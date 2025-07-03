Зеленський нагородив почесною відзнакою 16 ОБрАА "Броди", - указ президента
Президент України Володимир Зеленський присвоїв 16 окремій бригаді армійської авіації "Броди" почесну відзнаку "За мужність та відвагу".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №450/2025.
У документі зазначено, що рішення ухвалено з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених підрозділом під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Бригада "Броди" входить до складу Сухопутних військ ЗСУ. У 1995-2012 роках її військові брали участь у 21 миротворчій місії ООН.
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23 серпня 2017 року, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці та з нагоди 26-ї річниці незалежності України, указом Президента України Петра Порошенка бригаді було присвоєне почесне найменування «Броди». 24 серпня 2017 року, на параді до Дня незалежності України, Президент України Петро Порошенко вручив бригаді бойове знамено.