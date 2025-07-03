Путин сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что сегодня проведет разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Напомним, ранее Politico сообщило, что Зеленский и Трамп планируют телефонный разговор на фоне приостановления военной помощи США.

По данным FT, разговор Трампа и Зеленского состоится 4 июля.

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