Зеленский призывает ЕС присоединиться к "датской модели" финансирования производства оружия в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении призвать европейских партнеров поддержать "датскую модель" - финансирование контрактов на производство вооружения непосредственно в Украине.
Об этом он сказал во время визита в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на расширение этой инициативы, в частности - на привлечение средств ЕС к уже заключенным соглашениям с США по совместному производству беспилотников.
"На все это нужны большие деньги, и я рассчитываю на наши отношения с Данией, на продолжение датской модели и ее расширение на соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа и некоторые детали, о которых я не хочу говорить. О них я буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен", - сказал Зеленский.
Напомним, "датская модель" предусматривает прямое финансирование странами-партнерами контрактов на производство вооружения в Украине. Первой это сделала Дания, оплатив изготовление гаубиц "Богдана".
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А Європа вже 3,5 дає допомогу, транші грошей і зброю ( починали з стінгерів та гранатометів).
А потужні менежери лише "закликають"..
Мудили
Окак.
може зюзя (режим єрмака) хоче щоб гроші капали лише їм! То недаремно ці два роки чутно скандали , що ОП наполягало на передачу долі в бізнесі за право мати держзамовлення.
Перед європою 4й рік дилема - Потужня кротівня розкрадає і руйнує а мільони людей * треба рятувати від просування мордору, бо європа то про мир і гуманізм.
* На підконтрольній ТЦК території проживає до половини населення від до-воєнної кількості. Всі інше - загибель, еміграція, перетин Тиси, окуповані землі, та бійці Фронту
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку» (с)
Скільки ще тобі потрібно твоїх власних "свинарчуків"?
Уявити ступінь безсоромність ЗЕЛЕНЬСКОГО просто не можливо , значить уявляємо з яким компроматом Єрмак тримає його за яйця.