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Новини Допомога Україні за данською моделлю
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Зеленський закликає ЄС долучитися до "данської моделі" фінансування виробництва зброї в Україні

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір закликати європейських партнерів підтримати "данську модель" - фінансування контрактів на виробництво озброєння безпосередньо в Україні.

Про це він сказав під час візиту до Данії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на розширення цієї ініціативи, зокрема на залучення коштів ЄС до вже укладених угод зі США щодо спільного виробництва безпілотників.

"На все це потрібні великі гроші. і я розраховую на наші відносини з Данією, на продовження данської моделі та її розширення на відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма і деякі деталі, про які я не хочу говорити. Про них я буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, "данська модель" передбачає пряме фінансування країнами-партнерами контрактів на виробництво озброєння в Україні. Першою це зробила Данія, оплативши виготовлення гаубиць "Богдана".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24615) зброя (7584) Євросоюз (13801)


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Топ коментарі
+1
Якби потрясти зелене шобло, то можна було б на дві повноцінні армії ЗСУ надонатити, а Зєля й далі корчить з себе порноактрису.
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03.07.2025 15:37 Відповісти
+1
през работает кликушей
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03.07.2025 15:38 Відповісти
+1
дай угадаю...буде Коаліція ЗАОХОЧЕНИХ
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03.07.2025 15:39 Відповісти
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Потужня zцянина!
А Європа вже 3,5 дає допомогу, транші грошей і зброю ( починали з стінгерів та гранатометів).
А потужні менежери лише "закликають"..
Мудили
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03.07.2025 15:37 Відповісти
" зокрема на залучення коштів ЄС до вже укладених угод зі США щодо спільного виробництва безпілотників. Джерело: https://censor.net/ua/n3561360 " .В зє що , вже криша поїхала, віддавати надійні кошти в руки рижого придурка?
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03.07.2025 15:37 Відповісти
Якби потрясти зелене шобло, то можна було б на дві повноцінні армії ЗСУ надонатити, а Зєля й далі корчить з себе порноактрису.
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03.07.2025 15:37 Відповісти
през работает кликушей
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03.07.2025 15:38 Відповісти
Це точно. Дай дві гримні!
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03.07.2025 15:44 Відповісти
дай угадаю...буде Коаліція ЗАОХОЧЕНИХ
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03.07.2025 15:39 Відповісти
члени заохочених- ЄРМАК - МІНІСТР НАЦЄДНОСТІ - вовка й тд й т п - по розкраданню й надалі?
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03.07.2025 16:07 Відповісти
Тепер не "дайте грошей", а "долучіться до данської моделі".

Окак.
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03.07.2025 15:41 Відповісти
Чи буде Голандія давати відкати за свої ж замовлення? ( Оплачене їх коштом) Чи буде авіація Ліхтенштейну платити втридорога за непотрібних нікому бовдурів-менежерів, смотрящіх ( інвест-НЯНь )
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03.07.2025 15:54 Відповісти
Нагадаємо, "данська модель" передбачає пряме фінансування країнами-партнерами контрактів на виробництво озброєння в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3561360
може зюзя (режим єрмака) хоче щоб гроші капали лише їм! То недаремно ці два роки чутно скандали , що ОП наполягало на передачу долі в бізнесі за право мати держзамовлення.
Перед європою 4й рік дилема - Потужня кротівня розкрадає і руйнує а мільони людей * треба рятувати від просування мордору, бо європа то про мир і гуманізм.
* На підконтрольній ТЦК території проживає до половини населення від до-воєнної кількості. Всі інше - загибель, еміграція, перетин Тиси, окуповані землі, та бійці Фронту
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03.07.2025 15:43 Відповісти
Лєнку поїхав вигуляти... крадіїв вигнав з Уряду, ми успішно наступаєм, зброї вистачає, коштів теж. Чому б і не погуляти з дружиною.
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03.07.2025 15:45 Відповісти
Закликає він. А я закликаю зеленського скласти повноваження і згідно Статті 112 Конституції України передати владу Голові ВРУ.
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку» (с)
Скільки ще тобі потрібно твоїх власних "свинарчуків"?
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03.07.2025 15:45 Відповісти
Воно оте зе розуміє, що навіть та крапля корупційного розкриття, що Єрмак дозволяє випускати як пар з маленьким зтравленням тиску , у всіх патнерів на виду ? ну воно трампуша-2 в мініатюрі йому псрти ...
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03.07.2025 15:59 Відповісти
https://tsn.ua/********/sud-rozpochav-rozhliad-obrannia-vitsepremyeru-chernyshovu-zapobiznoho-zakhodu-priama-transliatsiia-2858246.html Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні антикорупційних органів про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності. БЛД!!! МІНІСТР НАЦІОНАЛОЬНОЇ ЄДНОСТІ ВИІЦЕПРЕМ"ЄР ...

Уявити ступінь безсоромність ЗЕЛЕНЬСКОГО просто не можливо , значить уявляємо з яким компроматом Єрмак тримає його за яйця.
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03.07.2025 16:05 Відповісти
 
 