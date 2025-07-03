Зеленський прибув до Данії: очікується участь у заходах з нагоди початку головування країни в Раді ЄС
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 липня, прибув до Данії.
Про це повідомляє DR, передає Цензор.НЕТ.
Глава держави візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в Раді Європейського Союзу. Інформацію про прибуття українського президента підтвердили у Міністерстві закордонних справ Данії.
У заходах також братимуть участь королівське подружжя Данії, члени уряду країни та провідні політики ЄС.
Топ коментарі
+8 Федір Сидоренко
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+3 Юрий Петров #225294
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+1 Galand
показати весь коментар03.07.2025 13:07 Відповісти Посилання
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