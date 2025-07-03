Зеленский отметил почетным знаком 16-ю ОБрАА "Броди", - указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броди" почетную награду "За мужність і відвагу".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ №450/2025.

В документе указано, что решение принято с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных подразделением при защите государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Бригада "Броди" входит в состав Сухопутных войск ВСУ. В 1995-2012 годах ее военные участвовали в 21-й миротворческой миссии ООН.

Также читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым военным, троим из них – посмертно, – указы