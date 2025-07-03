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Новини допомога Україні від США Ракети до Patriot для України
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Ракети для Patriot не може надати Європа, тому Україна розраховує на підтримку США, - Зеленський

Зеленський про підтримку США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на продовження підтримки Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час брифінгу з Метте Фредеріксен, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.

Про підтримку США голова держави сказав в контексті постачання ракет до систем ППО Patriot. За його словами, таких можливостей наразі не має Європа.

"Це дуже важливо. І також, коли ми говоримо про системи, ми розраховуємо і на українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування, більше коштів на це. Ми про це сьогодні також говорили", - наголосив Зеленський.

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Він також сказав, що обговорить постачання зброї зі США з Дональдом Трампом найближчим часом

"Щодо двосторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюсь, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Європа (1905) Зеленський Володимир (24615) США (23657) Трамп Дональд (6337) Patriot (340)


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Топ коментарі
+13
виробяти ракети вовчику,це тобі не відкати з великого крадівництва мати.
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03.07.2025 18:08 Відповісти
+7
рижа чмоня дав йому та єрмаку гарантії безпеки на обмін за корисні копалини України. срать зєля хотів на нас.
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03.07.2025 18:15 Відповісти
+6
Нам потрібно було ще у 2020 році доробити свою систему ППО ''Кільчень'', але ''велике крадівництво'' і марафон найважливіше, так 73%? А винні всі, тільки не ви і не ваш вибір,
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03.07.2025 18:17 Відповісти
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виробяти ракети вовчику,це тобі не відкати з великого крадівництва мати.
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03.07.2025 18:08 Відповісти
рижа чмоня сцить йому в обличчя, а він каже що це божа роса, полийте ще.
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03.07.2025 18:13 Відповісти
рижа чмоня дав йому та єрмаку гарантії безпеки на обмін за корисні копалини України. срать зєля хотів на нас.
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03.07.2025 18:15 Відповісти
Європа має ракети до своїх комплексів Петріот і може передати їх Україні. На Європу поки не нападають, тому можуть поділитись.
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03.07.2025 18:27 Відповісти
Європа має ракети для себе і не збирається віддавати іх мародерам, які свій бюджет закатали в асфальт. Вони не збираються своїх громадян залишити беззахисними перед ворогом, як це зробив у 2022 році Зе.
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03.07.2025 18:42 Відповісти
Игорек, принцип "отдай жену дяде, а сам иди к ... ляди" работает только для таких "экспердов", как ты. У нормальных людей такое не катит.

Да, давно тебя Igor_L не наблюдалось, аж заскучал за твоими "шедеврами".
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03.07.2025 19:00 Відповісти
До Зеленського умова - посадити кума за крадівництво, але Зеля бикує...
Тому немає зброї.
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03.07.2025 18:29 Відповісти
Не давав. Ви бачили ті угоди?
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03.07.2025 18:52 Відповісти
а ви бачили аналізи зеленського на наркотики?
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03.07.2025 18:54 Відповісти
Ти це не тільки Вовчику кажи - це стосується всіх, хто був при владі. Але якщо ти увімкнеш мозок і подумаєш, то багато країн у світі випускають ППО класу Петріот?
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03.07.2025 19:29 Відповісти
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03.07.2025 19:32 Відповісти
хто замінував чонгар, і хто його розмінував? в змозі дати відповідь?
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03.07.2025 19:42 Відповісти
в нас по Одесі за сьогодні вже 2 балістики. Походу пуйло швиденько користується дифіцитом протиракет
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03.07.2025 18:09 Відповісти
потрібно щоб прихильники зе ще голосніше кричали-зєля наш пріпіздєнт! може менше почне прилітати...
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03.07.2025 18:16 Відповісти
в Одесі балістику не збивають вже з 2022-го, немає чим, погрались ірискою та й забрали куди краще... там час підльоту такий, що навіть петріоту буде складно...
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03.07.2025 18:23 Відповісти
Нам потрібно протоиматися каденцію трампа, це стільки скільки цде повномаштпбка , але це будуть найважчі роки
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03.07.2025 18:11 Відповісти
Нам потрібно було ще у 2020 році доробити свою систему ППО ''Кільчень'', але ''велике крадівництво'' і марафон найважливіше, так 73%? А винні всі, тільки не ви і не ваш вибір,
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03.07.2025 18:17 Відповісти
пропоную бути реалістами так це важко і не солодко для вух але це правда, ми нездатні побудувати комплекс що зрівняється з патріотом, так дай гам грошей і 15 років термі щось ми збудуємо безумовно але це буде не такий рівень...
тож пропоную припинити ці спекуляції ті ілюзії
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03.07.2025 18:26 Відповісти
Чомусь при Порошенко ми створили чотири ракетних комплекси: Нептун, Сапсан, Вільха і Стугна і розпочали роботу над проектом ''Кільчень'' і с-300 До та це без фінансування США і Європи і при ембарго. А при Зеленському та 100 мільярделму фінансуванню партнерів ми не могли зробити навіть прості міни, наштампували сотні тисяч браку, познімали клістрони з діючих систем ППО, скоріше за все не так прокладка між кермом і сидінням.
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03.07.2025 18:33 Відповісти
У нас были испытаны ракеты РК-10 от "Луча". Они как-раз подходят для работы по шахедам. Не пришлось бы тратить более дефицитные и дорогие ракеты ПВО или самолеты F-16. Американцы и бриты разработали для нас гибридные ЗРК FrankenSAM на ракетах Р-73, которые тоже должны были снизить нагрузку на наше ПВО. Но и там и там наша власть тупо все просрала.
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03.07.2025 19:09 Відповісти
життя не вистачить.
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03.07.2025 18:34 Відповісти
Сам додув - чи якийсь радник підказав? - там їх ****** хмара
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03.07.2025 18:16 Відповісти
Трамп в своей соцсети написал что состоится разговор с путиным, и сказал спасибо тебе. Я так понимаю, спасибо путину что согласился поговорить?
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03.07.2025 18:17 Відповісти
Пане Zеленський!
Мабуть Ви дуже погано переклажаєте англійською?!
Вам ж сказали ясно й зрозуміло, - від США підтримки Україні не буде!
Всі питання до трампона-улюбленця путінопуя!
Тепер воюте якось самі!
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03.07.2025 18:19 Відповісти
А ви. Кацапський троль, не злрадствуйте
Галина Гойс #601847

