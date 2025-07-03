Ракети для Patriot не може надати Європа, тому Україна розраховує на підтримку США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на продовження підтримки Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час брифінгу з Метте Фредеріксен, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

Про підтримку США голова держави сказав в контексті постачання ракет до систем ППО Patriot. За його словами, таких можливостей наразі не має Європа.

"Це дуже важливо. І також, коли ми говоримо про системи, ми розраховуємо і на українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування, більше коштів на це. Ми про це сьогодні також говорили", - наголосив Зеленський.

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Він також сказав, що обговорить постачання зброї зі США з Дональдом Трампом найближчим часом

"Щодо двосторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюсь, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", - резюмував Зеленський.