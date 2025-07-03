Зеленский призывает ЕС присоединиться к "датской модели" финансирования производства оружия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении призвать европейских партнеров поддержать "датскую модель" - финансирование контрактов на производство вооружения непосредственно в Украине.

Об этом он сказал во время визита в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на расширение этой инициативы, в частности - на привлечение средств ЕС к уже заключенным соглашениям с США по совместному производству беспилотников.

"На все это нужны большие деньги, и я рассчитываю на наши отношения с Данией, на продолжение датской модели и ее расширение на соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа и некоторые детали, о которых я не хочу говорить. О них я буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен", - сказал Зеленский.

Напомним, "датская модель" предусматривает прямое финансирование странами-партнерами контрактов на производство вооружения в Украине. Первой это сделала Дания, оплатив изготовление гаубиц "Богдана".

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