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Новости Помощь Украине по датской модели
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Зеленский призывает ЕС присоединиться к "датской модели" финансирования производства оружия в Украине

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении призвать европейских партнеров поддержать "датскую модель" - финансирование контрактов на производство вооружения непосредственно в Украине.

Об этом он сказал во время визита в Данию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на расширение этой инициативы, в частности - на привлечение средств ЕС к уже заключенным соглашениям с США по совместному производству беспилотников.

"На все это нужны большие деньги, и я рассчитываю на наши отношения с Данией, на продолжение датской модели и ее расширение на соответствующие дроны, о которых я уже сказал. Кроме этого, есть еще ракетная программа и некоторые детали, о которых я не хочу говорить. О них я буду говорить и с Данией, и с Урсулой фон дер Ляйен", - сказал Зеленский.

Напомним, "датская модель" предусматривает прямое финансирование странами-партнерами контрактов на производство вооружения в Украине. Первой это сделала Дания, оплатив изготовление гаубиц "Богдана".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21114) оружие (10304) Евросоюз (17354)


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Топ комментарии
+3
Закликає він. А я закликаю зеленського скласти повноваження і згідно Статті 112 Конституції України передати владу Голові ВРУ.
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку» (с)
Скільки ще тобі потрібно твоїх власних "свинарчуків"?
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03.07.2025 15:45 Ответить
+2
Якби потрясти зелене шобло, то можна було б на дві повноцінні армії ЗСУ надонатити, а Зєля й далі корчить з себе порноактрису.
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03.07.2025 15:37 Ответить
+1
Потужня zцянина!
А Європа вже 3,5 дає допомогу, транші грошей і зброю ( починали з стінгерів та гранатометів).
А потужні менежери лише "закликають"..
Мудили
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03.07.2025 15:37 Ответить
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Потужня zцянина!
А Європа вже 3,5 дає допомогу, транші грошей і зброю ( починали з стінгерів та гранатометів).
А потужні менежери лише "закликають"..
Мудили
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03.07.2025 15:37 Ответить
" зокрема на залучення коштів ЄС до вже укладених угод зі США щодо спільного виробництва безпілотників. Джерело: https://censor.net/ua/n3561360 " .В зє що , вже криша поїхала, віддавати надійні кошти в руки рижого придурка?
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03.07.2025 15:37 Ответить
Якби потрясти зелене шобло, то можна було б на дві повноцінні армії ЗСУ надонатити, а Зєля й далі корчить з себе порноактрису.
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03.07.2025 15:37 Ответить
през работает кликушей
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03.07.2025 15:38 Ответить
Це точно. Дай дві гримні!
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03.07.2025 15:44 Ответить
члени заохочених- ЄРМАК - МІНІСТР НАЦЄДНОСТІ - вовка й тд й т п - по розкраданню й надалі?
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03.07.2025 16:07 Ответить
Тепер не "дайте грошей", а "долучіться до данської моделі".

Окак.
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03.07.2025 15:41 Ответить
Чи буде Голандія давати відкати за свої ж замовлення? ( Оплачене їх коштом) Чи буде авіація Ліхтенштейну платити втридорога за непотрібних нікому бовдурів-менежерів, смотрящіх ( інвест-НЯНь )
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03.07.2025 15:54 Ответить
Нагадаємо, "данська модель" передбачає пряме фінансування країнами-партнерами контрактів на виробництво озброєння в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3561360
може зюзя (режим єрмака) хоче щоб гроші капали лише їм! То недаремно ці два роки чутно скандали , що ОП наполягало на передачу долі в бізнесі за право мати держзамовлення.
Перед європою 4й рік дилема - Потужня кротівня розкрадає і руйнує а мільони людей * треба рятувати від просування мордору, бо європа то про мир і гуманізм.
* На підконтрольній ТЦК території проживає до половини населення від до-воєнної кількості. Всі інше - загибель, еміграція, перетин Тиси, окуповані землі, та бійці Фронту
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03.07.2025 15:43 Ответить
Лєнку поїхав вигуляти... крадіїв вигнав з Уряду, ми успішно наступаєм, зброї вистачає, коштів теж. Чому б і не погуляти з дружиною.
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03.07.2025 15:45 Ответить
Закликає він. А я закликаю зеленського скласти повноваження і згідно Статті 112 Конституції України передати владу Голові ВРУ.
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку» (с)
Скільки ще тобі потрібно твоїх власних "свинарчуків"?
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03.07.2025 15:45 Ответить
Воно оте зе розуміє, що навіть та крапля корупційного розкриття, що Єрмак дозволяє випускати як пар з маленьким зтравленням тиску , у всіх патнерів на виду ? ну воно трампуша-2 в мініатюрі йому псрти ...
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03.07.2025 15:59 Ответить
https://tsn.ua/********/sud-rozpochav-rozhliad-obrannia-vitsepremyeru-chernyshovu-zapobiznoho-zakhodu-priama-transliatsiia-2858246.html Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні антикорупційних органів про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності. БЛД!!! МІНІСТР НАЦІОНАЛОЬНОЇ ЄДНОСТІ ВИІЦЕПРЕМ"ЄР ...

Уявити ступінь безсоромність ЗЕЛЕНЬСКОГО просто не можливо , значить уявляємо з яким компроматом Єрмак тримає його за яйця.
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03.07.2025 16:05 Ответить
 
 