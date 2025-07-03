Зеленський нагородив почесною відзнакою 16 ОБрАА "Броди", - указ президента

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 16 окремій бригаді армійської авіації "Броди" почесну відзнаку "За мужність та відвагу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №450/2025.

У документі зазначено, що рішення ухвалено з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених підрозділом під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Бригада "Броди" входить до складу Сухопутних військ ЗСУ. У 1995-2012 роках її військові брали участь у 21 миротворчій місії ООН.

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