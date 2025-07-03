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Новини Відео День армійської авіації Сухопутних військ
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Зеленський привітав воїнів з Днем армійської авіації Сухопутних військ: "Ви щодня саме там, де потрібно". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом.

Про це глава держави написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених - бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших", - зазначив Зеленський.

Він подякував екіпажам і технічному персоналу за внесок у оборону та вшанував памʼять загиблих: "Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації. Пишаємося кожним і кожною".

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Автор: 

авіація (4198) Зеленський Володимир (24615)


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прийми нарешті рішення про збиття шахедів легкомотрними літальними засобами, застосуй л-39, варто закупити тукани, роби щось...
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03.07.2025 12:00 Відповісти
Воїнам Армійської авіації ЗСУ - щира подяка та глибока вдячність!
Бережи Вас Боже!
Слава ЗСУ!
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03.07.2025 12:02 Відповісти
***** назвал Ярослава Мудрого их российским князем.передайте этому кривоногому золотоордынцу что их российский князь это батый а Ярослав Мудрый князь Киевской Руси.а между россией и Русью общего столько же,сколько между гонореей и гонораром!
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03.07.2025 12:08 Відповісти
 
 