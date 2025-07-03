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Зеленський нагородив почесною відзнакою 16 ОБрАА "Броди", - указ президента

зеленський

Президент України Володимир Зеленський присвоїв 16 окремій бригаді армійської авіації "Броди" почесну відзнаку "За мужність та відвагу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний указ №450/2025.

У документі зазначено, що рішення ухвалено з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених підрозділом під час захисту державного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Бригада "Броди" входить до складу Сухопутних військ ЗСУ. У 1995-2012 роках її військові брали участь у 21 миротворчій місії ООН.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24615) нагорода (1287)


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Цю відзнаку 16-та окрема бригада армійської авіації отримала ще 24 серпня 2015 року. Тобто ще при Порошенку, а що було цього разу?
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03.07.2025 11:27 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB
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03.07.2025 11:28 Відповісти
24 серпня 2015 року під час Маршу Незалежності на відзначення 24-ї річниці Незалежності України, що пройшов у Києві на Хрещатику, Президент України Петро Порошенко вручив бойовий прапор з відзнакою Президента України - стрічкою до Бойового Прапора «За мужність та відвагу» командиру бригади льотчику-снайперу полковнику Ігору Яременку.

23 серпня 2017 року, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці та з нагоди 26-ї річниці незалежності України, указом Президента України Петра Порошенка бригаді було присвоєне почесне найменування «Броди». 24 серпня 2017 року, на параді до Дня незалежності України, Президент України Петро Порошенко вручив бригаді бойове знамено.
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03.07.2025 11:39 Відповісти
 
 