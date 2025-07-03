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Новости Председательство Дании в Совете ЕС Визит Зеленского в Данию
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Зеленский прибыл в Данию: ожидается участие в мероприятиях по случаю начала председательства страны в Совете ЕС

Зеленский прибыл в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, прибыл в Данию.

Об этом сообщает DR, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете Европейского Союза. Информацию о прибытии украинского президента подтвердили в Министерстве иностранных дел Дании.

В мероприятиях также примут участие королевская чета Дании, члены правительства страны и ведущие политики ЕС.

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Автор: 

Дания (603) Зеленский Владимир (21114)


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Топ комментарии
+14
сьогдні не нехтуйте сигналом тривоги. прикмета є одна.
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03.07.2025 12:55 Ответить
+8
В Україні ******* у всіх сферах відбувається,а це лайно по урочистим заходам гостролює,це єдине що може цей непотріб.
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03.07.2025 13:29 Ответить
+6
Конча заспі і депутатам можно не хвилюватись
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03.07.2025 12:57 Ответить
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Свої 5 копійок вставити треба всюди, де тільки можна.
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03.07.2025 12:52 Ответить
5 копійок...отак при нагоді дізнався, що в Ізраїлі були ліри...

Агора́ (івр. אגורה, Аґора) - ізраїльська розмінна монета. Використовувалася з 1960 року як 1/100 ізраїльської ліри, з 22 лютого 1980 року - як 1/100 шекеля (так званого «старого шекеля»), з 4 вересня 1985 року понині - як 1/100 нового шекеля.
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03.07.2025 13:02 Ответить
сьогдні не нехтуйте сигналом тривоги. прикмета є одна.
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03.07.2025 12:55 Ответить
Конча заспі і депутатам можно не хвилюватись
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03.07.2025 12:57 Ответить
to be or not to be , that is the question
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03.07.2025 13:06 Ответить
Дело к обстрелу идет, значит
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03.07.2025 13:07 Ответить
Данії ?
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03.07.2025 13:09 Ответить
*в рамках програми літніх гастролей!
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03.07.2025 13:10 Ответить
Кияни, сьогодні вночі бажано перебувати в укриттях...
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03.07.2025 13:10 Ответить
В Україні ******* у всіх сферах відбувається,а це лайно по урочистим заходам гостролює,це єдине що може цей непотріб.
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03.07.2025 13:29 Ответить
А Україні не пох, хто там буде головувати в ЄС, толку з них як з козла молока
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03.07.2025 13:32 Ответить
чмо сригнуло, значить Києву сьогодні буде не переливки
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03.07.2025 13:51 Ответить
А мы всё летаем летаем и дальше летаем икру ЧЁРНУЮ кушаем а люжи голодают в Укоаине!а карлик роялеХубей всё летает!и просто летает!
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03.07.2025 14:17 Ответить
Це чудо зригнуло, чекай масованого обстрілу.
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03.07.2025 14:49 Ответить
Щось я жодних дипломатичних успіхів не бачу від цих подорожей.
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03.07.2025 15:06 Ответить
В Україні біда і не час попусту шастати світом,да іще і витрачати кошти,які так необхідні ЗСУ.
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03.07.2025 15:10 Ответить
 
 