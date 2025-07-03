Зеленський закликає ЄС долучитися до "данської моделі" фінансування виробництва зброї в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив про намір закликати європейських партнерів підтримати "данську модель" - фінансування контрактів на виробництво озброєння безпосередньо в Україні.
Про це він сказав під час візиту до Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Глава держави наголосив, що Україна розраховує на розширення цієї ініціативи, зокрема на залучення коштів ЄС до вже укладених угод зі США щодо спільного виробництва безпілотників.
"На все це потрібні великі гроші. і я розраховую на наші відносини з Данією, на продовження данської моделі та її розширення на відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма і деякі деталі, про які я не хочу говорити. Про них я буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, "данська модель" передбачає пряме фінансування країнами-партнерами контрактів на виробництво озброєння в Україні. Першою це зробила Данія, оплативши виготовлення гаубиць "Богдана".
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А Європа вже 3,5 дає допомогу, транші грошей і зброю ( починали з стінгерів та гранатометів).
А потужні менежери лише "закликають"..
Мудили
Окак.
може зюзя (режим єрмака) хоче щоб гроші капали лише їм! То недаремно ці два роки чутно скандали , що ОП наполягало на передачу долі в бізнесі за право мати держзамовлення.
Перед європою 4й рік дилема - Потужня кротівня розкрадає і руйнує а мільони людей * треба рятувати від просування мордору, бо європа то про мир і гуманізм.
* На підконтрольній ТЦК території проживає до половини населення від до-воєнної кількості. Всі інше - загибель, еміграція, перетин Тиси, окуповані землі, та бійці Фронту
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку» (с)
Скільки ще тобі потрібно твоїх власних "свинарчуків"?
Уявити ступінь безсоромність ЗЕЛЕНЬСКОГО просто не можливо , значить уявляємо з яким компроматом Єрмак тримає його за яйця.