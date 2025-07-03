Дания обещает давить на Венгрию для разблокирования вступления Украины в ЕС, - Euractiv

Дания во время своего председательства в Совете ЕС пообещала оказывать максимальное давление на Венгрию с целью снятия блокады, которую Будапешт наложил на процесс вступления Украины.

Об этом заявила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"И мы готовы сделать все возможное, как на политическом, так и на практическом уровне, чтобы продвинуться вперед в отношениях с Украиной, а также с Молдовой и странами Западных Балкан", - отметила она.

Одним из вариантов является применение процедуры статьи 7, которая может лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за нарушения принципов союза. Однако этот шаг требует поддержки всех 26 других членов ЕС и вряд ли принесет быстрые результаты.

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