Зеленський закликає ЄС долучитися до "данської моделі" фінансування виробництва зброї в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір закликати європейських партнерів підтримати "данську модель" - фінансування контрактів на виробництво озброєння безпосередньо в Україні.

Про це він сказав під час візиту до Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на розширення цієї ініціативи, зокрема на залучення коштів ЄС до вже укладених угод зі США щодо спільного виробництва безпілотників.

"На все це потрібні великі гроші. і я розраховую на наші відносини з Данією, на продовження данської моделі та її розширення на відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма і деякі деталі, про які я не хочу говорити. Про них я буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, "данська модель" передбачає пряме фінансування країнами-партнерами контрактів на виробництво озброєння в Україні. Першою це зробила Данія, оплативши виготовлення гаубиць "Богдана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову 4 липня, - FT