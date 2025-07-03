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Новини Членство України в ЄС
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Данія обіцяє тиснути на Угорщину для розблокування вступу України до ЄС, - Euractiv

Данія надасть допомогу Україні на відновлення енергетики

Данія під час свого головування в Раді ЄС пообіцяла чинити максимальний тиск на Угорщину з метою зняття блокади, яку Будапешт наклав на процес вступу України.

Про це заявила міністерка у справах Європи Данії Марі Б'єрре, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"І ми готові зробити все можливе, як на політичному, так і на практичному рівні, щоб просунутися вперед у відносинах з Україною, а також з Молдовою та країнами Західних Балкан", - зазначила вона.

Одним із варіантів є застосування процедури статті 7, яка може позбавити Угорщину права голосу в ЄС через порушення принципів союзу. Однак цей крок вимагає підтримки всіх 26 інших членів ЄС і навряд чи принесе швидкі результати.

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Угорщина (2367) Данія (796) членство в ЄС (1323)


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Та робіть вже щось в тій Європі, а не тяніть кота за хвоста. Показово виженість угорщину з Євросоюзу та НАТО.
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03.07.2025 13:52 Відповісти
 
 