответить
Типу а поп...ть
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03.07.2025 15:31 Ответить
Вова, пообіцяй Трампу поставити йому золоту статую на Майдані, нульові митні ставки на продукцію з США та спалити всі "Тесли" !
Поведеться - 100% даю...
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03.07.2025 15:31 Ответить
тут 2 варіанти:

- або краснову зірвало дах , і тоді ситуацію неможливо змінити. І тоді після дзвінка можливо стане ще гірше, бо "america , прости Господи, first"

- або тотальний безлад в команді трампа: чинуша елбрідж колбі, що ненавидить Україну, знайшов легальний спосіб все зупинити ( поки трамп грав у гольф чи трахав якусь порнозірку ) . І лише в такому випадку дзвінок може щось змінить .
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03.07.2025 15:32 Ответить
Що там? Що там? Що там...Китай , що там Китай? Нуууу? Жеминь жебао що?
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03.07.2025 15:55 Ответить
Ну да, але спочатку рижий проведе переговори з виродком з кремля
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03.07.2025 17:15 Ответить
Спочатку Україну, в потім Китай бійся !
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03.07.2025 17:25 Ответить
 
 