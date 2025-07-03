Путин сегодня проведет телефонный разговор с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сегодня проведет разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Напомним, ранее Politico сообщило, что Зеленский и Трамп планируют телефонный разговор на фоне приостановления военной помощи США.
По данным FT, разговор Трампа и Зеленского состоится 4 июля.
Топ комментарии
+12 Philip Od
показать весь комментарий03.07.2025 16:30 Ответить Ссылка
+5 Старый зольдат
показать весь комментарий03.07.2025 16:32 Ответить Ссылка
+4 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий03.07.2025 16:28 Ответить Ссылка
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маразматики ********* цей світ
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- спасибо Краснов !
- служу атєчєству за бабкі
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Подякує за припинення допомоги Україні та обговорить подальші дії з примушення України до капітуляції згідно "мирного плану Трмпа - ПТНа".
Цього достатньо аби Трамп похвалив путіна
https://www.tiktok.com/@horrorartguy/video/7477946737542368534
фу, яка гидота для Меланії
.
.
Може їм з'їхатися та об'єднатися?
Може,їм з'їхатись і об'єднатись?
...на концерті у кобзона?
Готують та... язик не повертається...
Нічого нового. "Навеличніший" президент всього світу буде радий "золотому дощу" на своєму обличчі від ху"ла.
И я даже не удивлюсь...