Реєстрація: 12.02.2025
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03.07.2025 18:33 Відповісти
Sophia-Maria Duglass #550966

Реєстрація: 13.01.2023
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03.07.2025 18:35 Відповісти
А в мене є алібі
АВТОТЕМА 11.07.18 18:tel:28 28 186 199 40 689 ТЕМУ СТВОРИВ: SOPHIA-MARIA DUGLASS
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03.07.2025 19:22 Відповісти
Скорше за все не кацапський, а подоляцький бот: це ж у них найвеличніше сонцесяйне та яйценосне, а винуваті у всьому Байден/трампон, Шольц/Мерц і, звісно, Порошенко/"ЄС".
А те, що після візитів найверховнішого завгоспа Україні перекривалась військова допомога (що у 2023-му, що у 2025-му) вони й знати не хочуть. Головне ЗЕ "ніучом нєвінават" і "герой-пабєдун", а всі решта зрадники-бариги і колаборанти, які заважають найдосвідченішому.
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03.07.2025 19:41 Відповісти
Так при Зе США Україну підтримувати не будуть, то можливо Зе заради спасіння України краще йти геть, чи знову поїхати в овальний кабінет хамити?
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03.07.2025 18:48 Відповісти
Таке відчуття , що історія біжить галопом і що було утром нове то під вечір то вже далеке старе. Зараз Трамп говорить з путіним , і той розкаже що у Трампа дуже красива шевелюра і пишні красиві волоси і неперевершений ум. То все може змінитись. Побачимо.
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03.07.2025 18:21 Відповісти
Похерити власне виробництво балістики коли було майже все готове, це від недалекого розуму.
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03.07.2025 18:23 Відповісти
Не треба було будувати дороги, а продовжувати лінію на озброєння попередників, а ще краще було б не лізти не у своє діло
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03.07.2025 18:25 Відповісти
Нема ППО - роби дрони, щоб не просто уражали заводи з виготовлення балістики на росії, а знищували під нуль.
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03.07.2025 18:27 Відповісти
Країни мають зробити висновок, що США - ненадійний партнер : патриоти дав, а ракети - ні
КОМУ НА ФЕР БУДУТЬ ПОТРІБНІ ПАТРИОТИ БЕЗ РАКЕТ ?

тому патриоти покупати у впк США НІЗЗЯ- ніяких гарантій від дурного президента
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03.07.2025 18:31 Відповісти
***** явно имеет на этого рыжего самодура чемодан компромата и обещание кучи бабла за "хорошее поведение"! Да, чтоб подох этот самовлюбленный идиот, чем быстрее, тем лучше!
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03.07.2025 18:42 Відповісти
MartaLviv
@marta_lviv
·
19 год
В Україні не запустять у 2025 році виробництво критично важливих 155 мм *********** у рамках спільного проекту «Української бронетехніки» та чеської CSG.
Причина - Агентство оборонних закупівель не законтрактувало випуск снарядів.

Трамп, шо ти твориш, припини!
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03.07.2025 18:43 Відповісти
Найкраща ППО - це наша балістика. Якщо русня отримуватиме за кожен удар ракети по Москві, вони перестануть їбашити. Але-ж в нас балістика там, де і міліон дронів поміж міліарду дерев.
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03.07.2025 19:40 Відповісти
 
 