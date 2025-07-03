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Новости Разговор Тампа с Путиним
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Путин сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

Трамп и Путин проведут телефонный разговор

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сегодня проведет разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Напомним, ранее Politico сообщило, что Зеленский и Трамп планируют телефонный разговор на фоне приостановления военной помощи США.

По данным FT, разговор Трампа и Зеленского состоится 4 июля.

Читайте: Приостановление поставок оружия Украине ставит под угрозу жизни и территорию украинцев, - конгрессмен-демократ Виндман

Автор: 

путин владимир (31662) Трамп Дональд (5869)


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Топ комментарии
+12
На тлі призупинення військової допомоги Україні досить очікувано...
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03.07.2025 16:30 Ответить
+5
******** чубатий старпер буде спілкуватись з ******** плешивим старпером.
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03.07.2025 16:32 Ответить
+4
❗️Ліквідовано так званого мера Луганську, - росЗМІ
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03.07.2025 16:28 Ответить
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У Трампа в США залишилися два підступні вороги: демократка Деменція і республіканець Паркінсон.
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03.07.2025 16:31 Ответить
сьогодні в США День благодарєнія россії за припинення надання допомоги Україні
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03.07.2025 16:43 Ответить
Алло ! це пуйло ?
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03.07.2025 16:26 Ответить
Всєлєннскоє собитіє, ***...
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03.07.2025 16:27 Ответить
Мабуть з'явилися нові, досі невідомі історикам факти про печенігів
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03.07.2025 16:51 Ответить
❗️Ліквідовано так званого мера Луганську, - росЗМІ
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03.07.2025 16:28 Ответить
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03.07.2025 16:36 Ответить
колишнього ...
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03.07.2025 16:45 Ответить
******* хробак! - випередив - Зеля опіздав - його балачка вже буде без толку
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03.07.2025 16:28 Ответить
Ну - слухає не слухає а після путлєра - яка мова?
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03.07.2025 16:34 Ответить
а хто із притомних слухає тарампона та буйла ?

маразматики ********* цей світ

.
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03.07.2025 16:46 Ответить
На тлі призупинення військової допомоги Україні досить очікувано...
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03.07.2025 16:30 Ответить
зкорегувати плани знищення України, так би мовити.....

- спасибо Краснов !
- служу атєчєству за бабкі

.

.
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03.07.2025 16:48 Ответить
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03.07.2025 16:31 Ответить
Путін сьогодні проведе телефонну розмову із Трампом Джерело: https://censor.net/ua/n3561371

Подякує за припинення допомоги Україні та обговорить подальші дії з примушення України до капітуляції згідно "мирного плану Трмпа - ПТНа".
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03.07.2025 16:32 Ответить
Похвалить Мелані і дітей Трампа.
Цього достатньо аби Трамп похвалив путіна
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03.07.2025 16:54 Ответить
******** чубатий старпер буде спілкуватись з ******** плешивим старпером.
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03.07.2025 16:32 Ответить
Раніше це були зустрічі без краваток, зараз зустрічі на валізах
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03.07.2025 16:53 Ответить
Зараз це зустричи маразма з деменцією. Або Альтцгеймера з Даннінгом та Крюгером.
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03.07.2025 16:55 Ответить
Згоден, но валіза це обов'язково
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03.07.2025 17:04 Ответить
трамп теж лисий - його т.зв. "чуб" - це викладені та вправно разтапирені залишки волосся.

https://www.tiktok.com/@horrorartguy/video/7477946737542368534

фу, яка гидота для Меланії

.
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03.07.2025 16:56 Ответить
скоорденують подальші дії?...
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03.07.2025 16:32 Ответить
праймеріз в США, мер Нью-Йорка індус мусульманин і депортація трампа в Сальвадор....

