Зеленский отметил почетным знаком 16-ю ОБрАА "Броди", - указ президента
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броди" почетную награду "За мужність і відвагу".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №450/2025.
В документе указано, что решение принято с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных подразделением при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Бригада "Броди" входит в состав Сухопутных войск ВСУ. В 1995-2012 годах ее военные участвовали в 21-й миротворческой миссии ООН.
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