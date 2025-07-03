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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Зеленський: Сьогодні у Данії говоритимемо про блокування Угорщиною членства України в ЄС

Зеленський про спецтрибунал

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує обговорити з партнерами ситуацію із заблокованими переговорами про вступ України до Європейського Союзу.

Про це глава держави сказав під час візиту до Копенгагена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми будемо говорити щодо кластерів, коли ми можемо їх відкрити. Технічно ми готові до відкриття трьох кластерів. Ми хочемо відкрити зараз один кластер, найближчим часом. Але ви знаєте, що є політичні - виключно політичні - блокування. Ми будемо сьогодні проговорювати це з партнерами", - сказав Зеленський.

За його словами, на зустрічах у Данії обговорюватимуть також посилення обороноздатності України.

Як відомо, фактичний початок переговорного процесу блокує прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який використовує питання євроінтеграції України у внутрішньополітичній риториці. Данія натомість, як країна, що почала головування в Раді ЄС, заявила про наміри чинити тиск на Будапешт задля розблокування процесу.

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Автор: 

Угорщина (2367) Данія (796) Зеленський Володимир (24615) членство в ЄС (1323)


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Кому цікава балаканина про балаканину .
Де рехворми! Де Державний реєстр відосиків!! Скільки свинарчуків ще треба щоб хряк пішов у відставку
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03.07.2025 16:09 Відповісти
Ляльку Єрмака ведуть зараз європейці? Чи просто грають ним в імітування ?
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03.07.2025 16:12 Відповісти
 
 