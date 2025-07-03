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Новини Головування Данії в Раді ЄС Візит Зеленського до Данії
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Зеленський прибув до Данії: очікується участь у заходах з нагоди початку головування країни в Раді ЄС

Зеленський прибув до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 липня, прибув до Данії.

Про це повідомляє DR, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в Раді Європейського Союзу. Інформацію про прибуття українського президента підтвердили у Міністерстві закордонних справ Данії.

У заходах також братимуть участь королівське подружжя Данії, члени уряду країни та провідні політики ЄС.

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Автор: 

Данія (796) Зеленський Володимир (24615)


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Топ коментарі
+8
сьогдні не нехтуйте сигналом тривоги. прикмета є одна.
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03.07.2025 12:55 Відповісти
+3
Конча заспі і депутатам можно не хвилюватись
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03.07.2025 12:57 Відповісти
+1
Дело к обстрелу идет, значит
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03.07.2025 13:07 Відповісти
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Свої 5 копійок вставити треба всюди, де тільки можна.
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03.07.2025 12:52 Відповісти
5 копійок...отак при нагоді дізнався, що в Ізраїлі були ліри...

Агора́ (івр. אגורה, Аґора) - ізраїльська розмінна монета. Використовувалася з 1960 року як 1/100 ізраїльської ліри, з 22 лютого 1980 року - як 1/100 шекеля (так званого «старого шекеля»), з 4 вересня 1985 року понині - як 1/100 нового шекеля.
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03.07.2025 13:02 Відповісти
сьогдні не нехтуйте сигналом тривоги. прикмета є одна.
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03.07.2025 12:55 Відповісти
Конча заспі і депутатам можно не хвилюватись
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03.07.2025 12:57 Відповісти
to be or not to be , that is the question
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03.07.2025 13:06 Відповісти
Дело к обстрелу идет, значит
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03.07.2025 13:07 Відповісти
Данії ?
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03.07.2025 13:09 Відповісти
*в рамках програми літніх гастролей!
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03.07.2025 13:10 Відповісти
Кияни, сьогодні вночі бажано перебувати в укриттях...
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03.07.2025 13:10 Відповісти
В Україні ******* у всіх сферах відбувається,а це лайно по урочистим заходам гостролює,це єдине що може цей непотріб.
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03.07.2025 13:29 Відповісти
А Україні не пох, хто там буде головувати в ЄС, толку з них як з козла молока
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03.07.2025 13:32 Відповісти
чмо сригнуло, значить Києву сьогодні буде не переливки
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03.07.2025 13:51 Відповісти
 
 