.
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03.07.2025 16:58 Ответить
Тепер все ясно , чому Трамп призупенив допомогу, щоб узнати що путін надасть взайми , а потім з Зеленським по результатах розмови. Так що не все пропало, - або Все , або нічого.
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03.07.2025 16:33 Ответить
подякує мабуть, дасть подальші вказівки
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03.07.2025 16:33 Ответить
Секас по телефону між ціми двома підарасами дуже нервує світову спільноту.
Може їм з'їхатися та об'єднатися?
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03.07.2025 16:34 Ответить
Izira
Може,їм з'їхатись і об'єднатись?
...на концерті у кобзона?
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03.07.2025 16:41 Ответить
Будуть обговорювати, як ще на Европу надавити, щоб допомоги нам не давала. Це серьозне питання!!!
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03.07.2025 16:38 Ответить
Можуть і таке обговорювати. А що там наші дипломати роблять?
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03.07.2025 16:42 Ответить
Маркарова з Ілащук? Мабуть те що вміють...
Готують та... язик не повертається...
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03.07.2025 17:00 Ответить
европа уже поняла что за чмырь в штатах,так что имхо военка помощь будет тольько нарастать,в большинстве конечно от германии.
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03.07.2025 16:42 Ответить
Ото тобі все. Руде падло отримає вказівки від господаря і поводить завтра бубачкі по всій морді.
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03.07.2025 16:40 Ответить
І тобі також
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03.07.2025 16:46 Ответить
Путін вирішив подякувати Трампу по телефону!!
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03.07.2025 16:41 Ответить
Ні, він скаже де забрати агенту його оплату
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03.07.2025 16:50 Ответить
Ясно, що шеф з кремля хоче подякувати тромбу за зупинку допомоги і патєрєть про спільний «великий і хороший» бізнес.
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03.07.2025 16:42 Ответить
Два психопата будуть спілкуватися - що може пійти не так?
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03.07.2025 16:43 Ответить
краснову треба "устаканіть" спільну позицію між сша та росією, щоб завтра киданути квартального.
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03.07.2025 16:44 Ответить
Гандональд узнает об присвоении очередного воинского звания генерала-отсоса!
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03.07.2025 16:45 Ответить
Кривавий терорист має подякувати агенту краснову за припинення допомоги України і жодних нових санкцій ,наобіцяє казки рудому дурню про рідкоземенльні мінерали які можна спільно розробляти.
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03.07.2025 16:45 Ответить
Агент відзвітує за виконання завдання по Україні, а ху...ло скаже де забрати КамАЗ з вдячністю
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03.07.2025 16:48 Ответить
як не круті воєного пріступніка путена ******* всі і Трампон і Макрон.
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03.07.2025 16:49 Ответить
Ну, про присвоєння Трумпу звання "Герой Росії" ***** могло і черерез газету "Правда" повідомити. Це вже навряд чи кого здивує...
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03.07.2025 16:49 Ответить
Отчетики-рапорты)))
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03.07.2025 16:51 Ответить
Ху"ло скаже, трампу, що той виконує його вказівки, та накаже продовжувати так і надалі. Трамп заявить, що відбулася гарна розмова.
Нічого нового. "Навеличніший" президент всього світу буде радий "золотому дощу" на своєму обличчі від ху"ла.
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03.07.2025 16:52 Ответить
Поставит новую задачу, снять санкции с кацапов и наложить санкции на Украину!
И я даже не удивлюсь...
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03.07.2025 16:54 Ответить
І скаже: спасібо товарістч дональт абрамавіч за содействіє в рєшєнії вопроса урегулірованія проблєм с націстамі путьом прекращенія вооруженія києвскага режіма.
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03.07.2025 16:54 Ответить
Подякує за розуміння пєрвапрічін і дії ,щодо скорочення поставок зброї Україні?
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03.07.2025 16:55 Ответить
"Патріоти" проситиме...
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03.07.2025 17:01 Ответить
Желаю им торжественно подписать хорошую сделку в ввиде совместного некролога..
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03.07.2025 17:05 Ответить
Трамп отчитается о выполнении приказа.
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03.07.2025 17:09 Ответить
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03.07.2025 17:16 Ответить
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03.07.2025 17:18 Ответить
Тампон хоче щоб ***** його похвалив і назвав хорошим злопцем за те що заблокував Україні зброю
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03.07.2025 17:39 Ответить
Да ще й дасть нову задачу заборонити Україні стріляти по Сосії.
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03.07.2025 17:41 Ответить
Секс по телефону. Похвилинна оплата.
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03.07.2025 17:53 Ответить
 
 