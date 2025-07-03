Зеленский прибыл в Данию: ожидается участие в мероприятиях по случаю начала председательства страны в Совете ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, прибыл в Данию.
Об этом сообщает DR, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете Европейского Союза. Информацию о прибытии украинского президента подтвердили в Министерстве иностранных дел Дании.
В мероприятиях также примут участие королевская чета Дании, члены правительства страны и ведущие политики ЕС.
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Агора́ (івр. אגורה, Аґора) - ізраїльська розмінна монета. Використовувалася з 1960 року як 1/100 ізраїльської ліри, з 22 лютого 1980 року - як 1/100 шекеля (так званого «старого шекеля»), з 4 вересня 1985 року понині - як 1/100 нового шекеля.