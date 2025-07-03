Ракети для Patriot не може надати Європа, тому Україна розраховує на підтримку США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на продовження підтримки Сполучених Штатів.
Про це він сказав під час брифінгу з Метте Фредеріксен, Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ.
Про підтримку США голова держави сказав в контексті постачання ракет до систем ППО Patriot. За його словами, таких можливостей наразі не має Європа.
"Це дуже важливо. І також, коли ми говоримо про системи, ми розраховуємо і на українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування, більше коштів на це. Ми про це сьогодні також говорили", - наголосив Зеленський.
Він також сказав, що обговорить постачання зброї зі США з Дональдом Трампом найближчим часом
"Щодо двосторонніх стосунків з Сполученими Штатами і їхньої підтримки, то я сподіваюсь, що, можливо, завтра або найближчими днями ми поговоримо про це з президентом Трампом", - резюмував Зеленський.
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Да, давно тебя Igor_L не наблюдалось, аж заскучал за твоими "шедеврами".
Тому немає зброї.
тож пропоную припинити ці спекуляції ті ілюзії
Мабуть Ви дуже погано переклажаєте англійською?!
Вам ж сказали ясно й зрозуміло, - від США підтримки Україні не буде!
Всі питання до трампона-улюбленця путінопуя!
Тепер воюте якось самі!
Галина Гойс #601847
Реєстрація: 12.02.2025
Реєстрація: 13.01.2023
АВТОТЕМА 11.07.18 18:tel:28 28 186 199 40 689 ТЕМУ СТВОРИВ: SOPHIA-MARIA DUGLASS
А те, що після візитів найверховнішого завгоспа Україні перекривалась військова допомога (що у 2023-му, що у 2025-му) вони й знати не хочуть. Головне ЗЕ "ніучом нєвінават" і "герой-пабєдун", а всі решта зрадники-бариги і колаборанти, які заважають найдосвідченішому.
КОМУ НА ФЕР БУДУТЬ ПОТРІБНІ ПАТРИОТИ БЕЗ РАКЕТ ?
тому патриоти покупати у впк США НІЗЗЯ- ніяких гарантій від дурного президента
@marta_lviv
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19 год
В Україні не запустять у 2025 році виробництво критично важливих 155 мм *********** у рамках спільного проекту «Української бронетехніки» та чеської CSG.
Причина - Агентство оборонних закупівель не законтрактувало випуск снарядів.
Трамп, шо ти твориш, припини!