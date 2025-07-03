Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор 4 июля, - FT
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Встреча в формате звонка состоится на фоне приостановки части поставок ключевых видов американского оружия для Украины. Ожидается, что Зеленский поднимет вопрос будущих продаж вооружения.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
После пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
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(спіч, до речі, був тоді написаний відомою всім Кондолізою Райс)
Поведеться - 100% даю...
- або краснову зірвало дах , і тоді ситуацію неможливо змінити. І тоді після дзвінка можливо стане ще гірше, бо "america , прости Господи, first"
- або тотальний безлад в команді трампа: чинуша елбрідж колбі, що ненавидить Україну, знайшов легальний спосіб все зупинити ( поки трамп грав у гольф чи трахав якусь порнозірку ) . І лише в такому випадку дзвінок може щось змінить .