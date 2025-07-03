Зеленський привітав воїнів з Днем армійської авіації Сухопутних військ: "Ви щодня саме там, де потрібно". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом.

Про це глава держави написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Вогнева підтримка, доставка десанту і зброї, евакуація поранених - бійці армійської авіації щодня саме там, де потрібно. Завжди памʼятатимемо ваші героїчні операції: Маріуполь, Зміїний і багато інших", - зазначив Зеленський.

Він подякував екіпажам і технічному персоналу за внесок у оборону та вшанував памʼять загиблих: "Вічна шана й памʼять усім полеглим захисникам і захисницям армійської авіації. Пишаємося кожним і кожною".

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