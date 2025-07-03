РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11194 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
263 3

Дания обещает давить на Венгрию для разблокирования вступления Украины в ЕС, - Euractiv

Дания предоставит помощь Украине на восстановление энергетики

Дания во время своего председательства в Совете ЕС пообещала оказывать максимальное давление на Венгрию с целью снятия блокады, которую Будапешт наложил на процесс вступления Украины.

Об этом заявила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"И мы готовы сделать все возможное, как на политическом, так и на практическом уровне, чтобы продвинуться вперед в отношениях с Украиной, а также с Молдовой и странами Западных Балкан", - отметила она.

Одним из вариантов является применение процедуры статьи 7, которая может лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за нарушения принципов союза. Однако этот шаг требует поддержки всех 26 других членов ЕС и вряд ли принесет быстрые результаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Данию: ожидается участие в мероприятиях по случаю начала председательства страны в Совете ЕС

Автор: 

Венгрия (2029) Дания (603) членство в ЕС (1083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та робіть вже щось в тій Європі, а не тяніть кота за хвоста. Показово виженість угорщину з Євросоюзу та НАТО.
показать весь комментарий
03.07.2025 13:52 Ответить
Безрезультатно, там русня моцно підпирає.
показать весь комментарий
03.07.2025 14:38 Ответить
Давайте скинемося на ванну кави і нарешті вже втопимо в ній Орбана
показать весь комментарий
03.07.2025 14:39 Ответить
 
 